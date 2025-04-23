Хирурги впервые в мире пересадили бьющееся сердце: прорыв науки

На Тайване провели первую в мире трансплантацию бьющегося сердца (орган продолжал работать на протяжении всей процедуры). Разобрались, как удалось этого достичь и какую пользу это принесёт пациентам.

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Операцию выполнили кардиохирурги из Национального университетского госпиталя Тайваня. Донором стал 35-летний мужчина с диагнозом смерть мозга, а реципиентом — 49-летняя женщина с терминальной стадией сердечной недостаточности. Вмешательство провели ещё в 2024 году, однако статью с описанием опубликовали недавно.

В чём уникальность этой операции

При трансплантации сердца донорский орган временно выключается из кровотока. Его охлаждают, погружают в специальный раствор и только потом пересаживают.

В этом случае всё было иначе. Сердце продолжало биться и получало кровь без перерыва — от момента извлечения у донора и до подключения к системе кровообращения пациентки.

Как врачам это удалось?

Чтобы сердце не остановилось вне организма, использовали специальную мобильную систему. В неё входили:

контейнер для органа;

насос;

резервуар с кровью;

оксигенатор (насыщает кровь кислородом);

трубки и канюли (трубки с отверстиями, через которые медицинское устройство подключают к организму).

Когда у донора зафиксировали смерть мозга, хирурги подключили к аорте (главной артерии сердца) канюлю. По ней непрерывно подавалась обогащённая кислородом кровь — та самая, что циркулировала у донора. Таким образом, сердце продолжало биться в собственном ритме даже после извлечения.

Во время короткой транспортировки между операционными система поддерживала стабильный ток крови через коронарные сосуды с помощью насоса. А когда пришло время пересадки, трубки подключили к искусственному кровообращению пациентки. Сердце продолжило работать, но уже в организме женщины, без перерывов и повторного запуска.

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В чём преимущество такой трансплантации?

После извлечения из тела донора сердце не подвергается ишемии — нехватке кислорода и питательных веществ. Обычно, когда орган отключают от кровотока, в нём накапливаются продукты обмена веществ, и это может привести к гибели некоторых тканей.

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Но ишемия не главная опасность. Куда более серьёзные повреждения возникают на этапе реперфузии, когда сердце (после ишемии) подключают к кровотоку пациента. В этом случае приток кислорода может привести к образованию свободных радикалов, воспалению и даже некрозу (гибели тканей). Ишемия и реперфузия — основные факторы повреждений трансплантируемых органов.

В этой операции ишемический период отсутствовал вовсе. Пациентка перенесла операцию успешно, с хорошими показателями сократимости миокарда и без признаков отторжения. Через шесть месяцев наблюдений её состояние оставалось стабильно хорошим.

А можно ли так пересаживать сердце всем пациентам?

Пока это экспериментальный метод, для широкого применения нужны время и подтверждение успешности на большой группе пациентов. Врачи считают, что у подхода огромный потенциал.

Методика будет особенно полезной при трансплантации на коротких расстояниях, когда донора и реципиента оперируют в одной клинике (или поблизости).

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Метод работает только для сердца?

Нет, поддержка органа в работающем состоянии вне тела — это универсальное направление в трансплантологии. Например, для печени, почек и лёгких уже используют системы перфузии с кровью или специальными растворами, чтобы предотвратить ишемическое повреждение. Есть системы гипотермической перфузии, в которых орган промывается при низкой температуре. Это помогает продлить его жизнеспособность до пересадки.

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Главное

Тайваньские хирурги первыми в мире пересадили бьющееся сердце. Орган не прекращал работу ни на секунду — от извлечения у донора и до установки в теле пациентки. Это позволило избежать повреждений, которые обычно возникают из-за ишемии. Пациентка успешно перенесла операцию и чувствует себя хорошо. Метод пока экспериментальный, но врачи считают его перспективным. Впереди — подтверждение эффективности на большой группе пациентов.

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