Как лечат хроническую тазовую боль и почему это так сложно

С этим запутанным заболеванием сталкивается 19% взрослых мужчин и женщин. Их мучает регулярная боль внизу живота, промежности, мочевого пузыря или половых органов, хотя очевидных причин для этого нет. Урогинеколог сети «Клиника Фомина» Олеся Локтева рассказала «Рамблеру», почему бывает трудно поставить диагноз и что делать с хронической тазовой болью.

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Что такое и почему начинается

Это периодически возникающая или постоянная боль в области таза. Она достаточно сильная, длится минимум полгода и заметно снижает качество жизни.

«У большинства пациентов нет повреждения тканей, воспаления или инфекции. Тем не менее некоторые заболевания и состояния могут вызвать хроническую тазовую боль. Поэтому врач должен их исключить. В первую очередь это бактериальные инфекции, опухоли, приём лекарств, например некоторых обезболивающих, анатомические особенности и другие». Олеся Локтева врач-урогинеколог, андролог

Причины этого синдрома изучены мало. Есть версия, что в процессе одновременно задействованы иммунная, нервная, эндокринная система и психологические факторы.

Считается, что хроническая тазовая боль возникает, когда:

болевые рецепторы слишком остро реагируют на любое воздействие;

на любое воздействие; цитокины (молекулы, которые помогают клеткам обмениваться информацией) и химические медиаторы воспаления (передают информацию о воспалении нервным окончаниям) начинают работать активнее обычного;

эти процессы сопровождаются депрессией, тревожностью и стрессом: из-за психосоциальных факторов восприятие боли усиливается.

Симптомы

В большинстве случаев пациенты жалуются на беспричинную боль в области лобка, промежности и поясницы. Также бывают частые позывы в туалет, болезненное мочеиспускание и боль во время секса.

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Периодически могут мучить болевые кризы (когда боль усиливается без видимой причины). А ещё больные склонны к ипохондрии или апатии из-за постоянного дискомфорта.

«Боль может быть разной по характеру — тупой, ноющей, тянущей, давящей — и затрагивать промежность, область ануса, бёдра, ягодицы, иногда отдавать в живот и грудную клетку. Всё очень индивидуально: нет двух пациентов с одинаковыми симптомами», — комментирует врач.

Тазовая боль может концентрироваться в одном органе, тогда в диагноз включают название органа-мишени. Например, простатический синдром тазовой боли у мужчин или тазовая боль при эндометриозе у женщин.

Если боль локализуется в разных местах, используют общий термин «синдром хронической тазовой боли».

Диагностика

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Это проблема многофакторная, поэтому диагностика должна быть комплексной. Может потребоваться помощь гинеколога, уролога, невролога, гастроэнтеролога, онколога и психотерапевта, но единого алгоритма для постановки диагноза нет.

«В первую очередь мы тщательно собираем подробную историю болезни и проводим осмотр, чтобы исключить другие возможные причины болей в малом тазу. Просим пациентов заполнить специальные опросники и шкалы, они помогают поставить диагноз и оценивать прогресс терапии», — объясняет урогинеколог.

Анализы крови, УЗИ и МРТ могут понадобиться, чтобы не пропустить другие заболевания, но поставить по ним синдром хронической тазовой боли нельзя.

Обследование женщин начинается со сбора информации о симптомах: мочевых, желудочно-кишечных, гинекологических, скелетно-мышечных, сексуальных и психосоциальных.

Могут потребоваться дополнительные манипуляции, например цистоскопия (осмотр мочевого пузыря с помощью оптического прибора) или диагностическая лапароскопия (хирург делает небольшие проколы и оценивает состояние внутренних органов через инструмент с камерой). Однако найти органическую причину тазовой боли удаётся только в половине случаев.

«Мы пытаемся выявить все факторы, которые могут способствовать развитию боли. Поэтому важен полный нейрофизиологический осмотр с оценкой состояния мышц тазового дна», — говорит врач.

Лечение

Универсального лечения тазовой боли нет, оно всегда индивидуальное.

«Каждый получает конкретное назначение от специалистов, которые нужны именно ему. Поэтому пациентов с хронической тазовой болью обязательно должны осмотреть врачи разных специальностей. Успех лечения зависит от качества и глубины обследований и индивидуального подбора терапии», — комментирует Олеся Локтева.

Лекарства

Таблетки нужны в основном, чтобы снимать приступы боли. При этом безрецептурные анальгетики или нестероидные противовоспалительные препараты используют редко из-за низкой эффективности при лечении именно тазовой боли.

«Обычно применяют антидепрессанты: они обладают в том числе противоболевым действием. В некоторых странах больным с выраженной хронической тазовой болью назначают наркотические анальгетики», — комментирует специалист.

Психотерапия

Психологические факторы: тревога, депрессия, склонность к катастрофизации боли играют важную роль при этом синдроме. Поэтому почти всем пациентам назначают психотерапию. В основном применяют метод когнитивно-поведенческой терапии: учат пациентов справляться с мыслями, из-за которых усиливается боль. Также могут помочь практики расслабления: дыхательная гимнастика или медитация.

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Физическая реабилитация

Это первая линия терапии для людей с неустановленной причиной тазовой боли. Реабилитологи и терапевты учат пациентов дышать, расслаблять и напрягать мышцы тазового дна и кора (они поддерживают позвоночник и внутренние органы, работают как корсет). Однако популярные упражнения Кегеля на первых этапах лечения не делают. Они, наоборот, могут спровоцировать рецидив боли и сильный спазм мышц.

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«Перед реабилитацией специалист оценивает состояние тазового дна. Надо учитывать, что под ним мы понимаем область от колен до грудной клетки. Стандартные тесты включают упражнения на баланс и стресс-тесты с провокацией, когда во время упражнения повышается внутрибрюшное давление», — объясняет урогинеколог.

Также могут применять миофасциальный релиз, когда физиотерапевт воздействует на очень чувствительные участки скелетных мышц. Американский колледж акушеров и гинекологов считает, что это может быть полезно пациентам, у которых тазовая боль связана с нарушениями опорно-двигательного аппарата (мышцами, связками, костями).

Операция

Если консервативные методы не помогают, прибегают к хирургическим. В основном во время таких операций удаляют новообразования, например миому, рассекают спайки или убирают очаги эндометриоза. Хирургическое лечение не гарантирует полного избавления от синдрома, после операции тазовая боль может вернуться.

Главное

Хроническая тазовая боль есть у 19% взрослых мужчин и женщин. Найти конкретную причину этого синдрома получается не всегда. Лечение тазовой боли должно быть комплексным и индивидуальным. Пациенту могут предложить антидепрессанты, операцию, психотерапию или физиотерапию, но чаще всего используется комбинация этих методов.

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