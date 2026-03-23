Учёные нашли неожиданное применение ботоксу

Инъекции ботулотоксина могут стать прорывом в лечении тяжёлых осложнений, связанных с нарушением кровообращения в пальцах, включая ишемию, незаживающие язвы и даже гангрену.

© Mariya Borisova/iStock.com

К такому выводу пришли учёные из Университета Макгилла (Канада), результаты масштабного анализа опубликованы в JAMA Dermatology. Исследователи изучили данные 119 пациентов из 30 опубликованных работ и одного неопубликованного случая.

Результат впечатляет: более чем у 85% больных после инъекций ботокса поражённые ткани заживали. Метод, предположительно, работает за счёт расслабления сосудов и улучшения кровотока, что особенно важно, когда стандартная терапия бессильна.

Осложнения, такие как острая ишемия (пальцы становятся холодными, белыми или синими и сильно болят), язвы и гангрена, часто развиваются на фоне аутоиммунных заболеваний: системного склероза, волчанки или ревматоидного артрита. Эти состояния приводят к сужению сосудов и ухудшению питания тканей. В тяжёлых случаях единственным выходом может стать ампутация.

Существующие методы лечения (внутривенные вазодилататоры и иммуносупрессоры) часто дороги, малоэффективны в тяжёлых случаях и могут вызывать серьёзные побочные эффекты.

Согласно проанализированным данным, побочные эффекты встречались редко и были лёгкими: временная мышечная слабость или боль в месте укола.

Это исследование специально сосредоточилось на запущенных ишемических осложнениях (язвах и гангрене), а не на ранних стадиях феномена Рейно, как это было в предыдущих работах.

Авторы подчёркивают, что необходимы дальнейшие исследования для разработки стандартизированных протоколов лечения, однако уже сейчас полученные данные позволяют говорить о ботоксе как о важном инструменте терапии, способном спасти пальцы пациентов с тяжёлыми аутоиммунными заболеваниями.