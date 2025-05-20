Как снег на голову: что делать, если появилась перхоть

С перхотью сталкивается до 20% людей, но далеко не все обращаются за медицинской помощью. И зря. Разобрались, почему появляется перхоть и можно ли её вылечить раз и навсегда.

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Что это такое

Перхоть — это собирательное понятие, под которым обычно скрывается себорейный дерматит кожи головы. В основе этого заболевания лежат два процесса:

неправильная работа сальных желез;

качественное изменение состава кожного сала.

В результате кожа воспаляется и шелушится. Себорея может распространяться по всему телу, но чаще всего поражает кожу головы, брови, лицо, подмышки и пах.

«При такой патологии нарушается кислотность кожи головы и повышается плотность кожного сала. В такой изменённой среде размножаются грибы и некоторые микробы. Они вызывают отслоение чешуек, которые слипаются. Это всё снижает барьерные функции кожи и нарушает кровоснабжение волосяных фолликулов». Анна Гончарова эндокринолог, диетолог, трихолог, д.м.н.

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Долгое время считалось, что себорея появляется из-за дрожжеподобных грибов Malassezia spp. Они живут на коже у большинства людей, но у пациентов с перхотью их гораздо больше. Однако новые данные говорят, что одних только грибов недостаточно и для запуска процесса нужны дополнительные факторы:

генетическая особенность работы сальных желёз;

особенность работы сальных желёз; состояние эпидермального барьера (верхний слой кожи, который защищает её от раздражающих веществ, аллергенов и микроорганизмов);

(верхний слой кожи, который защищает её от раздражающих веществ, аллергенов и микроорганизмов); активность иммунной системы ;

; стресс и психоэмоциональное перенапряжение;

и психоэмоциональное перенапряжение; неправильный уход за кожей;

за кожей; приём некоторых лекарств;

сопутствующие заболевания.

Типы и симптомы перхоти

Основная жалоба пациентов с себореей кожи головы — шелушение. Причём может быть сухая перхоть и жирная. Они отличаются внешними проявлениями.

Сухая себорея . Такая перхоть обычно мелкая и легко осыпается.

. Такая перхоть обычно мелкая и легко осыпается. Жирная себорея. В этом случае чешуйки склеиваются и образуют корочки или хлопья. Волосы при этом выглядят сальными.

В этом случае чешуйки склеиваются и образуют корочки или хлопья. Волосы при этом выглядят сальными. Смешанная. У одного пациента на одном участке может быть жирная перхоть, а на другом — сухая.

Перхоть доставляет больше эстетический дискомфорт, чем физический. Хотя в запущенных случаях могут быть зуд, покраснения, корочки и повышенная чувствительность кожи. Иногда воспалительные элементы начинаются сливаться и постепенно занимают всю волосистую часть головы, а потом распространяются на лоб и заушные складки.

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Как избавиться от перхоти

Основная цель терапии — уменьшить шелушение, зуд и покраснения. Для этого применяют несколько видов средств:

Противогрибковые средства

Грибы Malassezia spp играют ключевую роль в развитии болезни, поэтому в первую очередь используют противогрибковые средства. Обычно это шампунь с кетоконазолом. Его применяют дважды в неделю в течение месяца, а потом переходят на поддерживающий режим 1 раз в 1-2 недели. Мыть волосы лечебным шампунем нужно так же, как обычным. Но важно не торопиться: тщательно пройтись по всей коже и оставить средство на 3-6 минут, и только потом смывать.

В некоторых случаях назначают шампунь с циклопироксом. Это не медицинский препарат, а косметическое средство, но клинические испытания показывают, что такой состав тоже эффективен против перхоти. Средства с циклопироксом упоминаются как в отечественных, так и зарубежных клинических рекомендациях.

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Шампуни

Они помогают разрыхлить чешуйки, чтобы их было проще удалить расческой или тканью. Это могут быть шампуни с каменноугольной солью, сульфидом селена, маслом чайного дерева или цинком. Средства обычно продают без рецепта. Они не лечат себорею, но помогают убрать шелушение.

Гормональные средства

В тяжёлых случаях, когда помимо шелушения на коже головы есть красные пятна, корки и зуд, могут применяться местные кортикостероиды на основе клобетазола или бетаметазона. Чаще всего используют шампунь, но также есть варианты в виде пены и раствора. У всех них есть побочные эффекты, поэтому без консультации с врачом применять кортикостероиды небезопасно.

