Почему при высокой температуре снятся кошмары: разбор

Многие замечали: стоит заболеть гриппом или ОРВИ, как сон становится тревожным, прерывистым, а иногда превращается в настоящий психологический триллер. Разобрались, почему кошмары при температуре не случайность, а тип реакции организма на болезнь.

Как температура влияет на работу мозга

Когда температура тела повышается, организм переходит в режим борьбы с инфекцией. Ускоряется обмен веществ, активнее работают иммунная и нервная системы. В крови увеличивается уровень воспалительных молекул — цитокинов, которые помогают бороться с вирусами и бактериями, но одновременно влияют на работу нервной системы, настроение и мыслительные функции.

Высокая температура также влияет на сон. Во время лихорадки он становится более поверхностным и фрагментированным: человек чаще просыпается, а структура сна меняется. Это может усиливать запоминание сновидений и делать их более яркими и эмоциональными.

Почему кошмары особенно яркие

При высокой температуре мозг может смешивать воспоминания, страхи и случайные образы. Поэтому человеку часто снятся бесконечные коридоры, преследования, падения, ощущение опасности или невозможности проснуться.

Кроме того, даже если человек не чувствует сильного стресса от болезни днём, мозг продолжает реагировать на физический дискомфорт ночью. Озноб, ломота, заложенность носа и обезвоживание также ухудшают качество сна.

Иногда люди жалуются не только на кошмары, но и на так называемые лихорадочные галлюцинации — спутанное состояние между сном и бодрствованием, когда кажется, что происходящее во сне реально. Особенно часто это бывает у детей.

Опасны ли такие сны

В большинстве случаев — нет. Кошмары проходят вместе с болезнью и снижением температуры. Обычно сон нормализуется через несколько дней после выздоровления.

Однако есть ситуации, когда стоит насторожиться. Если на фоне температуры появляются спутанность сознания, сильное возбуждение, дезориентация или человеку трудно отличить сон от реальности, необходимо обратиться к врачу. Особенно это важно при очень высокой температуре или у маленьких детей.

Как уменьшить вероятность кошмаров

Врачи советуют не терпеть высокую температуру и соблюдать базовые правила во время болезни. Чем легче организм переносит лихорадку, тем спокойнее будет сон.

Что может помочь:

проветривайте комнату перед сном;

пейте достаточное количество жидкости;

поддерживайте комфортную температура воздуха;

своевременно принимайте жаропонижающие препараты, если их рекомендовал врач.

Также важно не перегружать нервную систему: перед сном лучше отказаться от чтения новостей, остросюжетных фильмов и долгого просмотра телефона.

