Врачи советуют чаще копаться в земле — почему это работает как антистресс

Дачный участок давно перестал быть только способом вырастить овощи. В разных исследованиях его связывают со снижением стресса, улучшением настроения и восстановлением после умственной нагрузки. Разобрались, что именно происходит с организмом, когда человек регулярно работает на грядках.

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Снижается уровень гормона стресса

Работа в саду уменьшает физиологические маркеры стресса, включая уровень кортизола в слюне. В рандомизированном полевом исследовании опубликованном в Journal of health psychology с участием 30 взрослых садоводов сравнивали два способа восстановления после стрессовой задачи: 30 минут садоводства и 30 минут чтения. Участники сначала выполняли стресс-тест, после чего либо работали в саду, либо оставались в помещении с книгой.

В обеих группах уровень кортизола снижался, но у тех, кто занимался садоводством, снижение было заметно более выраженным. Также у них быстрее восстанавливалось настроение, тогда как при чтении эмоциональное состояние улучшилось слабее.

Работа с растениями помогает меньше зацикливаться на негативных мыслях

Когда человек ухаживает за растениями, внимание естественным образом переключается на простые задачи: посадку, полив, прополку, наблюдение за ростом. Это помогает выйти из круга повторяющихся тревожных мыслей.

В норвежском исследовании с участием людей с клинической депрессией участники в течение 12 недель занимались терапевтическим садоводством: выращивали растения и работали в саду. Учёные оценивали не только выраженность депрессии, но и склонность к руминациям — навязчивому прокручиванию негативных мыслей. По мере участия в программе уровень руминаций снижался, а улучшение состояния исследователи связывали с тем, что работа с растениями захватывала внимание и отвлекала от болезненных переживаний.

Навязчивые мысли: почему возникают и как избавиться

Контакт с почвой связан с биохимией радости

Огородная земля — это не просто смесь минералов и органики. В одном грамме почвы могут жить миллионы микроорганизмов, и некоторые из них привлекли внимание исследователей, изучающих стресс и настроение.

Один из самых известных примеров — бактерия Mycobacterium vaccae, широко распространённая в почве. В экспериментах на животных исследователи обнаружили, что контакт с ней влияет на работу серотониновой системы мозга, которая участвует в регуляции настроения и реакции на стресс. Позже появились данные, что такие микроорганизмы могут повышать устойчивость к стрессовым воздействиям у животных.

Это не значит, что прополка грядок работает как антидепрессант. Однако открытие показало, что контакт человека с природной средой может влиять на организм гораздо сложнее, чем считалось раньше. Учёные продолжают исследовать, какую роль в этом играют почвенные микроорганизмы.

Работа в саду помогает восстановить внимание

Работа на грядках требует внимания, но не перегружает его: человек переключается между простыми действиями

Учёные связывают этот эффект с так называемым восстановлением направленного внимания. Когда человек взаимодействует с природной средой, мозг получает возможность отдохнуть от постоянного потока информации и многозадачности. Поэтому после работы в саду многим проще снова сосредоточиться на делах.

Это подтверждает метаанализ 22 исследований, опубликованный в Preventive Medicine Reports. Авторы проанализировали данные людей, занимавшихся садоводством и огородничеством, и обнаружили связь таких занятий с улучшением психологического благополучия, снижением тревожности и депрессивных симптомов.

Как работать на грядках безопасно

Не работайте на участке в пик солнца. Лучше выбирать утро или вечер. При высокой температуре возрастает риск слабости, головокружения и перегрева.

При высокой температуре возрастает риск слабости, головокружения и перегрева. При неконтролируемой гипертонии и резких скачках давления нагрузку стоит ограничить. Длительные наклоны и работа вниз головой могут ухудшать самочувствие.

и резких скачках давления нагрузку стоит Длительные наклоны и работа вниз головой могут ухудшать самочувствие. Длительные наклоны и работа в согнутом положении перегружают поясницу. Чтобы снизить нагрузку, чаще меняйте позу, используйте невысокие скамейки или работайте в полуприседе. При хронической боли в спине стоит избегать продолжительной прополки и подъёма тяжестей.

При выраженных заболеваниях сердца важно дозировать нагрузку и избегать длительной непрерывной работы.

Делайте перерывы каждые 20–30 минут. Пейте воду, не работайте до выраженной усталости.

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