Инфаркт на даче: врач рассказала, когда отдых может стоить жизни

Для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями дачный сезон часто становится периодом повышенного риска. Именно на даче, вдали от больниц, часто случаются инфаркты. Почему жизнь на природе может обернуться серьёзной угрозой и как этого избежать, «Рамблеру» рассказала врач-кардиолог, к. м. н. Екатерина Майборода.

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«Тишина и физическая активность на свежем воздухе кажутся идеальными условиями для укрепления здоровья. Многие, особенно пожилые, люди воспринимают дачу как возможность "подлечиться" после зимы. Но именно в этих, на первый взгляд, благоприятных условиях может произойти инфаркт. Человек всю зиму вёл малоподвижный образ жизни, а тут — резкий переход. Организм просто не успевает перестроиться. Добавьте сюда жару, обезвоживание, скачки давления — и вот уже вместо пользы для здоровья получается прямая дорога к инфаркту». Майборода Екатерина врач-кардиолог ГКБ им. Вересаева, к.м.н

Дача не всегда отдых для сердца. Чтобы летний сезон не обернулся бедой, важно понимать, какие опасности таит загородная рутина и как правильно подготовиться к ней.

Почему инфаркт может случиться именно на даче

Резкая смена ритма жизни

Резкая смена ритма жизни и уровня физической активности может стать серьёзным испытанием для сердечно-сосудистой системы, особенно у людей, у которых уже есть факторы риска: возраст, артериальная гипертензия, атеросклероз, избыточный вес, сахарный диабет.

«Механизм инфаркта в подобных ситуациях развивается по такой цепочке: резкая физическая нагрузка увеличивает потребность сердца в кислороде, при этом коронарные артерии, суженные атеросклеротическими бляшками, не справляются с возросшей нагрузкой и приток крови нарушается. На фоне повышенного давления и сосудистого спазма нестабильная бляшка может разорваться, из-за чего образуется тромб и перекрывается сосуд. Итог — прекращается кровоснабжение участка сердечной мышцы, и развивается инфаркт», — объясняет кардиолог.

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Погодные факторы

Жара и обезвоживание — серьёзные испытания для сердечно-сосудистой системы. При недостаточном потреблении жидкости организм теряет воду через пот, кровь сгущается, что увеличивает нагрузку на сердце и ухудшает кровоток.

«Это опасно тем, что в крови легче образуются тромбы. У людей с атеросклерозом просвет коронарных артерий уже сужен из-за накопления бляшек. А из-за жары, обезвоживания и физического напряжения тромб может закупорить и без того узкий сосуд. Это нарушает кровоснабжение участка сердечной мышцы, лишая его кислорода. В результате развивается острый инфаркт миокарда», — дополняет врач.

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Изоляция от медицины

Дача — это, как правило, удалённость от больницы и отсутствие квалифицированной помощи поблизости. Не всегда под рукой есть тонометр, необходимые лекарства или возможность быстро вызвать скорую. Это значительно снижает шансы своевременно отреагировать на плохое самочувствие.

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Типичные ошибки дачников

Игнорировать симптомы. Боль в груди, одышка, головокружение и слабость часто списывают на усталость или перегрев, особенно после физической нагрузки. Но эти симптомы могут указывать на начинающийся инфаркт или другое острое состояние. Оставлять без внимания их нельзя, так как каждая минута промедления увеличивает объём повреждения сердечной мышцы.

Не принимать лекарства. Некоторые пациенты, особенно пожилые, считают, что свежий воздух и отдых на природе могут заменить регулярную медикаментозную терапию. Отказ от необходимых препаратов может привести к обострению хронических состояний — гипертензии, стенокардии, аритмии — и в итоге спровоцировать инфаркт.

Как снизить риск инфаркта на даче

Подготовьтесь к дачному сезону

Пройдите обследование у кардиолога.

Уточните диагнозы, сделайте ЭКГ, эхокардиографию, анализы.

Врач скорректирует лечение и дозировку препаратов, особенно если планируются физические нагрузки и жара.

Возьмите на дачу достаточный запас медикаментов.

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Планируйте нагрузки

Работайте умеренно, по расписанию, не пытайтесь нагнать всё за день.

по расписанию, не пытайтесь нагнать всё за день. Делайте перерывы каждые 20–30 минут, отдыхайте в тени.

каждые 20–30 минут, отдыхайте в тени. Избегайте работы в полуденную жару (11:00–16:00).

