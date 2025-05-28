Врач-уролог рассказал, что делать с деликатной мужской проблемой

С простатитом сталкивается каждый шестой мужчина на планете. Острый чаще поражает молодых людей, а хронический обычно встречается у пациентов старше 50 лет. Врач-уролог Медицинского центра Александровского Александр Карасев рассказал «Рамблеру», какие четыре диагноза скрываются под общим термином «простатит» и почему массаж предстательной железы больше не используют для лечения.

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Зачем нужна простата

Предстательная железа — важный орган мочеполовой системы мужчин. Она окружает участок уретры под мочевым пузырём и выполняет несколько функций:

участвует в производстве семенной жидкости;

контролирует мочеиспускание;

регулирует эрекцию.

В норме у предстательной железы мышечно-железистая структура и чёткие ровные края, но всё меняется, когда развивается простатит.

Каким бывает простатит

Простатит — это воспаление предстательной железы. Но под этим состоянием скрываются сразу четыре диагноза.

«Они отличаются не только течением заболевания, но и подходами к лечению. В повседневной жизни под термином "хронический простатит" обычно подразумевают неострые состояния». Александр Карасев врач-уролог

Острый бактериальный простатит

Такое воспаление начинается из-за бактериальной инфекции. Оно развивается стремительно и сопровождается тяжёлыми симптомами.

Хронический бактериальный простатит

Он тоже возникает из-за бактерий. Его симптомы похожи на острый простатит, но они не так ярко выражены и развиваются медленно. Признаки то появляются, то исчезают, и так может длиться дольше трёх месяцев.

Хронический неинфекционный простатит

В этом случае есть симптомы воспаления, как при бактериальном простатите, но нет инфекции (анализы на возбудители чистые). В зарубежных источниках такое состояние называют синдромом хронической тазовой боли. Почему оно возникает и как именно развивается, неизвестно. Хотя есть факторы, которые провоцируют его:

аутоиммунные нарушения (когда иммунная система по ошибке атакует здоровые клетки предстательной железы);

повреждение нервов в области таза из-за операции или травмы;

инфекции мочевыводящих путей в прошлом;

стресс.

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Бессимптомный воспалительный простатит

Он никак себя не проявляет: пациента не мучают боли или проблемы с мочеиспусканием. Однако ткани предстательной железы оказываются воспалены. Это обнаруживается после гистологических исследований, когда образцы изучают под микроскопом.

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Почему возникает

Простатит — многофакторное заболевание. Бактериальная инфекция часто лежит в его основе, но для прогрессирования этого процесса нужны дополнительные условия.

Инфекции мочевыводящих путей

Сюда относят уретрит и цистит (инфекции мочеполового канала и мочевого пузыря). Когда возбудитель инфекции мочеполовых путей попадает в предстательную железу, там тоже начинается воспаление.

В 50–80% случаев причина — кишечная палочка (Escherichia coli), но привести к болезни могут и другие патогены, в том числе из списка тех, которые передаются половым путём.

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Доброкачественная гиперплазия предстательной железы

Раньше её называли аденомой простаты, но сейчас этот термин признали устаревшим. При такой гиперплазии ткани простаты разрастаются и начинают мешать оттоку мочи из мочевого пузыря. Особенно это характерно для пожилых мужчин. У них доброкачественная гиперплазия встречается чаще, хотя первые её признаки появляются уже после 40 лет.

Медицинские манипуляции

Некоторые инвазивные методы исследования или лечения могут спровоцировать простатит. Например:

Катетеризация — введение катетера в мочевой пузырь через уретру. Такую процедуру делают во время и после операций или если пациент не может помочиться самостоятельно.

— введение катетера в мочевой пузырь через уретру. Такую процедуру делают во время и после операций или если пациент не может помочиться самостоятельно. Бужирование — расширение просвета уретры с помощью специального инструмента. Процедуру делают, чтобы восстановить проходимость мочеиспускательного канала.

— расширение просвета уретры с помощью специального инструмента. Процедуру делают, чтобы восстановить проходимость мочеиспускательного канала. Цистоскопия — осмотр полости мочевого пузыря при помощи эндоскопа (гибкой трубки с камерой).

— осмотр полости мочевого пузыря при помощи эндоскопа (гибкой трубки с камерой). Трансректальная биопсия — когда врачи берут образцы тканей предстательной железы для исследования через прямую кишку.

— когда врачи берут образцы тканей предстательной железы для исследования через прямую кишку. Трансуретральная хирургия — любые операции, которые затрагивают мочеиспускательный канал.

Стресс

Есть гипотеза, что психоэмоциональное состояние влияет на развитие неинфекционного хронического простатита. Исследование Университетской больницы Неймегена в Нидерландах показало, что пациенты с тазовой болью больше склонны к депрессии, чем здоровые мужчины.

Современные данные подтверждают, что у пациентов с хроническим простатитом есть целый спектр психологических проблем. Но сказать, что было причиной, а что — следствием, нельзя. Не исключено, что хроническая тазовая боль привела к психоэмоциональным расстройствам, а не наоборот.

Образ жизни

Сидячий образ жизни повышает риск заболевания. Исследование Флорентийского университета показало: у мужчин, которые регулярно занимаются спортом, симптомы тазовой боли менее выражены.

«В попытке выявить факторы риска группа учёных из Китая провела исследование. Они пришли к выводу, что это ночная работа, курение, алкоголь, острая пища, избыточная сексуальная активность, задержка эякуляции и удлинение интервала между мочеиспусканиями», — комментирует врач.

