Улица, на которой вы живёте, влияет на ваш сон

Внешний вид улицы рядом с домом может быть связан с тем, сколько человек спит и насколько часто он сталкивается с симптомами бессонницы.

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К такому выводу пришли японские исследователи из Osaka Metropolitan University, работа опубликована в журнале Building and Environment.

Команда учёных под руководством профессора Дайсуке Мацуситы поставила цель выяснить, как визуальные характеристики городских улиц — то, что человек видит на уровне глаз каждый день рядом с домом, — связаны с ощущением безопасности и показателями сна.

Исследователи проанализировали более 200 000 изображений Google Street View с помощью искусственного интеллекта и машинного обучения. Алгоритмы оценивали объективные характеристики:

«закрытость / ощущение окружённости»;

озеленение;

пешеходная доступность / удобство ходьбы.

И субъективные характеристики:

безопасность;

оживлённость;

красота.

Параллельно 1089 работающих жителей Токио в возрасте 40–59 лет, проживавших на третьем этаже или ниже, заполняли самоотчёты о сне. Именно жители нижних этажей, по логике авторов, сильнее всего контактируют с визуальной средой улицы.

Люди, живущие в районах с более высокой оценкой безопасности, в среднем спали дольше. Улицы с большим количеством зелени и деревьев также были связаны с большей продолжительностью сна из-за того, что зелень ассоциировалась с безопасностью. Высокая «закрытость» улицы — когда пространство визуально формируется вертикальными зданиями и меньшим количеством открытых видов — ассоциировалась с более долгим сном и меньшим числом симптомов бессонницы.

Неожиданным оказался результат, связанный с пешеходной доступностью. Более высокая пешеходная доступность улиц была связана с более низкой оценкой безопасности, а через неё — с меньшей продолжительностью сна.

Исследование проводили в Токио, и оно охватило только работающих взрослых, поэтому выводы нельзя автоматически переносить на другие города и группы населения. Кроме того, данные о сне были основаны на самоотчётах участников. Это поперечная работа: она показывает ассоциации, но не доказывает, что внешний вид улицы напрямую вызывает или улучшает сон.

Авторы считают, что результаты могут помочь лучше учитывать визуальные характеристики жилой среды при проектировании городов, хотя для определения причинно-следственных связей нужны дальнейшие исследования.

Секрет быстрого засыпания — в устранении того, что мешает отдыху. Уберите телефон, сделайте освещение приглушённым и расслабьте мышцы. Если вы не заснули в течение 20 минут, встаньте и вернитесь в кровать, как только появится сонливость. Хорошо работают и вечерние ритуалы: мозг запоминает привычную последовательность действий, и ему проще переключиться на сон. Однако если сложности с засыпанием затянулись на три месяца и дольше, не откладывайте визит к специалисту.

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