Оптимизм снижает риск деменции у пожилых людей

Крупное исследование, опубликованное в журнале Американского общества гериатрии, показало: пожилые люди с высоким уровнем оптимизма значительно реже сталкиваются с развитием деменции.

© PIKSEL/iStock.com

Группа учёных из Гарвардской школы общественного здоровья им. Т.Х. Чана проанализировала данные 9071 ментально здорового участника в возрасте 70 лет и старше из национального американского исследования здоровья и выхода на пенсию (Health and Retirement Study, HRS). Средний возраст участников на старте составил 74 года, наблюдение за ними вели в среднем 6,7 года, а за некоторыми — до 14 лет.

За этот период деменция развилась у 3027 человек. Используя пересмотренный тест жизненной ориентации (LOT-R) для оценки оптимизма и алгоритм Expert на основе 17 показателей для диагностики деменции, исследователи обнаружили чёткую и устойчивую связь: каждое увеличение уровня оптимизма на одно стандартное отклонение было связано с 15-процентным снижением риска развития деменции.

Важно, что полученные результаты оставались стабильными после корректировки на демографические факторы (возраст, пол, расу и этническую принадлежность, образование), уровень депрессии (измеренный по шкале CES-D8), хронические заболевания, а также такие поведенческие факторы, как курение и физическая активность.

Кроме того, оптимисты в целом отличались более высоким уровнем образования, были физически более активны, реже курили и имели значительно меньше хронических болезней. Показателен и разрыв по депрессии: только 3,4% людей из группы с самым высоким уровнем оптимизма сообщили о вероятной депрессии по сравнению с 20% среди наименее оптимистичных.

Несмотря на впечатляющие результаты, авторы подчёркивают, что исследование наблюдательное и не доказывает, что именно оптимизм напрямую снижает риск деменции. Тем не менее, учитывая, что деменцией в мире страдают около 57 миллионов человек и число их будет резко расти, а возможности лечения остаются крайне ограниченными, оптимизм может стать важным психосоциальным фактором в стратегиях профилактики. Учёные призывают к дальнейшим экспериментальным и механистическим исследованиям, а также предлагают изучать поведенческие и психологические вмешательства, направленные на повышение оптимизма.

Срочно подпишитесь на «Рамблер» в Max! Так мы останемся на связи даже в нестабильные времена.