Суперкомпьютер обнаружил лекарство от COVID-19 

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Ученые из Университета Майнца в Германии с помощью суперкомпьютера MOGON II проанализировали эффективность лекарств против коронавируса.

Исследования проводили на протяжении двух месяцев. Устройством было проведено 30 миллиардов одиночных вычислений с 42 тысячами различных медицинских веществ, которые описаны в открытых базах данных. Данный метод компьютерного моделирования называется молекулярной стыковкой.

Суперкомпьютер обнаружил препараты, которые могут связывать и нейтрализовывать частицы вируса SARS-CoV-2. Ими оказались средства против гепатита C: симепревир, паритапревир, гразопревир и велпатасвир.

По мнению ученых, коронавирус и возбудитель гепатита C можно отнести к одноцепочечным РНК-вирусам. Однако результаты исследований еще должны быть подтверждены лабораторными экспериментами и клиническими испытаниями.