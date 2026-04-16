Назван неочевидный симптом проблем с печенью

Бессонницу редко воспринимают как симптом заболевания — чаще её списывают на стресс или переутомление. Однако в некоторых случаях проблемы со сном могут быть связаны с нарушениями работы печени. Врач-гепатолог Мария Петраченкова рассказала «Рамблеру», почему при заболеваниях печени появляется бессонница и какие симптомы должны насторожить.

Почему печень влияет на сон

Нарушения сна — один из частых симптомов хронических заболеваний печени, который заметно снижает качество жизни. По данным исследований, до 60–80% пациентов с такими диагнозами жалуются на плохой сон, включая трудности с засыпанием, частые пробуждения и ощущение усталости даже после ночного отдыха.

«Болезни печени могут влиять на сон несколькими путями. При выраженном нарушении функции печени в организме могут накапливаться токсичные вещества, которые влияют на работу мозга и сбивают сон. Также может меняться регуляция цикла "сон — бодрствование". В результате человеку становится сложнее заснуть, сон становится поверхностным, а днём появляется усталость». Петраченкова Мария Юрьевна врач-гастроэнтеролог, гепатолог

У некоторых людей с болезнями печени также может быть инверсия сна и бодрствования — состояние, при котором сонливость усиливается днём, а ночью, наоборот, возникают бессонница или повышенная активность.

Какие заболевания печени влияют на сон

Врач-гепатолог отмечает, что проблемы с засыпанием могут проявляться на разных стадиях поражения органа. Однако этот симптом не специфический. Чаще он может возникнуть при этих нарушениях:

Неалкогольная жировая болезнь печени. Накопление жира в гепатоцитах ассоциировано с системным воспалением. Исследования показывают, что это состояние часто сочетается с обструктивным апноэ (остановками дыхания во сне). Это создаёт двойную нагрузку на организм из-за гипоксии.

Цирроз печени. Основная причина — печёночная энцефалопатия. Мозг страдает от продуктов распада, которые печень больше не может нейтрализовать.

Вирусные гепатиты. Хронический инфекционный процесс вызывает постоянный выброс цитокинов (белков, участвующих в воспалении и иммунном ответе), это может влиять на механизмы, регулирующие циркадные ритмы.

Холестаз — состояние, при котором нарушается отток желчи. В этом случае бессонница часто развивается из-за мучительного кожного зуда, который обостряется именно ночью.

Симптомы, которые нельзя игнорировать

По словам врача, если проблемы со сном сопровождаются следующими признаками, необходимо обратиться к специалисту:

дневная сонливость, которая мешает обычной деятельности. Вы засыпаете во время чтения, просмотра ТВ или работы за компьютером;

кожный зуд, который может усиливаться ночью, мешая засыпанию;

заметное снижение концентрации внимания, замедленность мышления, раздражительность;

дискомфорт и тяжесть в правом подреберье, стойкое изменение цвета мочи (потемнение).

При подозрении на заболевания печени обычно назначают:

биохимический анализ крови (АЛТ, АСТ, ГГТ, билирубин, общий белок);

ультразвуковое исследование органов брюшной полости.

При необходимости врач может назначить дополнительное обследование.

Что делать при бессоннице

«При заболеваниях печени приём стандартных снотворных требует осторожности. Многие препараты перерабатываются в печени и при нарушении её функции могут накапливаться в организме. Это повышает риск побочных эффектов и может усилить симптомы. Поэтому назначать такие средства должен только врач», — говорит специалист.

По словам Марии Петраченковой, главное в такой ситуации — не маскировать бессонницу, а искать её причину. Если нарушения сна связаны с заболеванием печени, улучшение состояния обычно начинается с коррекции основного диагноза.

Дополнительно врач советует обратить внимание на базовые меры, которые могут помочь уменьшить выраженность бессонницы:

соблюдать стабильный режим сна и вставать в одно и то же время даже в выходные;

не есть тяжёлую пищу поздно вечером и отказаться от алкоголя;

уменьшить использование гаджетов за 1–2 часа до сна;

следить, чтобы в спальне было темно и поддерживать комфортную для сна температуру;

обязательно обсуждать с врачом любые лекарства и добавки, которые вы принимаете самостоятельно.

Главное: бессонница может быть сигналом проблем с печенью

Нарушения сна при заболеваниях печени могут быть связаны не только с общим ухудшением самочувствия, но и с конкретными механизмами: интоксикацией, системным воспалением, ночным зудом и сбоем циркадных ритмов. Важно не откладывать и обратиться к врачу, если кроме проблем со сном снижается концентрация, появляется дневная сонливость, которая мешает обычной деятельности, тяжесть в правом подреберье, кожный зуд или потемнение мочи. В такой ситуации важно не пытаться заглушить симптом снотворными, а вместе с врачом искать и корректировать его причину.

Текст проверила врач — гастроэнтеролог-гепатолог клиники «Медскан/Hadassah» Мария Петраченкова, стаж 16 лет.

