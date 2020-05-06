Ученые объяснили нетипичные симптомы коронавируса 

Ученые объяснили причину появления нетипичных среди больных коронавирусом симптомов. Научная работа опубликована в журнале Science.

Согласно проведенному исследованию, коронавирус может размножаться в кишечнике. Его повреждение приводит к тошноте, расстройству желудочно-кишечного тракта и диарее. Однако эти симптомы не являются основными у больных COVID-19.

Какая концентрация вируса приводит к расстройствам желудка, ученые не выяснили. Помимо этого, не изучено, через сколько иммунная система способна очистить кишечник от SARS-CoV-2.

Для проведения научного исследования специалисты создали органоид на основе стволовых клеток взрослого человека.