Названы сроки появления антител к коронавирусу 

Заведующий лабораторией трансплантационной иммунологии НМИЦ гематологии Минздрава России Григорий Ефимов рассказал о сроках появления антител к коронавирусу у пациентов. Об этом сообщает ТАСС.

По словам медика, антитела к COVID-19 могут начать вырабатываться у больного с четвертого дня после появления симптомов. У половины пациентов они появляются на 14 день. Почти у всех зараженных антитела вырабатываются к 20-24 дню.

Иммунолог отметил, что сдавать тест на наличие антител нужно только тем, у кого есть для этого основания. Например, зараженным пациентам, тем, кто уже вылечился, или имел контакт с инфицированными. Также стоит сдать тест тем, кто имел похожие симптомы.