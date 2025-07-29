Названа неожиданная причина боли в спине

От состояния стопы зависит здоровье опорно-двигательного аппарата и возможность вести активную жизнь. Врач-ортопед Эльдар Кучава рассказал «Рамблеру», почему так важно следить за фундаментом тела.

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Чем грозят больные стопы

«Если своды стопы опущены (плоскостопие), стопа развёрнута внутрь (пронация) или, наоборот, завалена наружу (супинация), это меняет положение всей оси тела. Представьте, что вы стоите на перекошенной поверхности — в таком случае колени поворачиваются, таз наклоняется, а позвоночник начинает компенсировать наклон. Это цепная реакция, которая начинается снизу, поднимается вверх и приводит к избыточному напряжению мышц. Многие пациенты годами лечат спину, не подозревая, что причина — у них под ногами». Кучава Эльдар Врач травматолог-ортопед ГКБ им. В.М. Буянова

Биомеханика стопы также напрямую влияет на работу коленных и тазобедренных суставов. При изменении положения свода стопы (например, при плоскостопии) меняется ось нижней конечности. Голень может разворачиваться внутрь, а коленный сустав испытывает перегрузки. Тазобедренный сустав слегка смещается, чтобы компенсировать изменения. Всё это меняет распределение нагрузки при ходьбе и стоянии и приводит к ускоренному износу суставных поверхностей. Из-за этого возрастает риск развития артрита и других болезней опорно-двигательного аппарата.

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Что меняется с возрастом

«С возрастом снижается тонус мышц стопы, разрушаются суставные поверхности, ослабевают связки и часто появляется "распластанность" стопы, когда своды начинают опускаться, а жировая прослойка на подошвах становится более жёсткой, хуже амортизирует и медленнее восстанавливается после нагрузки», — говорит врач.

К факторам риска проблем со стопами также относят ожирение, сопутствующие заболевания, неправильную обувь, физическую активность (слишком высокую, как у профессиональных спортсменов, или низкую) и основные возрастные синдромы и состояния.

Всё это приводит к таким деформациям, как:

вальгусная деформация (стопа заваливается внутрь);

косточка у большого пальца (hallux valgus);

молоткообразные пальцы;

болезненные натоптыши.

Кроме того, у 90% людей наблюдается анатомическое неравенство длины ног — чаще всего оно составляет около 5 мм и не имеет клинического значения. Однако на фоне изменений в позвоночнике, суставах или мышечно-связочном аппарате даже незначительная разница может усиливаться и приводить к нарушениям осанки, лишним нагрузкам на другие суставы и болям в спине или ногах.

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Почему важна правильная обувь

Почти все рекомендации по поддержанию здоровья начинаются с движения, а это прежде всего ходьба. Если стопы болят, деформированы или неправильно работают, даже короткие прогулки становятся проблемой. Частые болезненные ощущения в стопах есть примерно у 24% пожилых людей. Доказано, что они ухудшают равновесие и функцию стопы и более чем в два раза повышают риск падений.

Многие люди годами носят слишком тесную, узкую или просто неподходящую обувь. В молодости организм лучше компенсирует дискомфорт: ткани эластичны, мышцы и суставы устойчивы. С возрастом подвижность снижается, а постоянное неправильное положение пальцев и свода стопы начинает сказываться на состоянии мелких суставов.

Молоткообразные пальцы и натоптыши часто возникают из-за неправильной обуви — слишком тесной, с узким носком или высоким каблуком. Такая обувь сдавливает пальцы и нарушает их естественное положение, из-за чего те сгибаются и деформируются, а на коже появляются болезненные натоптыши.

«Важно пройти диагностику стоп: оценить состояние сводов, выявить возможные нарушения и подобрать обувь, которая будет это всё учитывать. Правильно подобранная пара компенсирует биомеханические недостатки стопы. Это поможет сохранить подвижность, снизить нагрузку на суставы и поддерживать активность, что очень важно в пожилом возрасте», — объясняет специалист.

Как часто проверять стопы и что входит в диагностику

«После 50 лет рекомендуется проходить диагностику стоп не реже одного раза в два года, если есть жалобы — ежегодно. Даже если вас ничего не беспокоит, проверка может выявить начальные стадии проблем, которые проще всего корректировать именно на раннем этапе», — поясняет ортопед.

Из чего состоит проверка:

Осмотр ортопеда. Специалист оценивает форму стопы, положение пальцев, есть ли мозоли, натоптыши и болевые точки.

Специалист оценивает форму стопы, положение пальцев, есть ли мозоли, натоптыши и болевые точки. Подометрия и плантография. Это специальные методики для измерения сводов стопы и распределения нагрузки.

Это специальные методики для измерения сводов стопы и распределения нагрузки. Оценка походки. Врач смотрит, как вы ходите, чтобы понять, есть ли нарушения в биомеханике.

Врач смотрит, как вы ходите, чтобы понять, есть ли нарушения в биомеханике. При необходимости УЗИ или рентген для уточнения состояния суставов, костей, мягких тканей.

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Стопа — ключевой элемент опорно-двигательного аппарата. Нарушения формы и работы стоп (плоскостопие, пронация, супинация) меняют биомеханику тела, становясь причиной боли в спине, суставах и увеличивая риск артрита. С возрастом мышцы и связки стоп ослабевают, появляются деформации, которые усиливает неправильная обувь. Молоткообразные пальцы и натоптыши — частые последствия неподходящей обуви. Регулярная диагностика стоп после 50 лет и при жалобах помогает выявлять проблемы на ранних стадиях. Она включает осмотр, измерение сводов, анализ походки и при необходимости УЗИ или рентген.

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