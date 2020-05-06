В ВОЗ оценили лечение больных COVID-19 плазмой 

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По ее словам, на данный момент эта методика на стадии научных исследований.

"Доказательная база есть, что плазма может использоваться… Конечно, надо рассматривать это тоже как метод, но вопрос будет достаточного количества, безопасного донорства и хорошей обработки".

Однако рекомендовать этот метод лечения в ВОЗ пока не могут, так как "нет достаточных доказательств".

"ВОЗ, конечно, приветствует и приглашает все страны, которые начинают такие методы лечения, поделиться своими данными и результатами, потому что это будет очень важно".

Мелита Вуйнович добавила, что сейчас ученые сравнивают четыре типа терапии, чтобы выявить наиболее оптимальный.