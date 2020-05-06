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Суперкомпьютер обнаружил лекарство от COVID-19 

Анастасия Иванова 6 мая 2020
Суперкомпьютер обнаружил лекарство от COVID-19
Фото: depositphotos.com
Ученые из Университета Майнца в Германии с помощью суперкомпьютера MOGON II проанализировали эффективность лекарств против коронавируса.
Исследования проводили на протяжении двух месяцев. Устройством было проведено 30 миллиардов одиночных вычислений с 42 тысячами различных медицинских веществ, которые описаны в открытых базах данных. Данный метод компьютерного моделирования называется молекулярной стыковкой.
Суперкомпьютер обнаружил препараты, которые могут связывать и нейтрализовывать частицы вируса SARS-CoV-2. Ими оказались средства против гепатита C: симепревир, паритапревир, гразопревир и велпатасвир.
По мнению ученых, коронавирус и возбудитель гепатита C можно отнести к одноцепочечным РНК-вирусам. Однако результаты исследований еще должны быть подтверждены лабораторными экспериментами и клиническими испытаниями.
Ранее "Рамблер" сообщал, что ученые объяснили нетипичные симптомы коронавируса.
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Коронавирус , COVID-19
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