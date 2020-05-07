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Стало известно, как уменьшить летальность коронавируса среди мужчин 

Стелла Шмель 15 часов назад
Ученые обнаружили способ снизить смертность среди пациентов-мужчин с выявленным коронавирусом. Об этом сообщает издание "Известия" со ссылкой на пресс-службу Европейского общества медицинской онкологии (ESMO).
В ходе работы с больными онкологией, которые перенесли новый тип коронавируса, было обнаружено, что прием антиандрогенных препаратов, блокирующих синтез тестостерона, смог снизить риск смерти среди мужчин вчетверо.
Врачи исследовали 10 тысяч случаев выявления коронавируса у жителей Венеции, 10% из которых лечились от различных форм рака. Выяснилось, что те пациенты, которым снижали уровень тестостерона, умирали в четыре раза реже и переносили заболевание намного легче.
Ученые предположили, что это может быть связано со снижением концентрации белка TMPRSS2 во время приема таких лекарств. Этот белок участвует в образовании опухолей предстательной железы и в распространении коронавируса по телу.
Ранее "Рамблер" писал, что высокую скорость распространения коронавируса объяснили.
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Коронавирус , Видео , газета "Известия"
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