Могут ли грибы захватить мозг человека? Разбираем идею сериала «Одни из нас»

Вышел второй сезон сериала «Одни из нас», где мир охвачен эпидемией, вызванной грибом кордицепсом. После заражения он проникает в мозг и начинает управлять поведением человека, превращая его в зомби. Разобрались, возможно ли такое в реальности и чем грибы грозят человечеству уже сейчас.

© HBO, Рамблер

Насколько грибы могут быть опасными?

Грибы — это не только шампиньоны и лисички. Это ещё и плесень, кандида и другие микроорганизмы, которые могут заражать человека. В 2022 году Всемирная организация здравоохранения впервые составила список из 19 грибов, представляющих угрозу. Четыре из них отнесли к категории самых опасных. Они вызывают тяжёлые поражения внутренних органов, а смертность от таких инфекций может достигать 60%.

А грибковые эпидемии и пандемии возможны?

Пока это маловероятно, но теоретически возможно. Вот несколько обстоятельств, которые мешают грибкам вызывать пандемии:

Многие грибковые инфекции передаются не напрямую от человека к человеку, а через окружающую среду — почву, воздух, воду.

— почву, воздух, воду. Большинство грибов вызывают тяжёлые осложнения только у людей с ослабленной иммунной системой.

Слишком высокая для большинства грибков температура тела человека (комфортной для них считается температура около 30 °C).

Тем не менее некоторые виды, например Candida auris, уже массово распространяются в больницах и домах престарелых. Этот гриб в списке ВОЗ второй среди самых опасных. Он вызывает тяжёлые инфекции и отличается высокой устойчивостью к лекарствам. В одном из исследований было установлено, что 99% грибов Candida auris, взятых в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, были устойчивы к известному противогрибковому средству — флуконазолу.

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А что насчёт животных? Есть ли примеры грибковых эпидемий среди них?

Да, и это неутешительные новости для человека. Речь идёт о животных, температура тела которых позволяет грибкам размножаться. Например, гриб Batrachochytrium dendrobatidis заражает более 500 видов амфибий, главным образом лягушек и жаб. Он поражает кожу, нарушая при этом водно-солевой баланс, из-за чего животное погибает от сердечной недостаточности. Команда австралийских учёных установила, что из-за B. dendrobatidis исчезло 90 видов амфибий, а популяции 124 видов сократились почти на 90%.

И чем это грозит человеку?

Пример с амфибиями показывает, какими смертоносными могут быть грибки. Эволюция не прекращается, грибы продолжают адаптироваться к внешним условиям, в том числе и к глобальному потеплению. То есть существует опасность адаптации болезнетворных грибков к более высоким температурам, и тогда мишенью может стать человек.

Высокая температура — это единственный наш козырь?

Нет, главное преимущество человека — сложная иммунная система, которая способна эффективно справляться с грибками. Это как врождённый, так и приобретённый иммунитет, а также большое количество специализированных иммунных клеток. Кроме того, на защите человека и микробиом — совокупность живущих в теле бактерий, грибков и вирусов. Конкурировать с ними патогенным грибкам довольно сложно.

С сильными сторонами понятно. А где у человечества проблемы?

Их несколько. Во-первых, это широкое применение антибиотиков. Эти лекарства способны уничтожать не только бактерии (конкурентов грибов), они также вредят иммунной системе, из-за чего повышается вероятность грибкового заражения.

Бактерии наносят ответный удар: чем будут лечить инфекции, когда антибиотики перестанут работать

Вторая проблема — пациенты с ослабленной иммунной системой (например, при ВИЧ), а также применение иммунодепрессантов (лекарств, подавляющих иммунную систему). Ежегодно в мире регистрируется около 150 миллионов случаев тяжёлых грибковых инфекций и 1,7 миллиона смертей от них. В основном это люди с ослабленным иммунитетом.

То есть здоровым людям ничего не грозит?

Не совсем. Дело в том, что люди с ослабленным иммунитетом — основное поле для эволюции грибков. Так они учатся справляться с иммунной системой человека и приобретают новые качества. Другими словами, то, что не убивает грибок, делает его сильнее.

Вышеупомянутый гриб Candida auris впервые был обнаружен в 2009 году в Японии. Учёные предполагают, что он мог появиться из-за глобального потепления или использования противогрибковых препаратов.

Разве нельзя создать противогрибковую вакцину?

Учёные сейчас этим занимаются. Однако вакцину против грибков создать очень трудно. Дело в том, что клетки грибов очень похожи на клетки человека. Найти такую часть гриба (мишень), на которую можно безопасно нацелить иммунную систему, непросто. Высока вероятность затронуть и собственные клетки организма, спровоцировав аутоиммунные заболевания. Вторая проблема — всё ещё низкий спрос. До недавнего времени грибковые инфекции казались редкой проблемой. Из-за этого вакцины против них были невыгодными фармкомпаниям.

А что с поведением человека? Способны ли грибы управлять мозгом?

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Эта идея достаточно ярко показана в сериале «Одни из нас». Вид кордицепса Ophiocordyceps unilateralis (заражает муравьёв) действительно управляет поведением жертвы. Заражённый муравей взбирается на высоту примерно 20–30 см и застывает там. Гриб медленно убивает жертву, после чего из головы муравья вырастает плодовое тело со спорами гриба. Последние распыляются и, приземляясь, инфицируют других муравьёв. Похожая стратегия и у мушиной энтомофторы (Entomophthora muscae), поражающей мух.

Человеку же пока беспокоиться не о чем. Наш мозг гораздо больше и устроен намного сложнее, чем у насекомых. Однако теоретически они могут выделять вещества, которые будут проникать в мозг и влиять на него.

Главное

Сценарий, при котором гриб захватывает мозг человека и превращает его в зомби, остаётся фантастикой. У человека мощная иммунная система, высокая температура тела и защитный микробиом, которые надёжно оберегают от большинства грибковых угроз.

Тем не менее проблема грибковых инфекций реальна. Из-за изменения климата, широкого применения антибиотиков и роста числа людей с ослабленным иммунитетом грибковые болезни распространяются всё активнее. В будущем они могут стать серьёзным вызовом, поэтому разработка новых противогрибковых препаратов и вакцин крайне важна уже сейчас.

Важные исследования