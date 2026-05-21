Ощущение кома в горле: когда виноваты нервы, а когда желудок

Ощущение кома в горле знакомо многим: будто что-то мешает сглотнуть. Иногда это проходит за пару часов, а иногда держится неделями. Разобрались, почему возникает чувство кома, когда оно связано с тревогой, а когда стоит проверить щитовидку, желудок или горло.

Ком в горле врачи называют globus sensation — ощущение инородного тела или сдавления в области горла без реальной преграды. При этом человеку обычно не трудно глотать еду или воду. Чаще всего это не опасно.

Одна из основных причин — стресс и тревога. Когда человек нервничает, мышцы глотки и шеи напрягаются сильнее обычного. Из-за этого появляется чувство сжатия, першения или «шарика» в горле. Симптом может усиливаться вечером, после эмоционального разговора или во время панической атаки.

Ещё одна распространённая причина — кислотный рефлюкс. Это состояние, при котором кислота из желудка забрасывается вверх и раздражает слизистую горла. Тогда кроме кома могут появиться изжога, кислый привкус во рту, покашливание или осиплость голоса. Иногда рефлюкс проходит вообще без жжения в груди, поэтому человек долго не связывает симптомы с желудком.

Иногда чувство кома связано с насморком и стеканием слизи по задней стенке глотки после ОРВИ или аллергии. Слизистая раздражается, человеку хочется постоянно сглатывать или прочищать горло.

Реже ощущение связано с щитовидной железой. Крупные узлы или увеличение железы иногда создают давление в области шеи и вызывают дискомфорт при глотании.

Ощущение может быть вызвано проблемами пищевода и нарушением глотания. Тогда человеку трудно проглатывать еду или воду, пища будто застревает. Это уже другой симптом, который требует обследования.

Сам по себе ком в горле редко говорит о чём-то опасном. Но есть симптомы, при которых стоит быстрее обратиться к врачу:

трудно глотать еду или воду;

появилась боль;

пропадает голос;

увеличились лимфоузлы;

резко снижается вес;

есть ощущение удушья;

симптом держится дольше нескольких недель.

Если тревожных признаков нет, часто помогают простые меры. Врачи советуют меньше прочищать горло, пить достаточно воды, сократить кофе, алкоголь и очень острую еду. При подозрении на рефлюкс лучше не ложиться сразу после ужина и не переедать на ночь.

Когда причина в напряжении и тревоге, состояние может уменьшаться после отдыха, нормального сна и снижения уровня стресса.

В большинстве случаев ком в горле связан не с опасной болезнью, а с напряжением мышц, рефлюксом или раздражением слизистой. Но если ощущение не проходит, усиливается или мешает нормально глотать, стоит обратиться к ЛОР-врачу или гастроэнтерологу.

