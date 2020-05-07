Ученые обнаружили способ снизить смертность среди пациентов-мужчин с выявленным коронавирусом. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на пресс-службу Европейского общества медицинской онкологии (ESMO).

В ходе работы с больными онкологией, которые перенесли новый тип коронавируса, было обнаружено, что прием антиандрогенных препаратов, блокирующих синтез тестостерона, смог снизить риск смерти среди мужчин вчетверо.

Врачи исследовали 10 тысяч случаев выявления коронавируса у жителей Венеции, 10% из которых лечились от различных форм рака. Выяснилось, что те пациенты, которым снижали уровень тестостерона, умирали в четыре раза реже и переносили заболевание намного легче.

Ученые предположили, что это может быть связано со снижением концентрации белка TMPRSS2 во время приема таких лекарств. Этот белок участвует в образовании опухолей предстательной железы и в распространении коронавируса по телу.