“Лечение должно быть длительным, около двух месяцев. Постепенно лечебные шампуни и тоники вытесняются косметическими, которые подбираются по типу кожи головы. Если в дальнейшем не соблюдать гигиену, возможны рецидивы. Их часто провоцируют головные уборы и велосипедные или мотоциклетные шлемы. Как правило их одевают снова и снова без обработки”, — говорит трихолог.

Народные средства

Их эффективность не доказана. Кроме того, домашние маски с уксусом, лимонным соком или отварами трав могут навредить: вызвать аллергическую реакцию и раздражение.

«Такие методы крайне не рекомендуются. Они вызывают резкое изменение кислотности кожи головы. Это усугубляет болезнь. Кроме того, агрессивные средства могут привести к химическим ожогам», — предупреждает врач.

Важно. Перхоть — медицинская проблема, поэтому не стоит заниматься самолечением. Во-первых, то, что пациенты считают себорей, может оказаться псориазом. Их симптомы похожи, но псориаз возникает из-за некорректной работы иммунной системы, а не сальных желёз, и лечат его по-другому. Во-вторых, схема лечения подбирается индивидуально и часто нужна комбинация средств, а не один препарат. В-третьих, частота, дозировка, длительность терапии зависит от выраженности симптомов, возраста и сопутствующих диагнозов, разобраться во всём этом без врача вряд ли получится.

Как правильно ухаживать за волосами

Себорею нельзя вылечить полностью, но можно взять под контроль. Для этого после основного лечения нужно продолжать поддерживающую терапию. Например, мыть волосы лечебными шампунями несколько раз в месяц или периодически использовать очищающие пену или аэрозоль. При этом важны не только средства, но и техника мытья.

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Шампунь наносят на кожу головы и массирующими движениями проходят по всей поверхности. Далее уже по всей длине волос распределяют образовавшуюся пену и потом всё смывают.

наносят на кожу головы и массирующими движениями проходят по всей поверхности. Далее уже по всей длине волос распределяют образовавшуюся пену и потом всё смывают. Уходовые средства наносят только на кончики волос. Бальзамы и кондиционеры создают плёнку на коже головы, провоцируют шелушение и образование корочек.

наносят только на кончики волос. Бальзамы и кондиционеры создают плёнку на коже головы, провоцируют шелушение и образование корочек. При выраженной жирности кожи головы можно применять маски-пилинги, они помогают отшелушивать чешуйки. Важно наносить такие средства только на кожу, чтобы не испортить волосы по длине.

«Желательно перед мытьём головы шампунем использовать отшелушивающие средства, которые помогают разрыхлить плотные чешуйки. А после использовать тоники, бустеры или лосьоны. Их наносят на кожу головы до четырех раз в сутки (при обострении) и не смывают», — объясняет врач-трихолог Анна Гончарова.

Рацион и образ жизни

Исследование Университета Дакки в Бангладеше выявило связь между себорейным дерматитом и уровнем некоторых витаминов и минералов. В их эксперименте у пациентов в период обострения была повышена концентрация меди, марганца, железа, кальция и магния, а витамина Е было мало. Однако учёные не проверяли эти показатели в ремиссии, когда шелушения проходили. Поэтому непонятно, влияют ли эти вещества на течение болезни.

Небольшое исследование группы учёных из Турции показало, что у пациентов с тяжелым дефицитом витамина D себорея встречалась в два раза чаще, чем у людей с нормальным уровнем. Но они не проверяли, уходят ли симптомы, если показатели приходят в норму.

Витамин D по полочкам: кому, когда и сколько принимать

Связь между себорейным дерматитом, питанием и ожирением изучала исследовательская группа из США. Их систематический обзор показал, что влияние рациона на перхоть весьма сомнительно. Есть данные, что западная диета (большое потребление красного мяса, картофеля и алкоголя) провоцирует себорею у женщин, а те, кто ест много фруктов, реже сталкиваются с такой проблемой. Однако как именно эти продукты влияют на развитие болезни и помогают ли в лечении перхоти, неизвестно. Поэтому в клинических рекомендациях диетотерапия не упоминается.

Главное

Перхоть — это частный случай себорейного дерматита. Это хроническое заболевание, при котором нарушается работа сальных желёз и качественный состав кожного сала. Перхоть обычно лечат наружными средствами: лечебными или терапевтическими шампунями с противогрибковым эффектом или кортикостероидами. При себорее важно продолжать поддерживающую терапию после основного лечения, иначе возможен рецидив. Народные средства с лимонным соком и уксусом могут вызвать ожог и спровоцировать раздражение кожи, поэтому их использовать нежелательно. Роль витаминов и питания в развитии себорейного дерматита не доказана, поэтому при лечении перхоти необязательно держать диету или принимать добавки.

Важные исследования