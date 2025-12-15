Врач развенчал 4 главных мифа о боли в спине

Боль в спине — одна из самых распространённых проблем. Советы, как с ней справиться, могут быть разными, но не все из них обоснованны. Нейрохирург Mayo Сlinic Меган Мёрфи развенчала четыре популярных мифа о боли в спине.

© Freepik

Единственная причина боли — тяжесть

Поднятие тяжестей с неправильной техникой может способствовать болям в спине, однако основные причины — малоподвижный образ жизни, плохая осанка, ожирение и генетические факторы.

Чтобы боль прошла, нужно прилечь

Это зависит от причины боли, но, скорее всего, нет. Если мышцы перенапряжены, отдых на несколько дней может помочь. Тем не менее из-за отдыха боль может ухудшиться. Если защемлён нерв или есть дегенеративные изменения суставов либо проблемы с межпозвонковыми дисками, отсутствие активности может привести к напряжению мышц, усилению боли, потере подвижности. В этом случае полезна лёгкая физическая активность: прогулки или бассейн.

Если болит спина, обязательно нужно спать на жёстком матрасе

Всё индивидуально: одним подходят жёсткие матрасы, другим — более мягкие. При покупке обращайте внимание на ощущения и на то, как конкретный матрас поддерживает вашу спину.

Боль в спине не связана с плохой осанкой

Многие часами сидят перед компьютером или за смартфоном с опущенной и изогнутой шеей. Как результат, могут перенапрягаться мышцы и суставы, и со временем появляются боли. Практикуйте правильную осанку и пользуйтесь эргономичным офисным оборудованием. Некоторые проблемы со спиной неизбежны, поскольку связаны с травмами, артритом или наследственностью. Однако есть несколько стратегий, поддерживающих долгосрочное здоровье спины:

Следите за весом. Избыточный вес увеличивает нагрузку на все суставы, включая позвоночник.

Избыточный вес увеличивает нагрузку на все суставы, включая позвоночник. Укрепляйте мышцы кора. Укрепление основных мышц, включая брюшные и глубокие мышцы спины, помогает снять напряжение с позвоночника.

Укрепление основных мышц, включая брюшные и глубокие мышцы спины, помогает снять напряжение с позвоночника. Оставайтесь активными. Регулярная физическая активность необходима для поддержания активного состояния организма.

