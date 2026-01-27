Эти 4 метода из советской медицины работают до сих пор

Советская медицина — это не только банки и горчичники. Некоторые методики лечения не только пережили смену эпох, но и были переосмыслены современной медициной. Разобрались, какие методы родом из СССР действительно работают.

© Мосфильм

Метод Илизарова

В 1950-х годах советский травматолог Гавриил Илизаров разработал метод чрескостного компрессионно-дистракционного остеосинтеза. Это лечение переломов и дефектов костей с помощью внешнего фиксатора.

Илизаров изобрёл аппарат, состоящий из колец, спиц и стержней. Он позволяет зафиксировать кость снаружи и управлять её сращением. С помощью этого метода стало возможно лечить сложные переломы, исправлять деформации и даже удлинять конечности.

© Станислав Красильников/РИА Новости

Ключевая идея метода — способность костной ткани к регенерации при медленном и контролируемом растяжении. Так, при постепенном разведении костных фрагментов между ними формируется новая кость, а окружающие ткани адаптируются к изменениям. Это и есть «дистракционный остеогенез».

Метод Илизарова признан во всём мире, его применяют при:

сложных переломах,

переломах, несращениях костей,

костей, тяжёлых костных дефектах.

Современные клинические исследования подтверждают высокую эффективность и надёжность метода Илизарова.

Санаторно-курортное лечение

В СССР санаторно-курортное лечение рассматривали как часть реабилитации и профилактики. Сегодня же такой подход часто воспринимают скептически, сводя его эффект к простому отдыху и смене обстановки. Однако современные исследования показывают, что у санаторно-курортного лечения есть терапевтическая ценность. Например, показано, что спа- и бальнеотерапия:

уменьшают боль и улучшают состояние у пациентов с хронической болью в спине;

помогают справиться с болью при болезнях суставов;

при болезнях суставов; могут улучшать состояние пациентов после COVID-19.

Следует отметить, что у некоторых исследований санаторно-курортного лечения есть ограничения. Например, во многих работах небольшие выборки, а долгосрочные эффекты остаются неизвестными.

© deineka/iStock.com

Бактериофаги

Это вирусы, которые избирательно поражают бактерии. Их открыли в начале XX века, после чего стали активно использовать для лечения бактериальных инфекций.

Фаготерапия активно развивалась и в СССР. Так, в 1923 году в Тбилиси был основан Институт бактериофагов, микробиологии и вирусологии им. Георгия Элиавы. Здесь учёные собирали коллекции фагов и разрабатывали на их основе препараты.

С появлением антибиотиков интерес к бактериофагам угас. Фаготерапия утратила свою значимость для большинства стран. Однако Институт в Тбилиси продолжил свою работу, он функционирует и сегодня.

Проблема резистентности к антибиотикам заставила науку, медицину и ветеринарию вновь обратиться к бактериофагам. Примечательно, что на курсы фаготерапии ежегодно в Грузию приезжают сотни пациентов из разных стран. В том числе это люди с инфекциями, от которых не помогают антибиотики.

© iLexx/iStock.com

Бактерии наносят ответный удар: чем будут лечить инфекции, когда антибиотики перестанут работать

Лекарства из СССР

Советская фармакология формировалась в условиях, когда на первом месте стояла не коммерция, а практическая польза. Лекарства должны быть эффективными и доступными миллионам людей. Войны, эпидемии и система массового здравоохранения требовали простых и массовых решений. Некоторые из этих препаратов оказались настолько удачными, что используются и сегодня. Хотя следует отметить, что рандомизированных контролируемых исследований (золотой стандарт для оценки эффективности методов лечения) по ним не проводилось.

Один из самых ярких примеров — диметилсульфоксид. В СССР препарат активно использовали как противовоспалительный и обезболивающий. Примечательно, что исследования такой эффект подтверждают только на животных. В клинических же исследованиях говорится об эффективности диметилсульфоксида как средства, способного доставлять другие фармакологические вещества (например, нестероидные противовоспалительные препараты) вглубь тканей.

Левомеколь — один из самых узнаваемых советских препаратов, который и сегодня есть во многих аптечках. Это комбинированная мазь с антибактериальным и ранозаживляющим действием. Исследования на животных показали, что она эффективна и при гнойных ранах. Несмотря на широкое применение, данных об эффективности мази у людей немного. Так, в одном небольшом исследовании указано, что препарат помогал в лечении ран на ногах у пациентов с сахарным диабетом.

© Mariia Demchenko/iStock.com

5 популярных препаратов, которые не нужны никому

Главное: наследие советской медицины не стоит списывать со счетов

Некоторые методы лечения, разработанные в СССР, продолжают использовать и сегодня. Их эффективность подтверждена клинической практикой и современными исследованиями. Метод Илизарова, санаторно-курортная реабилитация, фаготерапия и некоторые лекарственные препараты, созданные в СССР, помогают пациентам и сегодня.

Важные исследования