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В ВОЗ оценили лечение больных COVID-19 плазмой 

Анастасия Иванова 6 мая 2020
В ВОЗ оценили лечение больных COVID-19 плазмой
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович рассказала о лечении больных коронавирусом с помощью переливания плазмы крови выздоровевших пациентов. Об этом сообщает RT.
По ее словам, на данный момент эта методика на стадии научных исследований.
"Доказательная база есть, что плазма может использоваться… Конечно, надо рассматривать это тоже как метод, но вопрос будет достаточного количества, безопасного донорства и хорошей обработки".
Однако рекомендовать этот метод лечения в ВОЗ пока не могут, так как "нет достаточных доказательств".
"ВОЗ, конечно, приветствует и приглашает все страны, которые начинают такие методы лечения, поделиться своими данными и результатами, потому что это будет очень важно".
Мелита Вуйнович добавила, что сейчас ученые сравнивают четыре типа терапии, чтобы выявить наиболее оптимальный.
Ранее "Рамблер" сообщал, что суперкомпьютер обнаружил лекарство от COVID-19.
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Коронавирус , COVID-19 , Мелита Вуйнович , ВОЗ
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