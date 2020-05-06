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Ученые считают, что COVID-19 может вызвать психические отклонения 

Мира Маркина 6 мая 2020
COVID-19 может вызвать психические отклонения
Фото: РИА Новости
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего сообщили, что COVID-19 может вызывать психические отклонения.
Специалисты изучили перечень возможных осложнений после COVID-19, которые могут затронуть центральную нервную систему (ЦНС). В ходе исследования эксперты предположили, что последствия коронавируса могут быть схожи с последствиями других эпидемий, в числе которых испанка, SARS и MERS.
По мнению экспертов, сейчас необходимо отслеживать состояние пациентов, которые переболели COVID-19 в детском и зрелом возрасте, чтобы оценить воздействие вируса на поведение человека и на работу мозга.
Заместитель заведующего лабораторией анализа показателей здоровья населения и цифровизации здравоохранения МФТИ Станислав Отставнов согласился с мнением зарубежных ученых:
"Иногда при тяжелых и затяжных инфекциях могут наблюдаться острые и преходящие психотические симптомы: варианты галлюцинаций, иллюзий, бреда, другие нарушения восприятия. Подчеркну, они пропадают при улучшении состояния больного, если только инфекции не наносят органического вреда ЦНС",
— сообщил специалист в беседе с "Москва 24".
Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал об опасностях алкоголя при самоизоляции.
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Коронавирус , COVID-19 , Москва24
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