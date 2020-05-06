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Ученые объяснили нетипичные симптомы коронавируса 

Анастасия Иванова 6 мая 2020
Ученые объяснили причину появления нетипичных среди больных коронавирусом симптомов. Научная работа опубликована в журнале Science.
Согласно проведенному исследованию, коронавирус может размножаться в кишечнике. Его повреждение приводит к тошноте, расстройству желудочно-кишечного тракта и диарее. Однако эти симптомы не являются основными у больных COVID-19.
Какая концентрация вируса приводит к расстройствам желудка, ученые не выяснили. Помимо этого, не изучено, через сколько иммунная система способна очистить кишечник от SARS-CoV-2.
Для проведения научного исследования специалисты создали органоид на основе стволовых клеток взрослого человека.
Ранее "Рамблер" сообщал, что COVID-19 может вызвать психические отклонения.
Коронавирус , Видео , Симптомы коронавируса
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