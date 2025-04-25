Охота за двумя зайцами: почему желудок не влияет на состояние кожи — личная история

Сергей почти 15 лет безуспешно боролся с акне. Диеты, мази и капельницы не помогали, но всё изменилось, когда он начал лечить гастрит. После антибиотиков от Helicobacter pylori его кожа стала чище. Но гастрит не был причиной высыпаний. Почему терапия одной болезни помогла вылечить другую и откуда взялся миф, что кожу надо лечить через желудок, «Рамблеру» объяснила врач-гастроэнтеролог клиники «Евроонко» Мария Комбарова.

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Первые воспалительные элементы появились у Сергея в 14 лет, их было не так много, но уже тогда они стали причиной комплексов. К 17 годам их стало заметно больше, и он обратился к дерматологу. После стандартных анализов крови Сергей получил рекомендацию наносить на высыпания болтушку — суспензию из салициловой кислоты, лактулозы и цинка, — но она не помогала. Потом были консультации с другими дерматологами и лечение другими наружными средствами, но ситуация не менялась.

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С каждым годом угрей становилось всё больше. Они болели и лопались, оставляя следы.

«В какой-то момент моё лицо представляло собой микс из больших красный прыщей и пятен от уже прошедших высыпаний», — вспоминает Сергей.

В 24 года он решил серьёзно заняться своим здоровьем и разобраться с акне. Сергей сел на ограничительную диету: ел кашу на воде и отказался от сладкого. Терпения хватило на полгода. Настроение от такого питания только ухудшалось, а результата не было — высыпаний становилось только больше.

Ещё были попытки изменить ситуацию с помощью косметологии, в частности плазмолифтинга, когда из венозной крови пациента выделяют плазму и вводят в лицо. После процедуры тон кожи немного выровнялся, но проблему это не решило.

Пик болезни пришёлся на 2020 год, когда Сергей перестал соблюдать диеты и начал есть много мучного.

«Такого количества прыщей у меня никогда не было. Они болели во время умывания, до них нельзя было дотронуться. Всё это сильно било по самооценке, даже из дома выходить было неловко. Казалось, что вместо лица у меня пульсирующее месиво», — говорит он.

В 2021 году Сергей вычитал, что акне может быть из-за проблем с желудком, и записался на приём к гастроэнтерологу. Помимо высыпаний, у него были периодические режущие боли в животе. Они возникали после еды, и Сергей связывал их с неправильным питанием — он часто пил энергетики и не следил за рационом.

Врач назначил гастроскопию с биопсией. Оказалось, что у Сергея гастрит, вызванный бактерией Helicobacter pylori.

«Я прошёл курс лечения — пил антибиотики. И произошло чудо! Сначала прошли боли в животе, а потом и старые прыщи стали исчезать, а новые уже не появлялись», — вспоминает он.

Бактерия, алкоголь и ещё три причины гастрита

Уже почти четыре года Сергей живёт с чистой кожей. Он убеждён, что справиться с угревой болезнью ему помогло лечение гастрита.

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Доказательная медицина считает, что состояние кожи не связано с желудком, при этом признаёт, что некоторые пищевые привычки и болезни ЖКТ могут ухудшать течение кожных заболеваний и провоцировать высыпания.

Сейчас учёные исследуют влияние Helicobacter pylori на другие кожные заболевания. Уже есть данные, что бактерия может вызывать хроническую крапивницу и иммунную тромбоцитопеническую пурпуру (аутоиммунное заболевание, при котором вырабатываются антитела к собственным тромбоцитам).

Связь с акне в научной литературе тоже описана, но пока это единичные случаи, которые не имеют клинической значимости. Нужны систематические исследования, чтобы её подтвердить.

Например, исследование Университета Айн-Шамс в Каире показало, что пациенты с угревой болезнью чаще оказываются инфицированы Helicobacter pylori. В эксперименте участвовали всего 90 человек — этого мало, чтобы переносить результаты на всю популяцию.

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Мнение врача

Мария Комбарова, врач-гастроэнтеролог:

— К гастроэнтерологу часто направляют пациентов не только с акне, но и с другими заболеваниями кожи, и в большинстве случаев это нецелесообразно. Кожа — это отдельный и самый большой орган, у которого свои собственные заболевания. В очень редких случаях они связаны с патологией ЖКТ.

Если обратиться к крупным исследованиям и клиническим рекомендациям, мы не найдём связи инфекции Helicobacter pylori с акне. Даже в VI пересмотре Маастрихтского консенсуса, а это главный документ врача-гастроэнтеролога по этой инфекции, нет упоминания про угревую болезнь.

Helicobacter pylori вызывает хроническое воспаление в желудке — гастрит — и может стать причиной язвенной болезни и рака желудка. В некоторых случаях инфекция может быть связана с аутоиммунной тромбоцитопенией (снижением уровня тромбоцитов в крови) и дефицитом железа, но не с акне.

При лечении бактериального гастрита (эрадикационной терапии) действительно улучшается состояние кожи. Чтобы понять почему, нужно разобраться, как возникает и развивается акне.

В цепочке заболевания важную роль играют размножение бактерий Propionibacterium acnes и Cutibacterium acnes и воспаление. Поэтому, когда мы лечим пациента от инфекции Helicobacter pylori двумя системными антибиотиками (а они всасываются в кровь и воздействуют на весь организм), одномоментно боремся и с бактериями, вызывающими акне. За счёт этого видим значимое улучшение в течении заболевания. Отсюда и сделан вывод, что прыщи — от Helicobacter pylori. Однако после не значит вследствие.

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Главное

Бактерия Helicobacter pylori вызывает гастрит, но её связь с акне учёные ещё только изучают. Пока убедительных данных, что она влияет на состояние кожи, нет. После лечения гастрита антибиотиками некоторые пациенты с акне действительно отмечают улучшение кожи, но это объясняется системным действием препаратов на организм. Вещества, которые борются с Helicobacter pylori, параллельно убивают бактерии, участвующие в возникновении угревой болезни. Но это не значит, что любые угри можно лечить антибиотиками — нужен комплексный подход.

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