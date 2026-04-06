Иммунолог назвала допустимое число простуд

Многие привыкли винить «слабый иммунитет» в каждой сезонной простуде и скупать иммуностимуляторы при первом же чихе. Однако частые ОРВИ не показатель работы иммунитета. Врач — аллерголог-иммунолог Селма Аршба рассказала «Рамблеру», где проходит грань между обычной усталостью и иммунодефицитом и по каким признакам можно понять, что иммунитету нужна помощь.

В среднем взрослый человек в России за год болеет ОРВИ 2–4 раза, а ребёнок, который ходит в детский сад или в школу, — 8–10 раз. При этом частые ОРВИ, как правило, не признак плохой работы иммунитета, а показатель активного контакта с вирусами и формирования иммунологической памяти.

«Иммунитет — это сложная система распознавания и уничтожения. Частые простуды без осложнений в виде пневмонии, бактериальных синуситов и отитов чаще говорят о высокой вирусной нагрузке, чем о первичном иммунодефиците». Аршба Селма Константиновна врач — аллерголог-иммунолог клиники DocMed

Для оценки здоровья иммунной системы смотрят не столько на число эпизодов болезней, сколько на их тяжесть. В клинической медицине нет термина «слабый иммунитет». Хотя из-за недосыпа, хронического стресса, анемии, дефицита витамина D и других внешних причин организму может понадобиться больше времени на борьбу с простудой. В этом случае проблема решается изменением образа жизни: правильное питание, качественный сон, физическая активность и управление стрессом.

При серьёзных нарушениях в работе иммунитета говорят уже об иммунодефиците. В этом случае какой-то компонент системы не выполняет свою функцию, например не вырабатываются антитела. Иммунодефицит может быть:

первичным — из-за генетической поломки;

вторичным — из-за последствий химиотерапии, неконтролируемого сахарного диабета или ВИЧ-инфекции.

В этом случае нужно сложное и, как правило, пожизненное лечение.

Сложность в том, что даже современная лабораторная диагностика не всегда даёт чёткий ответ, в норме иммунитет или нет. Делать иммунограмму — сложный анализ крови, который оценивает работу иммунной системы, — без показаний обычно бесполезно.

«Результаты иммунограммы крайне изменчивы. Они меняются в течение дня, после еды, при стрессе, во время вирусной инфекции (даже лёгкой) и после неё. Интерпретировать эти анализы вне контекста тяжёлых инфекций (например, подозрения на ВИЧ, онкологию, врождённый иммунодефицит с бактериальными сепсисами) бессмысленно, — говорит врач-иммунолог. — Отклонения в иммунограмме у часто болеющего человека в 95% случаев оказываются вариантом физиологической нормы или следствием недавно перенесённой инфекции, а не причиной болезней».

Это не значит, что иммунограмма — бесполезный анализ, но она информативна только в контексте правильного назначения и нужна, когда есть «красные флаги».

Когда действительно нужно обследоваться?

Фонд Jeffrey Modell Foundation (международная некоммерческая организация по борьбе с первичными иммунодефицитами) выделил 10 настораживающих признаков, которые могут указывать на иммунодефицит.

два или более случая отита (инфекции уха) за год;

два или более случая синусита (воспаления пазух носа) в течение года (если нет аллергии);

пневмония каждый год;

хроническая диарея, сопровождающаяся потерей веса;

рецидивирующие вирусные инфекции с нетипичным или тяжёлым течением (простуды, герпес, кондиломы);

необходимость во внутривенных антибиотиках для лечения обычных инфекций;

рецидивирующие глубокие абсцессы кожи или внутренних органов;

стойкая молочница или грибковые поражения кожи и других органов;

инфекция, вызванная обычно безвредными микобактериями;

семейный анамнез ПИД (если у кого-то из кровных родственников есть первичный иммунодефицит).

Американская академия аллергологии, астмы и иммунологии также называет среди возможных признаков иммунодефицита увеличение лимфатических узлов и селезёнки, задержку роста и сопутствующие аутоиммунные заболевания.

Главное о частых простудах и иммунитете

Частые простуды не равно слабый иммунитет. Если ОРВИ проходят в течение 10 дней без осложнений, значит, иммунитет просто сталкивается с новыми вирусами и адаптируется к ним.

Слабый иммунитет — не диагноз, часто это сигнал, что не хватает сна, есть хронический стресс или проседает питание. Иммунограмма без серьёзных показаний — почти всегда пустая трата денег. Небольшие отклонения объясняются стрессом или недавно перенесённой инфекцией. Насторожить должно не количество простуд, а их тяжесть. Гнойные осложнения, повторяющиеся пневмонии, необходимость внутривенных антибиотиков — повод обратиться к иммунологу.

Текст проверила врач — аллерголог-иммунолог клиники DocMed Селма Аршба, стаж 21 год.

