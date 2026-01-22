Невролог рассказал, какие опасные болезни скрываются за дрожью в руках

Дрожь в руках часто не воспринимают как повод для обследования. Профессор, доктор медицинских наук, невролог Ринат Фазылжанович Гимранов рассказал «Рамблеру», почему возникает тремор рук, как врачи ищут его причину и какие подходы сегодня используют для лечения.

© AndreyPopov/iStock.com

Что такое тремор рук

Это непроизвольные ритмичные движения кистей или пальцев, которые невозможно контролировать. Чаще всего дрожь заметна, когда человек выполняет точные действия: письмо, работа с мелкими предметами.

Небольшая дрожь встречается и у здоровых людей. Если вытянуть руки вперёд, они редко остаются полностью неподвижными. Эта физиологическая дрожь обычно слабая и не влияет на повседневные дела.

Тремор может затрагивать не только руки. Иногда дрожат голова, голос, ноги или туловище. Но именно тремор рук чаще всего ограничивает бытовые и рабочие навыки, поэтому с этим симптомом чаще обращаются за медицинской помощью.

Стало известно, сколько россиян получат страшный диагноз

Причины тремора рук

Как отмечают в National Institute of Neurological Disorders and Stroke (NINDS), тремор может появляться сам по себе или быть симптомом другого заболевания.

Одна из самых из распространённых форм — эссенциальный тремор. Он обычно усиливается при движении или удержании позы и может передаваться по наследству.

Тремор также может появляться на фоне приёма некоторых препаратов, например средств от астмы, антидепрессантов, противоэпилептических лекарств или стимуляторов. В таких случаях дрожь часто возникает вскоре после начала терапии или изменения дозы.

© ipopba/iStock.com

При болезни Паркинсона дрожь чаще возникает в покое, а при рассеянном склерозе или последствиях инсульта — во время движения и удержания позы.

«Тремор рук может быть связан с нарушениями обмена веществ. Дрожь может сопровождать гипогликемию, гипертиреоз, дефицит витамина B12, а также алкогольную абстиненцию и интоксикации». Ринат Фазылжанович Гимранов профессор, доктор медицинских наук, невролог

По внешним признакам не всегда удаётся понять, почему появился тремор. Поэтому при стойкой или усиливающейся дрожи врачи рекомендуют обследование, а не попытки лечить симптом самостоятельно.

Как диагностируют тремор рук

«На первом этапе мы всегда опираемся на клинический осмотр и подробный анамнез. Важно понять характер дрожи: возникает в покое или во время движения, насколько она ритмична и выраженна, есть ли другие неврологические признаки», — говорит невролог.

Лабораторные исследования

Анализы крови помогают исключить причины, связанные с обменом веществ. Чаще всего проверяют функцию щитовидной железы, уровень глюкозы, витамина B12. При необходимости оценивают показатели работы печени и почек или признаки интоксикации.

«Метаболический тремор часто полностью проходит после коррекции причины. Поэтому анализы играют важную роль, особенно если дрожь появилась внезапно или сопровождается общими симптомами», — отмечает Ринат Фазылжанович Гимранов.

© Master_Video/iStock.com

Если по осмотру остаются сомнения, врач может назначить инструментальные методы. Электромиография и акселерометрия позволяют измерить частоту и амплитуду колебаний и уточнить тип тремора.

Магнитно-резонансная томография помогает исключить структурные причины: последствия инсульта, опухоли, травмы или поражение мозжечка.

В сложных случаях используют DaT-scan — исследование, которое оценивает работу дофаминергической системы мозга. Оно помогает отличить эссенциальный тремор от болезни Паркинсона на ранних стадиях.

«Мы всегда сопоставляем жалобы, осмотр, данные ЭМГ, МРТ и анализов. Точный диагноз — это всегда комплексная оценка», — подчёркивает врач.

Кардиолог предостерегла от 5 ошибок в лечении гипертонии

Как лечат тремор

При эссенциальном треморе чаще всего назначают бета-блокаторы. Если они не подходят или дают слабый эффект, используют противосудорожные препараты.

Ринат Фазылжанович Гимранов отмечает, что медикаментозная терапия даёт эффект только примерно у половины пациентов, поэтому при выборе лечения врачи всегда сопоставляют пользу и возможные побочные реакции.

При треморе, связанном с болезнью Паркинсона, применяют препараты, которые влияют на дофаминовую систему. Этот подход снижает дрожь и другие двигательные симптомы.

Инъекции ботулинического токсина иногда используют при треморе, который затрагивает отдельные группы мышц, например кисти рук или голосовые связки.

Хирургические методы

Профессор Ринат Фазылжанович Гимранов поясняет, что глубокую стимуляцию мозга рассматривают, когда лекарства не дают эффекта. Во время процедуры электроды устанавливают в область таламуса — структуры мозга, которая участвует в контроле движений. Устройство посылает электрические импульсы и за счёт этого снижает выраженность дрожи.

Ещё один вариант — сфокусированный ультразвук под контролем МРТ. Метод не требует имплантации электродов, его чаще применяют при одностороннем треморе. Улучшение может наступать сразу после процедуры.

Реабилитация

Физическая и трудовая терапия помогает адаптироваться к тремору. Специалисты показывают упражнения и подбирают простые приспособления, которые делают письмо, еду и работу с мелкими предметами более удобными.

Учёные нашли новый способ выявить опасную болезнь сердца

Профилактика тремора рук

Надёжного способа полностью предотвратить тремор нет. Он может быть связан с наследственностью или заболеваниями, на которые невозможно повлиять заранее.

При этом врачи советуют обращать внимание на факторы, которые усиливают дрожь. К ним относят избыток кофеина, недосып, хронический стресс и алкоголь. Коррекция помогает уменьшить выраженность симптома при физиологических и функциональных формах тремора.

Если дрожь появляется впервые, усиливается со временем или начинает мешать обычной жизни, важно не откладывать консультацию. Раннее обследование упрощает поиск причины и выбор подходящей тактики.

Главное: тремор рук — это симптом разных болезней

В одних случаях он связан с временной реакцией организма, в других — с заболеваниями нервной системы или обменными нарушениями. По внешним признакам невозможно точно определить его источник, поэтому при стойкой дрожи нужно обследование. Современные подходы позволяют снизить выраженность тремора и сохранить повседневную активность. Эффект зависит от причины симптома и правильно подобранного лечения.

Текст проверил: профессор, доктор медицинских наук, невролог Ринат Фазылжанович Гимранов, стаж 38 лет.

Важные исследования