Можно ли мыться и мочить гипс при переломах: разбор

Невозможность выполнять бытовые задачи из-за сломанной руки или ноги делает период выздоровления ещё сложнее. Особенно трудно бывает с личной гигиеной. Разобрались, можно ли мочить гипс и как правильно принимать душ со сломанными конечностями.

Ответ на вопрос, можно ли мочить гипс зависит от того, какой материал использовали врачи: классический марлевый или полимерный.

Белый гипс (марлевый)

В этом случае поврежденную часть тела оборачивают мягкой подкладкой из ваты или марли. После чего слой за слоем наматывают бинты, пропитанные гипсом (сульфатом кальция), придавая им нужную форму. При намокании такой гипс теряет свои ключевые свойства:

повязка теряет жёсткость , что может привести к смещению кости.

, что может привести к смещению кости. после высыхания гипс может начать крошиться.

Кроме того, влага создаёт условия для раздражения и даже инфицирования. Поэтому мочить классический гипс категорически нельзя.

Пластиковый гипс

Пациенты иногда называют французским. Такой гипс делают из полимерных материалов или стекловолокна. Сами по себе они воды не боятся, однако есть нюанс.

Если под полимерным бинтом находится обычная ватно-марлевая подкладка, её по-прежнему нельзя мочить. Она впитает воду и вызовет те же проблемы, что и обычный гипс.

Решением может стать водонепроницаемая подкладка, но она подходит не для всех видов переломов. Уточните у врача, какой именно материал он использовал: обычный или влагостойкий.

В синтетическом гипсе с водонепроницаемой повязкой можно принимать душ с разрешения медиков.

Как мыться безопасно?

Если у вас стандартный гипс, ортопеды предлагают следующие методы защиты:

Специальные чехлы: В аптеках продаются герметичные полиэтиленовые или силиконовые рукава с плотным резиновым кольцом-уплотнителем. Это самый надежный вариант.

В аптеках продаются герметичные полиэтиленовые или силиконовые рукава с плотным резиновым кольцом-уплотнителем. Это самый надежный вариант. Двойной пакет: Можно использовать плотные пакеты для мусора, закрепив их сверху и снизу (например, если гипс на голени) широким скотчем или эластичными резинками. Метод не самый надёжный, поэтому лучше не допускать прямого попадания воды.

Можно использовать плотные пакеты для мусора, закрепив их сверху и снизу (например, если гипс на голени) широким скотчем или эластичными резинками. Метод не самый надёжный, поэтому лучше не допускать прямого попадания воды. Помощь извне: Старайтесь принимать душ сидя (на стуле в ванной), выставив загипсованную конечность за бортик ванны Или попросите помощи у близких.

Если гипс всё-таки намок, можно попробовать просушить его феном в режиме холодного воздуха. Но если повязка деформировалась, начала разваливаться или кожа под гипсом сильно зудит, нужно обратиться к врачу.

