Семеро пациентов с экстраординарными способностями потрясли учёных

Представьте человека, который складывает в уме огромные числа или по памяти играет симфонию, которую впервые услышал, но при этом не умеет заваривать чай и не может самостоятельно перейти дорогу. Это не сюжет из фильма, а реальность для людей с синдромом саванта. Разобрались, почему этот феномен ставит в тупик учёных и какими способностями наделены самые известные саванты.

Что такое синдром саванта

Это редкое нейропсихологическое состояние (не болезнь), при котором человек с нарушениями развития демонстрирует уникальные способности в одной узкой сфере. Такие люди плохо справляются с бытовыми задачами и нуждаются в постоянном присмотре, но при этом показывают феноменальные результаты в других областях. Чаще всего синдром саванта встречается у пациентов с расстройством аутистического спектра, но может быть и при других заболеваниях и травмах мозга.

Впервые этот феномен в XIX веке заметил британский врач Джон Лэнгдон Даун (он же первым обратил внимание на детей с хромосомной патологией, которую позже стали называть синдромом Дауна). Для описания таких людей учёный ввёл термин idiot savant (с французского — «знающий идиот»). Сегодня в научной литературе используют более нейтральный вариант — синдром саванта.

Как проявляется

Есть две формы савантизма:

Врождённая. Проявляется в раннем детстве и чаще всего сопровождает аутизм, синдром Аспергера или другие нейроотличия. Выдающиеся способности, так называемые островки гениальности, формируются на фоне общего отставания в развитии и, как правило, сохраняются на протяжении всей жизни. Эта форма встречается чаще всего.

Приобретённая. Развивается после черепно-мозговых травм, инсульта, эпилепсии или дегенеративных заболеваний мозга. В редких случаях человек без выраженных способностей в прошлом внезапно начинает демонстрировать новые, ранее нехарактерные навыки.

Любопытно, что способности савантов могут повторяться и пересекаться. При этом савантизм нельзя развить искусственно, хотя такие попытки были. Например, учёные стимулировали отдельные зоны мозга, чтобы «разблокировать» островки гениальности. Однако результаты были кратковременными и очень ограниченными.

Самые известные саванты

Чаще всего феноменальные способности саванты проявляют в музыке, устном счёте, художественном искусстве, запоминании фактов.

Ким Пик (1951–2009) — феноменальная память

© Dmadeo/CC BY-SA 3.0

Он мог запомнить содержание больше 12 000 книг, читая разворот за несколько секунд (каждый глаз — свою страницу). Знал наизусть географические карты, даты, исторические факты, но не мог самостоятельно одеваться и обслуживать себя. Ким Пик стал прототипом Рэймонда Бэббитта (роль исполнил Дастин Хоффман) в фильме «Человек дождя».

Надя Чомин (1967–2015) — реалистичное художественное искусство

© Harcourt Brace Jovanovich

С раннего детства демонстрировала невероятные навыки в рисовании. В три с половиной года она рисовала лошадей и петухов, с точностью соблюдая пропорции и перспективу. При этом у неё были серьёзные интеллектуальные и моторные ограничения: она не могла говорить и нуждалась в постоянной помощи.

Дэниел Таммет (родился в 1979 г.) — числовое мышление и языки

© jurvets/CC BY 2.0

Он делит числа по цвету, форме и «характеру» (в медицине эту способность называют синестезией). При этом он может запоминать огромные числа: Таммет воспроизвёл число π до 22 514 знаков. А ещё он за несколько недель выучил исландский язык.

Лесли Лемке (родился в 1952 г.) — музыкальная память

© John R/CC BY-SA 4.0

Он родился недоношенным и вскоре ослеп. Из-за поражения головного мозга у него развилась тяжёлая умственная отсталость и ДЦП. Несмотря на это, после одного прослушивания может наизусть сыграть сложные музыкальные произведения. Также сочиняет авторскую музыку и часто импровизирует.

Стивен Уилтшир (родился в 1974 г.) — визуальная память и детализация

© Bryan Smith/globallookpress.com

Он может воспроизвести детализированную панораму города с точным расположением зданий, улиц и пропорций после короткого полёта на вертолёте. Его рисунки использовали в исследованиях зрительной памяти и пространственного восприятия.

Джейсон Паджетт (родился в 1973 г.) — визуализация математических структур

© PDA

После травмы головы начал воспринимать мир как геометрические фракталы (каждый фрагмент фигуры повторяется при уменьшении масштаба). Он может иллюстрировать математические концепции через визуальные образы, хотя у него нет базового математического образования.

Орландо Серрелл (родился в 1968 г.) — календарные вычисления и память

© Colour Field

После удара мячом по голове в детстве у него появилась способность мгновенно определять день недели для любой даты. Например, он с ходу скажет, что 12 августа 1997 года был вторник.

Точное количество савантов в мире неизвестно. В основном статистика ведётся среди пациентов с нейроотличиями, но даже здесь цифры сильно разнятся. По одним данным, синдром есть у 1 из 10 человек с аутизмом, по другим — у 1 из 200.

Почему возникает синдром саванта

Точные причины ещё изучают. Есть несколько научных гипотез.

Полушарная асимметрия

Савантизм объясняется дисбалансом между полушариями мозга. Если левое полушарие ослаблено из-за травмы, инсульта или другого повреждения, оно теряет часть своего контроля над мышлением. В таких условиях правое полушарие, отвечающее за обработку образов, музыки, пространства и памяти, начинает работать активнее. Оно компенсирует нехватку функций и выводит на свет скрытые таланты. Эту гипотезу подтверждают наблюдения за людьми с приобретённым савантизмом и экспериментами, где временное подавление активности левого полушария у здоровых людей вызывало появление новых навыков.

Нетипичное развитие мозга

Исследования показывают, что у людей с синдромом саванта бывают изменения в структуре и работе отдельных областей мозга. Особенно тех, что связаны с памятью, восприятием и сенсорной обработкой. Например, у одних савантов замечают изменения в белом веществе, у других — необычную активность отдельных зон при выполнении умственных задач. Однако типичных отличий в строении и работе мозга, общих для всех савантов, нет.

© Freepik

Особенные гены

Возможно, у людей с синдромом саванта есть генетическая предрасположенность к развитию участков мозга, отвечающих за память и восприятие. Это своего рода врождённый потенциал мозга, который при определённых условиях (нарушениях развития или повреждениях) проявляется как феноменальная способность. Конкретные гены пока не найдены, но исследования показывают, что синдром саванта может быть связан с хромосомами 15q11‑q13.

Главное: синдром саванта остаётся загадкой для науки

Саванты демонстрируют удивительные способности в одной узкой области, при этом часто страдают расстройством аутистического спектра и не могут справляться с бытовыми задачами. Этот феномен доказывает, что возможности мозга феноменальны и до конца не известны. Учёные пытаются понять механизмы синдрома саванта, но однозначного ответа нет. Вероятно, дело в способности правого полушария компенсировать функции левого, особенностях развития мозга и генетической предрасположенности.

