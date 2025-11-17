10 странных симптомов, за которыми может скрываться рак

Иногда организм подаёт сигналы, которые невозможно объяснить. Большинство из них в итоге оказываются безобидными и проходят сами, но некоторые заслуживают внимания. Разобрали 10 нетипичных признаков рака, которым обычно не придают значения.

Рак — многоликая болезнь и некоторые опухоли дают непохожие ни на что симптомы. Большую часть из них можно объяснить паранеопластическим синдромом, когда симптомы появляются не из-за опухоли, а из-за реакции организма на неё. Хотя бывают уникальные признаки, которые крайне редко встречаются на практике.

Наросты на коже

Множественные узелки, бляшки или пятнышки обычно указывают на себорейный кератоз. Как правило, это доброкачественные новообразования, которые не требуют специфического лечения. Однако если кератом стало очень много и они появились внезапно, это может быть симптомом Лезера-Трела.

Это редкий паранеопластический кожный маркер, связанный с злокачественными заболеваниями. Такой вариант себорейного кератоза чаще всего бывает при аденокарциномах толстой кишки, молочной железы или желудка. Также встречается при новообразованиях почек, печени и поджелудочной железы.

Потемнение и утолщение кожи

Чёрный акантоз может быть сигналом системных изменений в организме. Это происходит, когда под действием различных стимулов клетки кожи начинают активно делиться. Такое часто встречается при лишнем весе, сахарном диабете или эндокринных нарушениях. Однако в редких случаях чёрный акантоз возникает из-за злокачественных опухолей.

В большинстве случаев так проявляется аденокарцинома желудка, хотя могут быть и другие причины, например, рак молочной железы, печени и лёгких. Как правило, поражаются слизистая рта, ладони, шея, пах и подмышки. Кожа на этих участках становится тёмной, плотной и бархатистой.

Пальцы-барабанные палочки

Уплотнение ногтевых фаланг на пальцах рук — обычно врождённая особенность, не представляющая опасности. А вот внезапная деформация пальцев у взрослого может быть признаком гипертрофической остеоартропатии. Это редкий паранеопластический синдром, при котором разрастаются костные и соединительные ткани в области суставов и конечностей.

Такое встречается у 5% пациентов с раком лёгких, но бывает ещё при раке пищевода, носоглотки, лимфоме Ходжкина и саркоме.

Выступающие сосуды

Воспаление стенки сосудов, при котором образуется тромб, называется тромбофлебитом. Сосуды набухают и уплотняются, кожа краснеет и появляются отёки. Обычно такое состояние бывает при варикозной болезни, но повторяющиеся эпизоды тромбофлебита, которые затрагивают разные участки тела, могут указывать на синдром Труссо. Это классический пример паранеопластического синдрома при аденокарциноме желудка, поджелудочной железы и лёгких.

Американское общество кардиологов считает, что синдром Труссо — результат перекрёстных реакций организма на опухоль, которые связаны с муцинами опухоли, тканевым фактором, образованием тромбина и отложением фибрина (компонентов системы свёртывания крови.

Внезапные скачки глюкозы

Поздний манифест сахарного диабета 2-го типа в редких случаях может быть признаком рака поджелудочной железы. Основная задача этого органа — вырабатывать инсулин. Если железа поражена злокачественной опухолью, синтез инсулина нарушается и развивается сахарный диабет.

Важно. Диабет из-за рака — большая редкость. Чаще всего болезнь начинается самостоятельно без сопутствующего онкологического процесса.

Есть и обратная связь, у пациентов, которые долго живут с диабетом 2-го типа, чаще диагностируют рак поджелудочной железы. Точный механизм неизвестен, вероятно, все дело в скачках инсулина и глюкозы и длительном воспалении.

Постоянный зуд

Если кожа чешется, но высыпаний или других возможных причин зуда нет, это может быть вариантом паранеопластического синдрома. Так организм реагирует на рак. Беспричинный и постоянный зуд встречается при лимфогранулематозе (злокачественной опухоли лимфатической системы). Обычно зуд проявляется за недели и месяцы до остальных симптомов рака.

Боль после алкоголя

Это редкий феномен, но давно известный. Некоторые пациенты с болезнью Ходжкина (лимфогранулематоз) испытывают боль после нескольких глотков спиртного. Как правило, пациенты жалуются на боль в лимфоузлах: шее, подмышками, грудной клетке. Точный механизм не установлен, но учёные склоняются к версии, что алкоголь вызывает сосудистую вазодилатацию (расширение и расслабление), которая растягивает капсулу поражённого лимфоузла и вызывает боль. Вероятно, определённую роль играют ещё простагландины — вещества, которые регулируют боль и воспаление и реагируют на этанол.

Слабость мышц и сухость во рту

Это частые жалобы, которые бывают даже после простуды. В очень редких случаях сухость во рту и слабость могут оказаться синдром ом Ламберта-Итона — аутоиммунном поражением нервно-мышечного соединения. Иммунитет по ошибке вырабатывает антитела против кальциевых каналов на нервных окончаниях. Из-за этого ацетилхолина, который нужен для сокращения мышц, выделяется слишком мало, мышцы не получают сигнал и слабеют. Синдром Ламберта-Итона может быть самостоятельным заболеванием, но также встречается у 60% пациентов с мелкоклеточным раком лёгких.

Язвочки на коже и во рту

Болезненные очаги дерматоза вокруг рта, в паху и на ягодицах могут быть некролитической мигрирующей эритемой. Она встречается у 80% пациентов с глюкагономой — это редкая нейроэндокринная опохоль поджелудочной жезлезы. Такой вид рака часто сопровождают сахарный диабет, резкая потеря веса, анемия и поражения полости рта (стоматит, глоссит, хейлит).

Сыпь кольцами

Ползучая эритема (Erythema gyratum repens) может быть вариантом паранеопластического синдрома. Она похожа на спил дерева — розовое пятно с кольцами внутри. Обычно встречается при злокачественных образованиях в лёгких, бронхах, пищеводе и молочных железах. Хотя в редких случаях может появляться на фоне неонкологических заболеваний, например, болезней соединительной ткани.

Главное

Иногда симптомы рака проявляются нетипичным образом. На онкологический процесс может указывать необычная сыпь, кожный зуд, сухость во рту и слабость мышц, внезапные скачки глюкозы и появление тромбов, боль в лимфоузлах после алкоголя и изменившие форму кончики пальцев. Обычно необъяснимые симптомы связаны с паранеопластическим синдромом — реакцией организма на опухоль. Важно помнить, что это редкие явления, которым можно найти другое объяснение, не связанное с раком.

