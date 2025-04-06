Таблетки и мази не помогут: врач рассказал, чем лечить варикоз

Варикоз — хроническое заболевание вен, из-за которого поверхностные сосуды воспаляются, растягиваются и деформируются. По статистике, у каждой второй женщины и каждого третьего мужчины есть такие симптомы. Сосудистый хирург Медцентра доктора Александровского Сергей Чубченко рассказал «Рамблеру», как лечат варикоз и помогают ли флеботоники укреплять сосуды.

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Почему появляется

Первое звено варикозной болезни — нарушение в работе остиальных клапанов. Они находятся в паховой и подколенной областях и сдерживают давление крови, которая течёт от ног к сердцу. Если клапаны слабые и плохо удерживают кровь, она сбрасывается в поверхностные вены и застаивается. Это растягивает и трансформирует сосуды. Позже в месте застоя активируются лейкоциты и запускается воспалительный процесс.

«Недостаточность каркасной функции клапанов закладывается внутриутробно, так что варикозную болезнь можно считать врождённым заболеванием. Человек рождается с уже слабыми клапанами, по мере взросления это проявляется сильнее и приводит к варикозной болезни». Сергей Чубченко сердечно-сосудистый хирург, врач ультразвуковой диагностики

Генетика влияет на риск развития варикоза только отчасти. Даже если оба родителя здоровы, вероятность варикозного расширения вен у детей составляет 20%. Особенно это актуально для женщин. Беременность, естественные роды, менопауза, лишний вес и возраст повышают риск.

Симптомы

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На ранних стадиях варикозная болезнь проявляется визуально — в виде сосудистых звёздочек и извилистых подкожных вен. Они больше 3 мм в диаметре, и на них могут быть узлы (шишки). Сам пациент обычно жалуется на боль и дискомфорт в месте деформированных вен, хотя субъективные симптомы могут быть самые разные:

покалывание в ногах;

ощущение жара или жжения;

зуд;

пульсация или ощущение сдавливания;

тяжесть;

быстрая утомляемость.

Когда варикозная болезнь прогрессирует, появляются более выраженные симптомы:

отёки;

гиперпигментация (потемнение кожи);

белая атрофия (на коже появляются круглые светлые пятна);

венозная экзема (мокнущие высыпания на коже).

«В дальнейшем потемнение кожи заканчивается образованием венозных трофических язв (открытых ран, которые не заживают дольше шести недель). Это терминальное осложнение, которое развивается при игнорировании заболевания на протяжении десятков лет», — говорит Сергей Чубченко.

Как не допустить

Специфических методов профилактики с доказанной эффективностью нет. Единственное, что можно посоветовать пациентам из группы риска, — вести здоровый образ жизни и вовремя лечить уже деформированные вены. Добавки с витаминами С и Р (аскорбиновой кислотой и рутином), мази и кремы не помогают укреплять сосуды.

«Эти препараты бесполезны для профилактики варикоза. Эффективнее практиковать контрастный душ, больше ходить, плавать или давать организму любые другие динамические нагрузки. А ещё важно контролировать вес, так как ожирение провоцирует заболевания вен», — объясняет сосудистый хирург.

Важно вовремя обращаться к врачу. Чем дольше варикозная болезнь остаётся без лечения, тем выше риск осложнений. Вероятность тромбофлебита (тромбов в поверхностных венах) ежегодно растёт на 1,3%, а риск появления новых варикозных вен — на 25%.

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Диагностика

Диагноз ставят на основании жалоб пациента и визуального осмотра — варикозные вены видно невооружённым глазом. Для подтверждения врач может назначить ультразвуковое ангиосканирование — УЗИ сосудов.

«Это золотой стандарт в диагностике варикозной болезни. УЗИ позволяет оценить способность клапанов сдерживать кровоток, состояние глубоких и поверхностных вен и их проходимость, анатомическое строение», — комментирует врач.

Хирургическое лечение

Полностью избавить пациента от варикоза может только операция. Она позволяет устранить как причину болезни (клапанную недостаточность), так и косметический дефект (расширенные вены).

Задача хирурга — «отключить» поражённую вену из кровеносной системы. Сделать это можно несколькими способами.

Склеротерапия

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Такой метод подходит для лечения звёздочек и небольших вен. В сосуд вводят специальный препарат, который его склеивает. Со временем вена перестаёт функционировать и замещается соединительной тканью.

Эндовенозная лазерная коагуляция (ЭВЛК)

Суть метода такая же — в поражённом сосуде прекращают ток крови. Только делают это не раствором, а лазером. В отличие от склеротерапии, ЭВЛК можно применять и на крупных сосудах.

Флебэктомия

Это физическое удаление вен. Хирург через надрезы или проколы вытягивает их с помощью специального зонда (стриппинга) или крючков и иссекает. К этому методу прибегают в запущенных случаях, когда сосуды уже слишком сильно трансформировались и начался тромбофлебит (закупорка вен тромбом).

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Флеботоники и чулки

Есть и консервативные методы лечения лекарствами и компрессией. Они помогают снять некоторые симптомы варикоза, но применяются только как дополнение к хирургическому методу.

Метаанализ швейцарских независимых исследователей с участием полутора тысяч человек показал, что компрессионные чулки уменьшают отёки и тяжесть в ногах. Однако они не устраняют причину варикоза.

То же самое можно сказать о терапии флеботониками (венотониками) на основе флавоноидов. Эти вещества снижают проницаемость капилляров и повышают тонус сосудов. Однако их эффективность всё ещё обсуждается мировым научным сообществом. Кокрейновский обзор показал, что флеботоники могут быть полезны при геморрое, но при плохом кровообращении в ногах они почти не помогают.

«Иногда при варикозной болезни назначают флеботоники с диосмином. Они не избавляют человека от варикозных вен и не останавливают развитие болезни, но могут снять некоторые симптомы, хотя далеко не у всех пациентов. Например, могут облегчить тяжесть в ногах, связанную с гормональным циклом у женщин, но в большинстве случаев бесполезны», — комментирует сосудистый хирург Чубченко.

А вот наружные средства при варикозной болезни применяют только для увлажнения кожи. Для этого необязательно использовать специальные мази или гели, подойдёт любой бюджетный крем для рук или ног.

Главное

Варикозное расширение вен развивается из-за недостаточной работы сосудистых клапанов. Если они плохо сдерживают давление, кровь сбрасывается в поверхностные вены и деформирует их. Устранить причину и последствия варикоза можно только операцией. Чем раньше её сделать, тем менее травматичной она будет. Компрессионные чулки могут помочь снять отёки и тяжесть в ногах, но не вылечат варикоз. Эффективность флеботоников при варикозной болезни не доказана. Они помогают незначительно снимать некоторые симптомы, но в большинстве случаев оказываются бесполезны.

Важные исследования