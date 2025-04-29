Могут ли грибы захватить мозг человека? Разбираем идею сериала «Одни из нас»

Могут ли грибы захватить мозг человека? Разбираем идею The Last of Us
Вышел второй сезон сериала «Одни из нас», где мир охвачен эпидемией, вызванной грибом кордицепсом. После заражения он проникает в мозг и начинает управлять поведением человека, превращая его в зомби. Разобрались, возможно ли такое в реальности и чем грибы грозят человечеству уже сейчас.
Насколько грибы могут быть опасными?
Грибы — это не только шампиньоны и лисички. Это ещё и плесень, кандида и другие микроорганизмы, которые могут заражать человека. В 2022 году Всемирная организация здравоохранения впервые составила список из 19 грибов, представляющих угрозу. Четыре из них отнесли к категории самых опасных. Они вызывают тяжёлые поражения внутренних органов, а смертность от таких инфекций может достигать 60%.
А грибковые эпидемии и пандемии возможны?
Пока это маловероятно, но теоретически возможно. Вот несколько обстоятельств, которые мешают грибкам вызывать пандемии:
- Многие грибковые инфекции передаются не напрямую от человека к человеку, а через окружающую среду — почву, воздух, воду.
- Большинство грибов вызывают тяжёлые осложнения только у людей с ослабленной иммунной системой.
- Слишком высокая для большинства грибков температура тела человека (комфортной для них считается температура около 30 °C).
Тем не менее некоторые виды, например Candida auris, уже массово распространяются в больницах и домах престарелых. Этот гриб в списке ВОЗ второй среди самых опасных. Он вызывает тяжёлые инфекции и отличается высокой устойчивостью к лекарствам. В одном из исследований было установлено, что 99% грибов Candida auris, взятых в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, были устойчивы к известному противогрибковому средству — флуконазолу.
А что насчёт животных? Есть ли примеры грибковых эпидемий среди них?
Да, и это неутешительные новости для человека. Речь идёт о животных, температура тела которых позволяет грибкам размножаться. Например, гриб Batrachochytrium dendrobatidis заражает более 500 видов амфибий, главным образом лягушек и жаб. Он поражает кожу, нарушая при этом водно-солевой баланс, из-за чего животное погибает от сердечной недостаточности. Команда австралийских учёных установила, что из-за B. dendrobatidis исчезло 90 видов амфибий, а популяции 124 видов сократились почти на 90%.
И чем это грозит человеку?
Пример с амфибиями показывает, какими смертоносными могут быть грибки. Эволюция не прекращается, грибы продолжают адаптироваться к внешним условиям, в том числе и к глобальному потеплению. То есть существует опасность адаптации болезнетворных грибков к более высоким температурам, и тогда мишенью может стать человек.
Высокая температура — это единственный наш козырь?
Нет, главное преимущество человека — сложная иммунная система, которая способна эффективно справляться с грибками. Это как врождённый, так и приобретённый иммунитет, а также большое количество специализированных иммунных клеток. Кроме того, на защите человека и микробиом — совокупность живущих в теле бактерий, грибков и вирусов. Конкурировать с ними патогенным грибкам довольно сложно.
С сильными сторонами понятно. А где у человечества проблемы?
Их несколько. Во-первых, это широкое применение антибиотиков. Эти лекарства способны уничтожать не только бактерии (конкурентов грибов), они также вредят иммунной системе, из-за чего повышается вероятность грибкового заражения.
Бактерии наносят ответный удар: чем будут лечить инфекции, когда антибиотики перестанут работать
Вторая проблема — пациенты с ослабленной иммунной системой (например, при ВИЧ), а также применение иммунодепрессантов (лекарств, подавляющих иммунную систему). Ежегодно в мире регистрируется около 150 миллионов случаев тяжёлых грибковых инфекций и 1,7 миллиона смертей от них. В основном это люди с ослабленным иммунитетом.
То есть здоровым людям ничего не грозит?
Не совсем. Дело в том, что люди с ослабленным иммунитетом — основное поле для эволюции грибков. Так они учатся справляться с иммунной системой человека и приобретают новые качества. Другими словами, то, что не убивает грибок, делает его сильнее.
Вышеупомянутый гриб Candida auris впервые был обнаружен в 2009 году в Японии. Учёные предполагают, что он мог появиться из-за глобального потепления или использования противогрибковых препаратов.
Разве нельзя создать противогрибковую вакцину?
Учёные сейчас этим занимаются. Однако вакцину против грибков создать очень трудно. Дело в том, что клетки грибов очень похожи на клетки человека. Найти такую часть гриба (мишень), на которую можно безопасно нацелить иммунную систему, непросто. Высока вероятность затронуть и собственные клетки организма, спровоцировав аутоиммунные заболевания. Вторая проблема — всё ещё низкий спрос. До недавнего времени грибковые инфекции казались редкой проблемой. Из-за этого вакцины против них были невыгодными фармкомпаниям.
А что с поведением человека? Способны ли грибы управлять мозгом?
Эта идея достаточно ярко показана в сериале «Одни из нас». Вид кордицепса Ophiocordyceps unilateralis (заражает муравьёв) действительно управляет поведением жертвы. Заражённый муравей взбирается на высоту примерно 20–30 см и застывает там. Гриб медленно убивает жертву, после чего из головы муравья вырастает плодовое тело со спорами гриба. Последние распыляются и, приземляясь, инфицируют других муравьёв. Похожая стратегия и у мушиной энтомофторы (Entomophthora muscae), поражающей мух.
Человеку же пока беспокоиться не о чем. Наш мозг гораздо больше и устроен намного сложнее, чем у насекомых. Однако теоретически они могут выделять вещества, которые будут проникать в мозг и влиять на него.
Главное
Сценарий, при котором гриб захватывает мозг человека и превращает его в зомби, остаётся фантастикой. У человека мощная иммунная система, высокая температура тела и защитный микробиом, которые надёжно оберегают от большинства грибковых угроз.
Тем не менее проблема грибковых инфекций реальна. Из-за изменения климата, широкого применения антибиотиков и роста числа людей с ослабленным иммунитетом грибковые болезни распространяются всё активнее. В будущем они могут стать серьёзным вызовом, поэтому разработка новых противогрибковых препаратов и вакцин крайне важна уже сейчас.
Важные исследования
- Структура популяции Candida auris в России по микросателлитам, устойчивости к антимикотикам и активности ферментов — о том, что среди изолятов C. auris в России доминирует один генотип с высокой устойчивостью к флуконазолу и выраженной фосфолипазной активностью.
- Эпидемия грибка у амфибий вызывает катастрофическую утрату биоразнообразия — о том, что грибок Batrachochytrium dendrobatidis привёл к массовым вымираниям амфибий по всему миру.
- О появлении Candida auris: климатические изменения, азолы, болота и птицы — о гипотезе, что одновременное возникновение C. auris на трёх континентах может быть связано с изменением климата.
- Грибковые инфекции у человека: тихий кризис — о том, что грибковые инфекции ежегодно вызывают 1,7 миллиона смертей, причём число случаев растёт.
- Вакцина NDV-3A защищает мышей от инфекции Candida auris — о том, что вакцина NDV-3A на основе белка Als3 повышает иммунитет и усиливает эффективность лечения, защищая от смертельной инфекции, вызванной мультирезистентным грибком Candida auris.