Статины неожиданно стали оружием против рака

Недавно обнаруженный механизм, с помощью которого рак ослабляет иммунотерапию, можно заблокировать обычными препаратами.

© rogerashford/iStock.com

Иммунотерапия рака изменила современную онкологию. Она активирует собственную иммунную защиту организма для борьбы с опухолями. Препараты, известные как ингибиторы контрольных точек иммунного ответа (иммунные чекпойнты), воздействующие на путь PD-1/PD-L1, обеспечили длительный ответ у некоторых пациентов и дали надежду на устойчивый контроль над заболеванием. Однако опухоли часто адаптируются и находят способы избежать обнаружения иммунной системой.

Из-за этого исследователи сейчас сосредоточены на биологических механизмах, лежащих в основе иммунорезистентности. Учёных особенно интересуют процессы, которые подавляют иммунную активность не только внутри опухоли, но и во всём организме. Один из механизмов, привлекающих внимание, связан с малыми внеклеточными везикулами (sEVs). Эти крошечные частицы, выделяемые раковыми клетками, могут переносить молекулы, ослабляющие иммунные реакции, потенциально снижая эффективность иммунотерапии.

Учёные из Университета здравоохранения Фудзита в Японии под руководством профессора Кунихиро Цутиды выяснили, как PD-L1 избирательно упаковывается в sEVs и можно ли воздействовать на этот процесс. Исследование опубликовано в журнале Scientific Reports.

Работа была сосредоточена на ключевом нерешённом вопросе. Раковые клетки высвобождают малые внеклеточные везикулы, содержащие PD-L1, которые, как считается, снижают эффективность иммунотерапии. Однако то, как PD-L1 сортируется в эти везикулы, оставалось неясным.

Команда идентифицировала белок убиквитин-подобный 3 (UBL3) как критический фактор, направляющий PD-L1 в sEVs.

Когда уровень UBL3 повышался, уровень PD-L1 внутри везикул значительно возрастал, хотя общее количество PD-L1 внутри клеток не менялось. Напротив, снижение экспрессии UBL3 резко уменьшало количество PD-L1, упакованного в везикулы и высвобождаемого вне клетки. Эти результаты подтвердили, что UBL3 играет центральную роль в контроле упаковки PD-L1 в sEVs.

Одним из самых поразительных открытий стало то, что статины сильно подавляют модификацию UBL3. Все протестированные в исследовании клинически используемые статины подавляли активность UBL3, уменьшали модификацию PD-L1 и значительно снижали включение PD-L1 в sEVs.

Исследователи также проанализировали образцы сыворотки пациентов с немелкоклеточным раком лёгкого. Среди пациентов с высокой экспрессией PD-L1 в опухоли у тех, кто принимал статины, уровень PD-L1-содержащих sEVs был значительно ниже по сравнению с теми, кто не принимал статины.

Эти результаты помогают объяснить, почему ингибиторы контрольных точек иммунитета неэффективны у многих пациентов. Раскрыв новый механизм, контролирующий высвобождение иммуносупрессивного PD-L1 через внеклеточные везикулы, исследование выявило ранее скрытый фактор, способствующий иммунорезистентности.

Связь со статинами особенно важна, потому что эти лекарства широко применяются, доступны по цене и в целом безопасны. Это повышает вероятность того, что открытие может быть относительно быстро внедрено в клиническую практику. Как отметили исследователи, в долгосрочной перспективе это исследование может привести к созданию более эффективных и доступных методов иммунотерапии рака. Оно может помочь большему числу пациентов получить пользу от лечения ингибиторами контрольных точек, улучшая выживаемость и качество жизни в реальных клинических условиях.

Стало известно, сколько россиян получат страшный диагноз