Российская ассоциация урологов предупреждает: незащищённый секс, прерванный половой акт и сексуальная абстиненция (вынужденное воздержание от интимной близости) тоже повышают вероятность простатита.

Симптомы

Их можно поделить на четыре большие группы:

Боль и дискомфорт. Локализация может быть разной: между мошонкой и анусом, в нижней части живота, в пенисе, в мошонке или в области поясницы.

Локализация может быть разной: между мошонкой и анусом, в нижней части живота, в пенисе, в мошонке или в области поясницы. Любые сложности с мочеиспусканием: частые позывы, прерывистая струя, жжение, ощущение неполного опорожнения.

частые позывы, прерывистая струя, жжение, ощущение неполного опорожнения. Половые расстройства. Встречаются не так часто, но может быть отсутствие влечения или невозможность поддерживать эрекцию.

Встречаются не так часто, но может быть отсутствие влечения или невозможность поддерживать эрекцию. Системные симптомы: высокая температура, озноб, тошнота, рвота, головокружение. Они, как правило, встречаются при остром течении болезни.

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Как выявляют

При постановке диагноза опираются на:

Историю болезни. Врач изучает личный и семейный анамнез, чтобы исключить другие возможные причины воспаления.

Результаты физического осмотра. Он включает в себя не только визуальный осмотр, но и пальцевое ректальное исследование предстательной железы.

Лабораторные тесты. Сюда входят анализы мочи, крови, спермы.

Инструментальные исследования. Это трансректальное УЗИ, уродинамические тесты (проверяют, насколько хорошо мочевой пузырь и уретра хранят и выделяют мочу) и цистоскопия (осмотр внутренней части уретры гибким инструментом с оптической системой).

Какой именно объём исследований нужен в каждом конкретном случае, определяет врач.

«Учитывая четыре разновидности простатита с их разными проявлениями, сформировать универсальный список для всех невозможно. Например, для хронического бактериального простатита могут потребоваться анализы мочи, анализы на половые инфекции, исследования секрета предстательной железы. Для других вариантов обычно нужны анализы крови, УЗИ и ряд других исследований», — говорит Александр Карасев.

Как лечат

Универсального лечения простатита нет, оно всегда индивидуальное и зависит от типа воспаления. Обычно применяют:

Антибиотики. Их назначают, если простатит вызван бактериальной инфекцией. Препарат, дозировка и длительность приёма определяет врач.

Альфа-адреноблокаторы. Эти препараты помогают расслабить мышцы мочевого пузыря около простаты и облегчить боль во время мочеиспускания.

Ингибиторы 5-альфа-редуктазы. Эта группа препаратов блокирует фермент, который превращает гормон тестостерон в дигидротестостерон. За счёт этого удаётся замедлить рост предстательной железы.

Нестероидные противовоспалительные средства (НПВС). Они помогают снять боль и применяются для симптоматического лечения.

Фитотерапию. Препараты на основе экстрактов растений могут помочь пациентам, которые невосприимчивы к антибиотикам. Экспертная референтная группа по простатиту допускает, что фитопрепараты могут применяться в качестве лечения, но в составе комплексной терапии и только в некоторых случаях.

Антидепрессанты. Их назначают пациентам с выраженной тазовой болью. Антидепрессанты влияют на передачу болевых сигналов между нейронами и, как следствие, на восприятие боли.

Альтернативные методы

Под ними подразумевают физиотерапию: иглоукалывание, массаж живота, стимуляцию током, растяжки, дыхательные практики и так далее. В международных клинических рекомендациях некоторые такие методы упоминаются для лечения хронической тазовой боли, но с оговорками. Во-первых, сначала нужно попробовать консервативные методы, во-вторых, физиотерапия не должна стать единственным лечением.

В российском руководстве для врачей физиотерапию рекомендуют использовать только в избирательных случаях.

«Современная литература говорит, что физиотерапия может быть эффективна. Некоторым пациентам может быть предложена низкоинтенсивная ударно-волновая терапия, чрескожная электрическая нейростимуляция или иглоукалывание. Однако уровень доказательности этих методик невысокий, это нужно учитывать при подборе терапии», — объясняет специалист.

А вот массаж простаты в качестве метода лечения не используется. Систематический обзор Университета Уиппс-Кросс показал, что он малоэффективен при бактериальном простатите.

«Клинические рекомендации последних лет не рассматривают эту опцию в качестве лечебной, но его используют как диагностический метод. Сравнивают результаты анализов мочи до и после массажа», — комментирует уролог.

Главное

Под диагнозом «простатит» могут скрываться четыре разных состояния. Образ жизни может спровоцировать болезнь: острая пища, алкоголь, долгое сидячее положение, незащищённый секс плохо влияют на предстательную железу. Для диагностики могут понадобиться анализы крови, мочи, спермы, УЗИ, цистоскопия и ряд других исследований. Универсального списка обследований нет — каждый тип требует индивидуального подхода. То же самое касается лечения. Обычно нужна комбинация препаратов и методов. Воспаления инфекционной природы лечат антибиотиками и средствами, которые облегчают мочеиспускание. При тазовой боли основу лечения составляют антидепрессанты. Некоторые методы физиотерапии, например чрескожная электрическая нейростимуляция или иглоукалывание, могут использоваться как дополнительная терапия. Массаж простаты не лечит простатит, но может применяться для диагностики.

Важные исследования