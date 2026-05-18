Учёные разоблачили опасный совет из TikTok о дефиците железа

Популярная в социальных сетях формула «ферритин = вес» стала универсальным мерилом дефицита железа. Однако попытки подогнать сложные биохимические процессы под массу тела научно необоснованны и могут привести к ошибками в диагностике. Разобрались, от чего зависит уровень ферритина в крови и на какие цифры стоит ориентироваться на самом деле.

Миф, что показатель ферритина должен соответствовать весу человека в килограммах, не имеет научной базы. Это заблуждение появилось в блогах о превентивной медицине и биохакинге. Формулу можно считать попыткой упростить сложные лабораторные показатели и дать широкой аудитории простой способ выявить железодефицитную анемию. Однако ни одна экспертная врачебная организации не использует массу тела для определения нормы железа.

Каким должен быть показатель ферритина на самом деле

Ферритин — это сложный белок, который служит основным депо для хранения железа во всех клетках организма. Его концентрация в сыворотке крови действительно связана с общими запасами железа, но она не пропорциональна массе тела. В рекомендациях врачебных организаций приведены конкретные цифры.

Согласно стандартам ВОЗ, нижняя граница нормы ферритина в сыворотке крови у здоровых взрослых людей составляет 15 мкг/л. Такого же мнения придерживается Британское общество гематологов, но подчёркивает, что у некоторых людей уровень ферритина менее 30 мкг/л тоже может указывать на дефицит. В клинических рекомендациях Минздрава цифра немного ниже — от 11 мкг/л. Однако нигде не упоминается связь ферритина с весом.

Важно учитывать, что ферритин — белок острой фазы воспаления. При инфекциях или воспалительных процессах показатели автоматически растут. Поэтому для пациентов с лихорадкой или воспалительными заболеваниями дефицит железа подозревают, если уровень ферритина ниже 70 мкг/л.

Есть ещё один нюанс: для постановки диагноза одного только низкого ферритина недостаточно. Нужно учитывать симптомы и другие показатели, например, гемоглобин, эритроцитарные индексы, уровень насыщения трансферрина железом и С-реактивный белок.

При подтверждённой железодефицитной анемии или латентного дефицита железа целью становится восполнение запасов ферритина до уровня 40–60 нг/мл. Поэтому попытки искусственно поднять показатели до цифр на весах бессмысленны.

Врачи оценивает уровень ферритина по фиксированным пороговым значениям. Попытка достичь уровня «ферритин = вес» научно необоснована, из-за неё можно пропустить серьёзные патологии или начать неоправданное лечение.

