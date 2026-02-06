Названо лекарство от болезни, из-за которой дрожат руки

В большинстве случаев болезнь Паркинсона развивается в пожилом возрасте. Остановить её пока невозможно, но можно сохранить качество жизни с помощью правильного лечения. Разобрались, что входит в терапию.

Болезнь Паркинсона — заболевание, при котором нарушается работа нервных клеток, отвечающих за контроль движений. Из-за этого у больного возникает тремор (дрожание рук), мышечная скованность, а также проблемы с равновесием и речью. Болезнь развивается медленно, поэтому на ранних этапах её часто не замечают.

Наблюдения показывают, что с болезнью Паркинсона живут около 12 миллионов человек во всём мире. Это второе самое распространённое нейродегенеративное заболевание (после болезни Альцгеймера). Если рассматривать людей всех возрастов, то это 1–2 случая на 1000 человек. Однако среди тех, кому больше 60 лет, этот показатель увеличивается в 10 раз и достигает 1% (каждый сотый).

Причины и факторы риска

Точные причины болезни Паркинсона до сих пор остаются предметом исследований. Известно, что она развивается из-за гибели дофаминовых нейронов в чёрной субстанции. Это отдел мозга, отвечающий за контроль над движением. Среди вероятных причин отмирания нейронов рассматривают:

нарушение работы митохондрий — энергетических «станций» клетки (из-за чего нарушается работа нейронов);

хроническое воспаление, поражающее нервную ткань;

накопление в нейронах патологических белков.

Факторами риска выступают:

пожилой возраст;

наследственная предрасположенность (мутации в определённых генах могут повышать риск);

внешние факторы — контакт с пестицидами, гербицидами, тяжёлыми металлами и другими токсинами;

мужской пол (у мужчин болезнь встречается в два раза чаще);

черепно-мозговые травмы.

Важно. Наличие факторов риска не означает неизбежного развития болезни. Чаще всего болезнь Паркинсона возникает при сочетании нескольких причин и факторов.

Симптомы болезни Паркинсона

Они развиваются постепенно и могут долго оставаться незаметными. На ранних этапах признаки часто проявляются с одной стороны тела и усиливаются со временем.

Среди двигательных симптомов выделяют:

дрожание (тремор) рук, ног или подбородка, которое уменьшается при движении;

повышенное мышечное напряжение (ригидность), из-за чего движения становятся скованными и болезненными;

замедленность движений (брадикинезия);

нарушение равновесия и устойчивости, что повышает риск падений.

Немоторные симптомы:

нарушения сна (частые пробуждения, дневная сонливость);

депрессия, тревожность, апатия;

постепенное ухудшение внимания и памяти;

снижение или утрата обоняния;

запоры;

утомляемость;

колебания артериального давления.

Примечательно, что первыми часто появляются именно немоторные симптомы. Это осложняет диагностику на ранних стадиях.

Диагностика болезни Паркинсона

Диагностикой и лечением болезни Паркинсона занимается врач-невролог. Главным образом диагностика основана на оценке симптомов. Специфического лабораторного теста для подтверждения диагноза не существует. Для исключения других заболеваний пациента могут направить на МРТ или КТ.

Современные методы лечения болезни Паркинсона

Основная цель лечения — уменьшить симптомы, добиться того, чтобы пациент мог самостоятельно себя обслуживать.

Лекарства при болезни Паркинсона

Основа терапии — медикаментозное лечение, которое включает один или несколько препаратов. Золотым стандартом лекарственного лечения болезни Паркинсона считается леводопа, восполняющая дефицит дофамина (что улучшает контроль над движениями). В составе комбинированной терапии (с леводопой) или на ранних стадиях заболевания также могут использоваться:

агонисты дофамина — имитируют действие дофамина (бывает уместно на ранних стадиях, если можно обойтись без леводопы);

— имитируют действие дофамина (бывает уместно на ранних стадиях, если можно обойтись без леводопы); препараты, замедляющие распад дофамина или леводопы (ингибиторы МАО-Б и КОМТ).

Важно. Полностью приостановить прогрессирование болезни пока невозможно. Однако с помощью лекарств пациент может на долгие годы сохранить нормальное качество жизни.

Нейрохирургия: глубинная стимуляция мозга

Если лекарства не помогают, то пациенту могут предложить глубинную стимуляцию мозга. Это нейрохирургическая операция, при которой в мозг пациенту имплантируют электроды. Последние блокируют патологическую активность нервных клеток.

В редких случаях (и при сильных двигательных нарушениях) проводят паллидотомию. Это операция по разрушению определённых зон мозга, ответственных за проявления болезни.

Экспериментальное лечение

Сегодня активно изучают новые методы лечения болезни Паркинсона. Например, это генная терапия и использование стволовых клеток. Пока эти технологии остаются экспериментальными, но в случае успеха могут быть внедрены в клиническую практику.

Реабилитация и образ жизни

Регулярное выполнение упражнений при болезни Паркинсона (их подбирает врач) помогает сохранить подвижность, улучшает равновесие и координацию движений.

Для улучшения речи пациенту назначают занятия с логопедом. Комплексный подход снижает риск осложнений и помогает дольше сохранять самостоятельность в повседневной жизни.

Прогноз

Прогноз болезни Паркинсона во многом зависит от:

возраста начала заболевания;

стадии заболевания, когда оно было выявлено;

качества лечения;

дисциплинированности пациента.

При правильном подходе многие люди годами сохраняют хорошее качество жизни.

Главное: болезнь Паркинсона нельзя остановить, но можно жить с ней достойно

Болезнь Паркинсона — неврологическое заболевание, при котором главным образом нарушается контроль движений. На ранних этапах симптомы едва заметны, поэтому болезнь нередко выявляют уже на стадии выраженных двигательных нарушений.

Полностью вылечить болезнь Паркинсона пока нельзя, но можно замедлить её прогрессирование. В большинстве случаев помогают лекарства. Иногда приходится прибегать к операциям на мозге по установке электродов или разрушению определённых зон.

