Врач рассказал, можно ли очистить сосуды при бляшках в сонных артериях

Атеросклеротические бляшки в сонной артерии — как бомба замедленного действия. Они могут годами никак не проявляться, а потом привести к инсульту. Сосудистый хирург, к. м. н. Гулаев Олег рассказал, всегда ли нужна операция, можно ли «почистить» сосуды таблетками, капельницами и диетой.

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Атеросклероз — это системное заболевание, которое поражает все артерии организма, а потому ни один сосуд не застрахован от его последствий. Особенно опасным становится поражение сонных артерий, снабжающих кровью головной мозг.

87% всех инсультов — ишемические, то есть вызваны механической закупоркой сосудов мозга частицами тромбов или атеросклеротических бляшек. При этом до 20% из них связаны с бляшками в сонных артериях, и именно поэтому важно вовремя распознать и лечить это состояние.

Инсульт в этом случае происходит по двум причинам:

из-за нарушений динамики кровотока при критическом сужении сосуда;

при критическом сужении сосуда; из-за отрыва тромба или части бляшки, даже если сужение было умеренным.

«Когда появляются первые признаки — головокружение, характерный шум в ушах, потеря равновесия, транзиторные ишемические атаки, — это говорит о серьёзных нарушениях мозгового кровообращения и необходимости медицинского вмешательства. У людей старшего возраста могут страдать умственные способности, концентрация и память. Несмотря на это, многих пациентов перспектива операции пугает, и они начинают искать альтернативные методы лечения». Олег Гулаев сердечно-сосудистый хирург, флеболог, к. м. н.

Как образуются бляшки и чем они опасны

Механизм образования атеросклеротических бляшек в сонных артериях аналогичен их формированию в других сосудах. Нарушения липидного обмена, повреждение внутренней выстилки артерий (эндотелия), а также колебания артериального давления создают условия, при которых на сосудистых стенках начинают накапливаться липиды, воспалительные клетки и другие компоненты. Со временем эти отложения уплотняются и накапливают кальций, превращаясь в стабильные или нестабильные атеросклеротические бляшки.

Стабильные бляшки:

имеют плотную капсулу из соединительной ткани;

из соединительной ткани; медленно растут, постепенно сужая сосуд;

постепенно сужая сосуд; редко распадаются;

реже становятся причиной острых событий (инфаркта, инсульта);

обычно вызывают хроническое ухудшение кровотока либо полностью перекрывают артерию.

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Нестабильные бляшки:

тонкая капсула, рыхлое внутреннее содержимое;

внутреннее содержимое; могут распадаться;

часто становятся источником тромбоэмболии;

именно они чаще вызывают внезапные инфаркты или инсульты.

«Атеросклероз в сонных артериях редко бывает изолированным — обычно он сочетается с ишемической болезнью сердца и высоким риском образования тромбов. Они могут легко садиться на поверхности бляшек, нарушая кровоток. Кроме того, по мере сужения просвета артерии (стеноза) скорость кровотока возрастает, что ещё больше усиливает риск отрыва тромба или кусочка бляшки», — рассказывает врач.

Можно ли очистить сосуды и растворить бляшки без операции

У мифа, что сосуды можно «почистить» с помощью таблеток, капельниц или БАДов, нет научного основания.

Доказана эффективность лишь определённых групп препаратов:

статины (снижают уровень «плохого» холестерина и стабилизируют бляшки);

антиагреганты (предотвращают образование тромбов);

гипотензивные средства (контролируют давление и снижают нагрузку на сосуды).

«Большинство пациентов ошибочно представляют себе атеросклеротические бляшки как мягкие жировые комки, которые можно легко "растворить" с помощью лекарств или диеты. Однако в действительности бляшка — это плотное образование со сложной структурой. Иногда она буквально становится каменной из-за отложений кальция. Если бляшка уже сформировалась, полностью удалить её можно только хирургическим путём, и то не во всех случаях. Основная цель лечения — не растворить бляшку, а замедлить её рост и стабилизировать структуру. Препараты, снижающие уровень холестерина, делают бляшку менее рыхлой и снижают риск распада», — объясняет сосудистый хирург.

