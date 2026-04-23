Обычное обследование поможет выявить скрытые риски для сердца

Сердечно-сосудистые заболевания остаются ведущей причиной смертности во многих странах. Стандартную компьютерную томографию (КТ) сердца традиционно используют для выявления стенозов (сужений) коронарных артерий, вызванных атеросклеротическими бляшками. Однако отсутствие бляшек не гарантирует отсутствие риска.

У некоторых пациентов развивается сердечная недостаточность и наступает внезапная смерть без предшествующих симптомов ишемической болезни. Одна из возможных причин — в микроскопических и диффузных повреждениях самой сердечной мышцы, которые плохо выявляются при стандартном КТ-исследовании. Ранее выявление подобных изменений требовало магнитно-резонансной томографии (МРТ) — метода, сопряжённого с высокой стоимостью, ограниченной доступностью и длительностью процедуры.

Работа опубликована в European Heart Journal Cardiovascular Imaging. Учёные из Университета Кумамото (Япония) под руководством профессоров Ясухиро Идзумии и Кеничи Цудзиты поставили цель: оценить возможность использования стандартного КТ сердца для выявления скрытых повреждений миокарда и прогнозирования риска сердечной недостаточности и смерти.

Они добавили в протокол КТ «отсроченную фазу» сканирования, позволяющую измерить два количественных маркера:

Позднее йодное усиление (Late Iodine Enhancement, LIE) — индикатор наличия локальных рубцовых изменений в миокарде. Внеклеточный объём (Extracellular Volume fraction, ECV) — показатель распространённых диффузных повреждений ткани сердца.

Исследование включало 1200 пациентов, за которыми наблюдали в течение среднего периода 26 месяцев. Регистрировались случаи внеплановой госпитализации в связи с сердечной недостаточностью и смерти от любых причин.

Учёные пришли к следующим выводам:

Аномалии по обоим маркерам (LIE и ECV) ассоциированы с повышенным риском неблагоприятных исходов — госпитализацией и смертью — по сравнению с пациентами, у которых таких изменений нет.

— госпитализацией и смертью — по сравнению с пациентами, у которых таких изменений нет. Два маркера предоставляют разную, но взаимодополняющую патологическую информацию. Их совместное использование позволяет выявить потенциальное повреждение сердца, которое осталось бы незамеченным при применении только одного из показателей.

Предложенный метод (стандартное КТ с отсроченной фазой) — неинвазивный, относительно недорогой и более быстрый по сравнению с МРТ способ оценки состояния миокарда, перспективный для рутинного клинического применения.

Этот метод преодолевает ограничения традиционной диагностики, ориентированной исключительно на поиск атеросклеротических бляшек. Врачи получают инструмент для раннего выявления пациентов из группы высокого риска и своевременного назначения терапии до развития клинически выраженных симптомов сердечной недостаточности. Дальнейшие исследования должны определить оптимальные алгоритмы интерпретации полученных маркеров и уточнить их прогностическую ценность в разных группах пациентов.

