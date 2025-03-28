Гемофилия и ещё 4 редкие болезни, которые могут скрываться за синяками

Синяки из-за травмы обычно не вызывают беспокойства, но что делать, если они появляются без причины? Врач-гематолог клиники «Евроонко» в Санкт-Петербурге Анна Гончарук рассказала «Рамблеру», чем кровоподтёки отличаются от гематом и когда из-за синяков нужно идти к врачу.

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Как возникает синяк

Синяк — это не медицинский термин, а бытовой. По-научному его правильно называть подкожным кровоизлиянием. Оно происходит, когда повреждаются сосуды. Вытекшая кровь впитывается в подкожную клетчатку, и получается кровоподтёк.

Другой вариант — когда кровь не пропитывает ткани, а скапливается между ними в полости. Тогда образуется гематома.

Гематома и кровоподтёк требуют разного медицинского подхода. Подкожное кровоизлияние обычно проходит само и бесследно. А гематома может быть опасна для здоровья: иногда требуется операция, чтобы её удалить.

Кровоподтёк сначала красный, потом синюшно-фиолетовый, а затем приобретает зеленоватый и желтоватый оттенок. Изменение цвета (судмедэксперты называют это цветением) — результат превращения гемоглобина из вытекшей крови в биливердин (зелёный жёлчный пигмент) и билирубин (жёлтый жёлчный пигмент). Со временем вытекшая кровь сворачивается и выводится из организма.

Если синяки появляются просто так

Чаще всего синяки появляются из-за механического воздействия. Кровеносные сосуды повреждаются из-за ушиба, растяжения, инъекции или сдавливания. Однако могут быть и другие причины.

«Если синяки появляются на разных участках тела без очевидной травмы, это может быть признаком проблем с кроветворением или состоянием сосудов. Насторожиться стоит, если синяки возникают регулярно, а пациент не помнит, что ударялся». Анна Гончарук врач-онколог, гематолог

Заболеваний и состояний, которые приводят к образованию синяков, довольно много. Большая часть из них влияет на тромбоциты — клетки крови, которые участвуют в коагуляции (свёртываемости крови). Чем их меньше, тем медленнее идёт этот процесс.

«Тромбоцитопению — снижение уровня тромбоцитов — могут провоцировать разные заболевания, в том числе аутоиммунные, когда иммунитет по ошибке атакует здоровые клетки. Например, тромбоцитопеническая пурпура», — комментирует гематолог.

Есть и другие заболевания, которые влияют на кровь и сосуды. Они встречаются не так часто, и, помимо синяков, у них есть и другие симптомы, например носовые кровотечения, озноб и утомляемость.

Болезнь Виллебранда и гемофилия

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Это наследственное нарушение свёртываемости крови. У пациентов с болезнью Виллебранда в крови недостаточно белка, который отвечает за прикрепление тромбоцитов к повреждённому сосуду. В результате у них возникают длительные и спонтанные кровотечения и кровоизлияния. При таком диагнозе бывают не только обычные синяки, но и гематомы.

Другое наследственное заболевание, которое тоже нарушает коагуляцию, — гемофилия. У пациентов факторы свёртывания работают неправильно, поэтому даже при малейших повреждениях кровь долго не останавливается.

Рак крови

При лейкемии (лейкозе) нарушается процесс кроветворения. Белые кровяные тельца (лейкоциты) не успевают созреть, а злокачественные клетки, наоборот, делятся слишком быстро. Всё это приводит к тому, что выработка компонентов крови, в том числе тромбоцитов и эритроцитов, нарушается.

Косвенных симптомов лейкемии довольно много. Среди них частые синяки и петехии — красно-фиолетовые кровоподтёки в виде мелких точек. Такие подкожные кровоизлияния при лейкозе возникают из-за нехватки тромбоцитов. Одновременно с этим бывают озноб и лихорадка, потеря веса, носовые кровотечения, боль в суставах и быстрая утомляемость.

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Васкулит

Это воспаление кровеносных сосудов. Оно может проявляться по-разному: затрагивать только один орган или весь организм, поражать мелкие кровеносные сосуды или крупные артерии. Разновидностей васкулита несколько: болезнь Бехчета, болезнь Бюргера, синдром Чарга — Стросса, гранулёматоз Вегенера, болезнь Кавасаки и другие.

Один из характерных симптомов большинства васкулитов — пятна на коже. Это могут быть петехии, синяки и небольшие плотные элементы от розового до фиолетового оттенка. Всё это результат повреждения сосудов из-за воспаления.

«Другие сосудистые нарушения, например варикозное расширение вен или тромбофлебит (когда из-за тромба воспаляются стенки вен), тоже могут привести к образованию синяков», — предупреждает Анна Гончарук.

Синяки после лекарства

Иногда синяки на теле появляются на фоне приёма лекарств. Это могут быть гормональные средства или таблетки, которые влияют на систему кроветворения и сосуды. Например, разжижают кровь или расширяют сосуды. Также синяки могут появиться из-за антидепрессантов из группы селективных ингибиторов обратного захвата серотонина.

Дело в том, что для нормальной работы тромбоцитам нужен гормон серотонин: клетки крови его захватывают и копят в себе. Антидепрессанты влияют на этот процесс, поэтому на фоне терапии СИОЗС повышается риск кровотечений и возможны подкожные кровоизлияния.

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Также синяки могут быть при циррозе печени.

«Она играет ключевую роль в производстве белков, отвечающих за свёртываемость крови. Заболевания печени могут привести к проблемам с коагуляцией и появлению кровоподтёков», — объясняет специалист.

Как быстро убрать синяк

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Пока кровь не свернётся и гемоглобин не распадётся, синяк не пройдёт. Значимо ускорить этот процесс мазями или народными методами нельзя. Кровоподтёк находится в подкожно-жировой клетчатке, наружные средства не могут проникнуть так глубоко под кожу. Все они в лучшем случае снимут отёк или воспаление на месте повреждения, но не повлияют на цветение.

Единственное, что можно сделать, — приложить холод на место ушиба.

«Лёд прикладывают к повреждённому участку на 15–20 минут в течение первых 48 часов после травмы. Это помогает уменьшить отёк и ограничить расширение сосудов. Через два дня можно использовать тёплые компрессы. Они помогают улучшить кровообращение и ускорить рассасывание синяка», — советует врач-гематолог.

В случае с системными синяками из-за болезней или лекарств нужно лечить основное заболевание или корректировать терапию.

Главное

Синяк появляется, когда кровь из повреждённых сосудов вытекает и пропитывает ткани. Обычно это случается из-за травм или уколов, но в редких случаях синяки могут появляться без механического воздействия. Такое бывает при заболеваниях системы кроветворения или сосудов, например при раке крови или васкулите. Однако в этих случаях синяки не единственный симптом, у пациентов есть и другие признаки болезни. Убрать синяк мазями или народными средствами нельзя. Нужно дождаться, когда кровь свернётся и гемоглобин распадётся до билирубина. Но чтобы уменьшить отёк, можно прикладывать сначала холодные, а потом тёплые компрессы.

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