Важную роль играет образ жизни: средиземноморская или низкохолестериновая диета, отказ от курения, контроль сахара при диабете и поддержание нормального артериального давления снижают риск прогрессирования атеросклероза и инсульта.

Когда операция действительно необходима

«Важно понимать, что профилактически бляшки никто не удаляет — любое хирургическое вмешательство проводится, только если есть строгие показания. Основание — выраженное сужение, симптомы кислородного голодания мозга или высокий риск инсульта, подтверждённый обследованиями. В этой части российские клинические рекомендации полностью соответствуют международным стандартам», — говорит специалист.

Критерии для хирургического лечения атеросклероза сонных артерий зависят от того, насколько перекрыт просвет артерии, симптомов и индивидуального риска инсульта.

Если есть симптомы:

показано хирургическое лечение при сужении просвета более 50%, особенно если пациент в активном возрасте;

особенно если пациент в активном возрасте; стеноз 70–99% — прямое показание к операции.

Если нет никаких симптомов:

Рассматривается операция при сужении более 60%, если пациент в хорошем общем состоянии, а риск инсульта без лечения оценивается как высокий.

если пациент в хорошем общем состоянии, а без лечения оценивается как Решение принимают на основании возраста, сопутствующих заболеваний и прогноза.

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Когда можно обойтись без скальпеля

Не всегда бляшки в сонных артериях требуют операции. Во многих случаях достаточно медикаментозного лечения и изменения образа жизни.

Вмешательство не требуется, если:

стеноз менее 50% и нет симптомов (головокружения, ишемических атак, нарушений речи или координации);

и нет симптомов (головокружения, ишемических атак, нарушений речи или координации); состояние стабильное и не прогрессирует по данным наблюдения;

и не прогрессирует по данным наблюдения; у пациента высокие операционные риски или противопоказания к вмешательству.

Как часто нужно наблюдаться:

при бессимптомном стенозе до 50% — 1 раз в год УЗИ-дуплекс сосудов шеи и контроль у сосудистого хирурга или терапевта;

УЗИ-дуплекс сосудов шеи и контроль у сосудистого хирурга или терапевта; при стенозе 50–69% — каждые 6–12 месяцев;

при быстром нарастании стеноза или появлении новых симптомов — повторная консультация внепланово.

Что помогает замедлить прогрессирование:

соблюдение средиземноморской или антихолестериновой диеты;

средиземноморской или антихолестериновой диеты; поддержание АД < 130/80;

АД < 130/80; уровень ЛПНП («плохого» холестерина) желательно < 1,8 ммоль/л, если есть ишемическая болезнь сердца или атеросклероз;

желательно < 1,8 ммоль/л, если есть ишемическая болезнь сердца или атеросклероз; регулярные аэробные нагрузки (бег, ходьба, плавание) — хотя бы 30 минут в день, 5 дней в неделю;

аэробные (бег, ходьба, плавание) — хотя бы 30 минут в день, 5 дней в неделю; строгий отказ от курения — один из ключевых факторов.

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Атеросклеротические бляшки в сонных артериях — одна из главных причин ишемического инсульта, причём болезнь может долгое время не давать симптомов. Несмотря на популярный миф, «почистить сосуды» таблетками, капельницами или БАДами невозможно: бляшка — это плотное, иногда кальцинированное образование, которое не растворяется. Основная цель терапии — замедлить её рост, стабилизировать структуру и снизить риск тромбообразования. Эффективность доказана только у статинов, антиагрегантов и гипотензивных средств, а также у изменения образа жизни: соблюдения диеты, физической активности, отказа от курения. Операция необходима не всем — только если есть симптомы и выраженный стеноз, когда высок риск инсульта. Во многих случаях при бессимптомном течении и умеренном сужении артерий достаточно динамического наблюдения и консервативного лечения. Российские клинические рекомендации в этой части полностью соответствуют международным стандартам.

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