Сколько костей в теле человека: разбор

Человеческий скелет — это не статичный каркас, а динамичная система, которая трансформируется на протяжении всей жизни. Разобрались, почему на вопрос «Сколько костей в теле человека?» так трудно дать однозначный ответ.

© DC Studio/Freepik

При рождении у младенца насчитывается около 300 костей (в разных источниках цифра варьируется от 270 до 350). Многие из них частично состоят из хрящевой ткани и не полностью окостенели. Во-первых, подвижные кости черепа позволяют ребенку пройти через родовые пути. Во-вторых, хрящевые зоны дают телу возможность быстро расти в первые годы жизни.

Со временем происходит процесс окостенения и сращивания костей. Мелкие сегменты соединяются в монолитные структуры. Например, примерно к 6-7 года срастается лобная кость черепа, в подростковом возрасте и ближе к 20–25 годам — тазовые кости. Поэтому в разный период количество костей может отличаться. Полностью скелет формируется примерно к 25 годам: к этому возрасту в теле остаётся 206 костей.

Есть несколько «но»

Цифра 206 считается общепринятым стандартом, но это не единственно возможный вариант.

Примерно у 1% населения встречается шейное ребро. Это врождённая аномалия, когда у человека формируется дополнительная кость (или пара), которая идёт от нижних шейных позвонков.

Возможны дополнительные кости внутри сухожилий и мышц. Их называют сесамовидными . Вообще они есть у всех людей, (коленная чашечка, например — самая крупная сесамовидная кость в теле). Однако у некоторых их больше, чем у других. Такие небольшие кости часто могут формироваться в ответ на дополнительную нагрузку на мышцы и сухожилия, но бывают и врождёнными. По некоторым данным, в теле человека может быть до 42 сесамовидных костей.

Иногда к положенному сроку кости не срастаются, тогда формально их может быть больше. Например, грудина взрослого человека состоит из трёх частей: рукоятки, тела и мечевидного отростка. В норме они плотно соединены между собой, поэтому считаются за одну кость. Но если из-за особенностей развития части грудины не срастаются, костей становится на две больше.

Поэтому количество костей в теле человека — это не стандартная и непостоянная величина.

Срочно подпишитесь на «Рамблер» в Max! Так мы останемся на связи даже в нестабильные времена.