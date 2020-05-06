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Названы сроки появления антител к коронавирусу 

Анастасия Иванова 6 мая 2020
Заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Минздрава России Григорий Ефимов рассказал о сроках появления антител к коронавирусу у пациентов. Об этом сообщает ТАСС.
По словам медика, антитела к COVID-19 могут начать вырабатываться у больного с четвертого дня после появления симптомов. У половины пациентов они появляются на 14 день. Почти у всех зараженных антитела вырабатываются к 20-24 дню.
Иммунолог отметил, что сдавать тест на наличие антител нужно только тем, у кого есть для этого основания. Например, зараженным пациентам, тем, кто уже вылечился, или имел контакт с инфицированными. Также стоит сдать тест тем, кто имел похожие симптомы.
Ранее "Рамблер" сообщал, что изобретена первая убивающая коронавирус вакцина.
Коронавирус , Видео , Григорий Ефимов , Минздрав РФ
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