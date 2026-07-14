Курящие врачи хуже помогают пациентам бросить

Казалось бы, кто, как не врач, должен лучше всех знать о вреде курения и активнее всех убеждать пациентов бросить эту привычку? Однако новое исследование австралийских учёных обнаружило тревожную закономерность: терапевты, которые сами курят, гораздо реже предлагают своим пациентам эффективную помощь в отказе от никотина. Более того, они тратят на такие консультации меньше времени и хуже владеют современными методиками, чем их некурящие или уже бросившие коллеги.

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Учёные из Университета Федерации в Австралии поставили перед собой цель выяснить, как личное отношение врача к курению влияет на его профессиональное поведение. Для этого они провели опрос среди 178 терапевтов по всей стране, сравнив три группы: те, кто курит сейчас, те, кто бросил, и те, кто никогда не курил. Исследование длилось в течение периода сбора данных, а его дизайн был кросс-секционным, то есть оценивалась ситуация на конкретный момент времени. Доля ежедневно курящих среди опрошенных врачей составила 7,3%, что ниже среднего показателя по стране (10,6%), но всё равно значительная цифра.

Курящие терапевты на 87% реже соглашались с тем, что врач должен служить примером для пациентов, и на 89% реже верили в действенность своих советов. Они в четыре раза чаще считали себя менее компетентными в вопросах мотивации пациентов, чем некурящие коллеги. Это напрямую сказывалось на приёме: если бывшие и никогда не курившие врачи уделяли консультациям по отказу от курения более двух минут, то их курящие коллеги укладывались в среднем в две минуты или даже меньше. Кроме того, бывшие курильщики намного лучше знали рекомендованный международный протокол «5А» — пошаговую стратегию помощи, включающую опрос, совет, оценку готовности, помощь и организацию наблюдения. Курящие врачи с этим инструментом были знакомы значительно реже. При этом почти 80% опрошенных врачей признались, что никогда не проходили специального обучения консультированию курящих.

Получается замкнутый круг: врачи не умеют помогать пациентам, а если они ещё и сами зависят от никотина, то их неуверенность и нехватка знаний только усугубляются.

Как бросить курить и чем заменить сигареты: советы учёных

Однако у исследования есть и обратная сторона. Бывшие курильщики среди врачей оказались самыми активными и компетентными помощниками. Это говорит о том, что личный успешный опыт отказа от курения делает доктора более чутким и информированным. Автор работы, доктор Масуд Салихин, подчёркивает: поддержка медиков в борьбе с их собственной зависимостью — это не просто забота об их здоровье, но и прямой путь к улучшению помощи всем пациентам.

Отказ от сигарет — это борьба сразу с двумя зависимостями — физической и психологической, поэтому подход должен быть комплексным. Существуют специальные лекарства для отказа от курения, а также средства заместительной терапии с низкими дозами никотина. Для облегчения психологического состояния во время попытки отказа могут помочь участие в группах поддержки и мобильные приложения для бросающих.