Учёные создали лекарство от самого распространенного вируса

Вирус Эпштейна–Барр (ВЭБ) — один из самых распространённых на планете. Чаще всего он годами живёт в организме незаметно, но при определённых условиях может вызывать тяжёлые заболевания, включая рассеянный склероз, некоторые виды рака и лимфомы.

Исследователи из Онкологического центра Фреда Хатчинсона в Сиэтле, США, сообщили, что им удалось создать антитела, которые в эксперименте на мышах предотвращали заражение вирусом. Работа опубликована в Cell Reports Medicine.

Главная сложность в борьбе с ВЭБ — в его уникальной способности инфицировать B-клетки иммунной системы человека. Для этого вирус использует два ключевых белка на своей поверхности. Первый — gp350 — отвечает за первичное прикрепление вируса к клетке-мишени, действуя как своего рода «якорь». Второй — gp42 — играет ключевую роль: он запускает процесс слияния вирусной оболочки с мембраной клетки, без чего заражение невозможно. Если gp350 помогает вирусу «зацепиться», то gp42 обеспечивает непосредственно проникновение внутрь. Именно поэтому белок gp42 долгое время считался очень сложной, но критически важной мишенью для создания защитных антител.

Чтобы получить эффективное оружие против вируса, учёные использовали генетически модифицированных мышей, в чей геном были встроены человеческие гены, отвечающие за выработку антител. Это позволило получить полностью «человеческие» антитела, которые потенциально лучше подходят для применения у людей. Исследователи сфокусировались на двух вирусных белках — gp350 и gp42. В результате им удалось идентифицировать два моноклональных антитела против gp350 и восемь — против gp42.

Китайские учёные создали лекарство от рака

В финальных тестах на мышах с человеческой иммунной системой антитело, нацеленное именно на белок gp42, предотвратило заражение вирусом Эпштейна–Барр. Антитела к gp350 дали лишь частичную защиту, что подтверждает ключевую роль gp42 в процессе проникновения вируса.

Особое значение эта разработка имеет для пациентов с ослабленным иммунитетом, в первую очередь — для тех, кто перенёс трансплантацию органов или костного мозга. После пересадки люди вынуждены принимать иммуносупрессоры, чтобы избежать отторжения донорского органа. Это может привести к реактивации «спящего» вируса Эпштейна–Барр и развитию посттрансплантационного лимфопролиферативного расстройства (ПТЛД) — агрессивной и опасной для жизни лимфомы. Сегодня нет одобренных методов целенаправленной профилактики этого осложнения. Новая терапия в виде профилактических инфузий антител могла бы решить эту проблему.

Следующий этап — проверка безопасности антител на здоровых добровольцах, после чего планируются клинические испытания на пациентах из групп высокого риска. Если дальнейшие исследования подтвердят успех, врачи в будущем смогут получить инструмент, способный нейтрализовать одного из самых коварных вирусных «спутников» человека.

