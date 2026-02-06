Учёные проверили 4 модных способа улучшить сон и вот что обнаружили

Каждый шестой взрослый житель планеты сталкивается с эпизодами бессонницы. В попытках наладить сон люди покупают специальные подушки и утяжелённые одеяла, включают белый шум и спят на жёстком матрасе. Разобрались по науке, что из этого помогает выспаться, а что — просто маркетинг.

© Marcos Elihu Castillo Ramirez/iStock.com

Постельные принадлежности могут косвенно влиять на качество сна. Исследования показывают, что даже пижама может сыграть свою роль. Американский фонд сна рекомендует выбирать простыни и наволочки из натуральных материалов: они лучше отводят тепло и влагу. Также стоит обратить внимание, на чём человек спит и чем укрывается.

Почему с возрастом всё труднее высыпаться: ответ учёных

Ортопедическая подушка — 6 из 10

Такие подушки помогают поддерживать голову и шейный отдел позвоночника в физиологически правильном положении. Систематический обзор 2021 года подтвердил: подушка помогает снизить напряжение мышц и уменьшить боли в шее и плечах по утрам. Эффект может улучшить субъективные ощущения о качестве сна. Однако прямых доказательств, что ортопедические подушки увеличивают общее время сна или помогают плавному переходу между фазами, нет.

Вывод: хорошая подушка может сделать сон комфортным, но не гарантирует успех в борьбе с бессонницей.

© Detry26/iStock.com

Утяжелённое одеяло — 7 из 10

Это одеяло с дополнительным весом (обычно от 2 до 13 килограммов), которое создаёт глубокое сенсорное давление. Считается, что оно активизирует парасимпатическую нервную систему (она отвечает за отдых и восстановление) и помогает сохранить сон.

Пилотное рандомизированное исследование 2024 года подтвердило, что утяжелённое одеяло улучшает качество сна у людей с бессонницей. Другое исследование также показало положительный эффект таких одеял на сон пациентов с депрессией и тревожным расстройством. Однако почти все эксперименты были с небольшим количеством участников. Чтобы подтвердить результаты, нужны масштабные исследования.

Вывод: утяжелённое одеяло помогает расслабиться и улучшить сон людям с бессонницей, но этот эффект не подтверждён крупными исследованиями.

Сова и жаворонок: в чём разница

Анатомический (эргономичный) матрас — 7 из 10

Он подстраивается под форму тела, запоминает её и равномерно распределяет давление. Небольшой эксперимент с участием 25 человек показал, что матрас из пенополиуретана с эффектом памяти улучшает сон и сокращает количество ночных пробуждений. Однако эти данные основаны на субъективных ощущениях самих участников эксперимента.

Большие исследования показывают, что ключевая характеристика матраса — это не способность запоминать форму тела, а жёсткость. Слишком твёрдая поверхность не даёт расслабиться плечам и шее, а слишком мягкая плохо поддерживает позвоночник. Всё это может нарушать сон.

В статье, опубликованной в журнале Nature and Science of Sleep, авторы пришли к выводу, что большинству людей для качественного сна нужен обычный матрас средней жёсткости.

Вывод: жёсткость матраса важнее его специфических свойств.

© AndreyPopov/iStock.com

Белый шум — 6 из 10

Так называют звуковой фон, в котором равномерно представлены все доступные человеческому уху частоты. Белый шум используют для маскировки резких внешних звуков и создания «однородной» звуковой среды.

В исследованиях белый шум помогал людям с бессонницей в больших городах быстрее засыпать и улучшал субъективное качество сна. Однако систематические обзоры показывают, что результаты неоднородные и неубедительные: в одних случаях шум улучшал засыпание, а в других — не давал значимого эффекта. Более того, он может нарушать фазы быстрого и медленного сна и влиять на слух, если фон слишком громкий.

Кроме белого шума есть ещё розовый и коричневый. В них более интенсивные низкие частоты. Например, розовый шум похож за звук дождя, а коричневый — на звук разбивающихся о скалы волн. Их тоже используют для коррекции бессонницы, но исследований эффективности ещё недостаточно, чтобы использовать их в повседневной практике.

Вывод: если сну мешают внешние звуки, белый шум может помочь их замаскировать. Однако этот метод подходит не всем, а если им злоупотреблять, белый шум может навредить.

Важно. Все перечисленные средства могут быть дополнительной поддержкой, но основа — это гигиена сна и стабильный распорядок дня. В первую очередь нужно наладить режим. Если в течение трёх недель сон не нормализуется, необходимо обратиться к врачу.

Главное: подушки и матрасы могут косвенно улучшать сон, но бессонницу не лечат

Ортопедическая подушка, белый шум, утяжелённое одеяло и анатомический матрас могут повысить уровень комфорта во время сна, если подобрать их под свои индивидуальные потребности. При этом важнее всего соблюдать гигиену сна и поддерживать стабильный распорядок дня. Поэтому сначала стоит наладить режим, а уже потом использовать постельные принадлежности как вспомогательные инструменты.

Важные исследования