Избегайте длительных наклонов (например, когда пропалываете грядки) — это может спровоцировать скачки давления.

Контролируйте самочувствие

Держите под рукой тонометр — измеряйте давление утром и вечером, а также при недомогании.

— измеряйте давление утром и вечером, а также при недомогании. Держите рядом аптечку с нужными лекарствами.

Изучите симптомы инфаркта.

Средства связи и экстренного реагирования

Заряженный мобильный телефон всегда должен быть при вас.

мобильный телефон всегда должен быть при вас. Заранее узнайте адрес и номер ближайшей больницы или ФАПа.

номер или ФАПа. Договоритесь с соседями, чтобы они знали о вашем состоянии и могли помочь при необходимости.

чтобы они знали о вашем состоянии и могли помочь при необходимости. Запишите и держите на видном месте список экстренных номеров.

Соблюдайте режим дня

7–8 часов сна, регулярное питание.

часов сна, регулярное питание. Не работайте натощак или сразу после еды.

натощак или В жару отдыхайте в тени, носите головной убор, пейте достаточно воды.

носите головной убор, пейте достаточно воды. Избегайте алкоголя и переедания, особенно в жаркие дни.

Когда звонить в скорую

Очевидные симптомы (чаще встречаются):

сильная боль в груди — сдавливающая, жгучая, давящая (не проходит в покое, длится дольше 10 минут);

— сдавливающая, жгучая, давящая (не проходит в покое, длится дольше 10 минут); одышка — внезапная нехватка воздуха, даже в покое;

даже в покое; онемение или боль в левой руке, плече, шее, нижней челюсти;

плече, шее, нижней челюсти; холодный липкий пот;

липкий пот; резкая слабость, чувство тревоги, страха смерти.

Встречаются часто, но не всегда очевидны:

головокружение, предобморочное состояние;

предобморочное состояние; тошнота, рвота;

бледность кожи;

нарушения сердечного ритма (ощущение перебоев в груди);

ощущение нехватки воздуха без боли.

Менее распространённые (особенно у женщин, пожилых, пациентов с диабетом):

боль в животе, ощущение тяжести или сдавливания;

ощущение тяжести или сдавливания; боль в спине или между лопатками;

необычная усталость, вялость без причины;

вялость без причины; незначительный дискомфорт в груди, не похожий на боль.

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Что делать при подозрении на инфаркт (до приезда медиков)

Подготовьте документы, откройте ворота/дверь для медиков.

откройте ворота/дверь для медиков. Прекратите любую активность — сядьте или лягте с приподнятой головой.

— сядьте или лягте с приподнятой головой. Обеспечьте приток свежего воздуха.

свежего воздуха. Если у вас есть препараты, назначенные врачом на такой случай, примите их согласно инструкции.

на такой случай, Сохраняйте спокойствие — паника повышает нагрузку на сердце.

— паника повышает нагрузку на сердце. Позовите на помощь — сообщите соседям или близким.

— сообщите соседям или близким. Немедленно вызовите скорую помощь (103) или попросите кого-то сделать это.

или попросите кого-то сделать это. Не оставайтесь одни, попросите кого-то быть рядом, следите за состоянием.

попросите кого-то быть рядом, следите за состоянием. Следите за дыханием и сознанием.

Если человек потерял сознание и вы подозреваете сердечный приступ, прежде всего вызовите скорую помощь. Затем проверьте, дышит ли он и есть ли пульс. Только если дыхание и пульс отсутствуют, приступайте к сердечно-лёгочной реанимации (СЛР). Если вы не обучались СЛР, выполняйте только компрессии грудной клетки. Надавливайте на центр груди сильно и с частотой около 100–120 раз в минуту.

Если вы умеете делать СЛР и уверены в своих действиях, начните с 30 нажатий на грудную клетку, затем сделайте два искусственных вдоха и продолжайте чередовать.

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Главное

Загородный отдых, несмотря на кажущуюся пользу для здоровья, может представлять серьёзную угрозу для сердца. Инфаркт на даче может случиться из-за резкой смены ритма жизни, непривычных физических нагрузок, жары, обезвоживания и удалённости от медицинской помощи. Особенно уязвимы пожилые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. Чтобы снизить риск, необходимо заранее пройти обследование, соблюдать умеренность в нагрузках, следить за самочувствием, всегда держать под рукой лекарства, телефон и знать симптомы инфаркта. Быстрое реагирование при первых признаках спасает жизнь.