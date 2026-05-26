Просыпаетесь от судороги в ноге? Вот о чём это может говорить

Ночная судорога в икре — одна из самых частых причин внезапного пробуждения. Боль бывает настолько сильной, что сложно встать на ногу ещё несколько минут. В большинстве случаев это неопасно, но иногда регулярные судороги могут указывать на проблемы со здоровьем. Разобрались, как быстро снять спазм и что помогает снизить риск повторных судорог.

Икроножную мышцу чаще всего сводит ночью или в покое. Судорога возникает внезапно: мышца резко сокращается, становится плотной и болезненной. Обычно приступ длится от нескольких секунд до пары минут, но неприятные ощущения могут сохраняться до утра.

Что делать прямо во время судороги:

Потяните стопу на себя. Это главный приём, который помогает расслабить мышцу. Сядьте, выпрямите ногу и аккуратно тяните носок к себе руками.

Встаньте на ногу. Иногда помогает осторожно перенести вес тела на сведённую ногу и немного походить.

Помассируйте икру. Лёгкий массаж помогает мышце расслабиться. Можно дополнительно приложить тёплую грелку или принять тёплый душ.

Не делайте резких движений. Попытка резко вскочить с кровати иногда только усиливает боль.

Почему вообще сводит икры ночью

Точной причины врачи часто не находят. Однако есть факторы, которые повышают риск:

усталость мышц после долгой ходьбы или тренировки;

долгое сидение без движения;

обезвоживание;

беременность;

возраст старше 50 лет;

некоторые лекарства, например, мочегонные;

болезни сосудов, нервов, щитовидной железы или почек.

Раньше судороги часто связывали только с нехваткой магния или калия. Сейчас врачи считают, что причина сложнее. Исследования показывают: ночные спазмы чаще связаны с перегрузкой мышц и работой нервов, а не только с дефицитом минералов.

Как снизить риск ночных судорог:

пейте достаточно воды в течение дня;

делайте растяжку икроножных мышц перед сном;

не сидите долго без движения;

после активной нагрузки давайте ногам восстановиться;

выбирайте удобную обувь.

Некоторые люди принимают магний на всякий случай. Исследования не показали убедительной пользы магния для большинства людей с ночными судорогами, хотя у некоторых пациентов он субъективно облегчал симптомы. Поэтому постоянный приём добавок без консультации врача не лучшая идея.

Отдельно стоит сказать про хинин. Раньше его назначали от судорог, но сейчас многие рекомендации советуют избегать такого лечения из-за риска серьёзных побочных эффектов.

Обязательно обратитесь к врачу, если:

судороги повторяются несколько раз в неделю;

нога отекает или краснеет;

появилась слабость в мышцах;

есть онемение;

судороги начались после нового лекарства;

боль долго не проходит.

В редких случаях частые судороги могут быть связаны с заболеваниями сосудов, нервной системы или нарушениями обмена веществ.Однако в большинстве случаев помогают простые меры: растяжка, движение и нормальный питьевой режим.

