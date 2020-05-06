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Ученые изобрели первую убивающую коронавирус вакцину 

Анастасия Иванова 6 мая 2020
Изобретена первая убивающая коронавирус вакцина
Фото: РИА Новости
Ученые из Италии изобрели первую в мире вакцину, которая способна нейтрализовать коронавирус. Об этом сообщает Daily Mail.
Специалисты сделали вакцинацию мышам и взяли у них антитела. В результате ученые обнаружили, что данные антитела в лабораторных условиях могут уничтожать SARS-CoV-2 в человеческих клетках. Они предотвращали связывание коронавируса с клетками человека и последующее инфицирование.
Ученые отметили, что к тестированию вакцины на людях планируют приступить осенью.
«Насколько нам известно, мы первыми в мире продемонстрировали нейтрализацию коронавируса вакциной», — заявили итальянские специалисты.
По последним данным, в мире зарегистрировано более 3,7 миллионов случаев COVID-19.
Ранее "Рамблер" сообщал, что в ВОЗ оценили лечение больных COVID-19 плазмой.
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