Стало известно, сколько россиян получат страшный диагноз

В России чаще всего умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. На втором месте — злокачественные опухоли. Разобрались, какова вероятность заболеть раком в России и какие факторы увеличивают риски.

Заболеваемость раковыми патологиями растёт во всём мире, и причиной тому служат:

увеличение продолжительности жизни (а возраст — это основной фактор риска развития рака);

(а возраст — это основной фактор риска развития рака); ранняя и более точная диагностика;

воздействие неблагоприятных условий внешней среды (в частности, канцерогенов).

По данным НИИ им. П.А. Герцена, в 2024 году в России было зафиксировано около 700 тысяч пациентов, у которых впервые выявили онкозаболевание. Примечательно, что в 2022 году таких случаев было почти на 65 тысяч меньше. Сегодня в России онкобольных больше 4,3 млн — это около 3% населения страны.

Что значат эти цифры

Если количество онкобольных в стране 3%, это не значит, что вероятность заболеть раком будет такой же. На самом деле, согласно отчёту Всемирной организации здравоохранения, вероятность развития рака до 75 лет в России составляет:

31% — у мужчин,

23,3% — у женщин.

Почему так?

Дело в том, что медики используют разные подходы к расчёту статистики. Одни показывают, сколько случаев выявили за год («грубые» показатели), другие — какова вероятность заболеть в течение жизни с учётом возраста населения (это стандартизированные показатели).

Грубые показатели — это простая арифметика. Например, если в России за год выявляют около 700 тысяч онкобольных, то их просто делят на общее количество населения. Получается, что на каждые 100 тысяч жителей выявляют 477 новых случаев рака.

Грубая статистика — это удобно, например, для структур, которые закупают препараты. Однако такие цифры искажают восприятие. Например, молодые люди болеют редко, а большинство онкозаболеваний приходится на возраст 65+. Поэтому грубый показатель не отражает реального риска заболеть за весь жизненный путь.

Вероятность заболеть раком с учётом возраста и региона

Стандартизированные показатели вводят поправку на возраст. В разных регионах живут разные по структуре популяции. Где-то много пожилых людей, где-то больше молодых. Специалисты сначала вычисляют риск для каждой возрастной группы, затем получают средневзвешенное значение, учитывающее долю молодых и пожилых.

Именно такие стандартизированные оценки позволяют ответить на вопрос: «Какова вероятность заболеть раком к 75 годам?» Поэтому итоговые цифры — 31% для мужчин и 23,3% для женщин — отражают именно накопленный за десятилетия риск.

Пример для понимания

В типичном 16-этажном подъезде крупного российского города живёт примерно 200–250 человек. Грубый показатель означает, что в таком подъезде раз в два года у одного из жителей впервые выявят онкологическое заболевание. А если смотреть перспективу всей жизни, то стандартизированные цифры говорят: примерно у каждого третьего мужчины и каждой четвёртой женщины в этом подъезде когда-либо диагностируют рак.

Почему мужчины болеют чаще женщин

В крупных исследованиях показано, что рак, не связанный с репродуктивными органами (например, рак груди), у мужчин действительно возникает чаще, чем у женщин. Точные причины такого распределения неизвестны, но рассматриваются два самых вероятных фактора.

Генетический. Дело в том, что женский геном состоит из двух Х-хромосом, а мужской — из одной Х- и одной Y-хромосомы. Оказывается, в Х-хромосоме располагаются некоторые гены, отвечающие за рост клеток и защиту от злокачественных мутаций. Получается, женщины (из-за двух Х-хромосом) лучше мужчин защищены от рака.

Образ жизни. Мужчины чаще подвержены другим факторам риска. Они больше курят, чаще употребляют алкоголь, работают на опасных для здоровья производствах и чаще сталкиваются с канцерогенами (химикатами, тяжёлыми металлами, выхлопными газами).

Какие виды рака чаще всего диагностируют в России

Согласно отчёту НИИ им. Герцена, в 2024 году чаще всего диагностировали рак кожи (кроме меланомы) — более 94 тысяч диагнозов. На втором месте — рак молочной железы; на третьем — предстательной. Далее идут опухоли органов дыхания, ободочной кишки, желудка, матки, почки и прямой кишки. С этими онкологическими диагнозами жители России сталкиваются чаще всего.

Вероятность умереть от рака в России в течение года после поставленного диагноза — 17,3%. Отметим, что это заметно меньше, чем, например, 10 лет назад, когда этот показатель составлял около 25%. Чаще всего умирают от рака лёгких, ободочной кишки и желудка.

Главное о статистике по раку в России

Заболеваемость раком в России растёт из года в год. В течение всей жизни почти каждый третий мужчина и каждая четвёртая женщина столкнутся с этим диагнозом.

Больше всего россияне сталкиваются с онкологическими заболеваниями кожи, молочной и предстательной желёз. А умирают чаще всего от рака лёгких, желудка и кишечника.

