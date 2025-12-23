Хирург объяснил, почему смех продлевает жизнь

Каждый слышал, что смех продлевает жизнь, но насколько это правда? Врач-хирург и стендап-комик Михаил Игоревич Выборный рассказал «Рамблеру», чем полезна хорошая шутка и почему врачи любят чёрный юмор.

© izusek/iStock.com

С точки зрения науки смех начали изучать относительно недавно. И вот что удалось выяснить учёным.

Снижает стресс и тревогу

Смех повышает выработку гормонов эндорфинов, которые дают ощущение эйфории, и снижает выработку гормона стресса кортизола. Кроме того, после хорошей шутки давление и пульс сначала поднимаются, а потом снижаются, такая реакция помогает расслабиться.

Укрепляет сердце и лёгкие

Во время смеха человек вдыхает больше воздуха, это увеличивает частоту сердечных сокращений, дыхания и потребление кислорода, что полезно для сердца, лёгких и мышц. Иногда смех сравнивают с лёгкой физической нагрузкой: за 10–15 минут смеха в день можно потратить 10–40 калорий. Примерно столько же тратится за минуту езды на велосипеде.

Укрепляет иммунитет

Во время смеха увеличивается выработка иммунных клеток и антител. Это повышает сопротивляемость организма к инфекциям. Также смех высвобождает нейропептиды, которые влияют на работу иммунитета через стресс.

Облегчает боль

Мы уже говорили, что смех высвобождает эндорфины. Кроме того, что они дают ощущение удовлетворения, они могут ненадолго подавлять боль. Поэтому их называют естественными обезболивающими или эндогенными (внутреннего происхождения) опиоидами.

Снижает уровень сахара

Это показал эксперимент японского Фонда содействия развитию международной науки. У пациентов с сахарным диабетом 2-го типа, которые смотрели юмористическое шоу, уровень глюкозы в крови после еды был меньше, чем у тех, кто смотрел скучную лекцию.

Тренирует мозг

Чтобы посмеяться над шуткой или придумать её, мозг проделывает большую работу. Она требует внимания, анализа и гибкости мышления. Поэтому юмор — это не только развлечение, но и тренировка интеллекта. Причём и для того, кто придумывает штуку, и для того, кто её слушает.

© Freepik

Смех продлевает жизнь?

Учёные из Норвежского университета науки и технологии 15 лет наблюдали за 53 тысячами добровольцев и выяснили, что у людей с хорошим чувством юмора риск смерти от всех причин ниже, чем у тех, у кого с юмором плохо. В частности, женщин смех особенно хорошо защищает от болезней сердца, а мужчин — от инфекций.

«Прямых долгосрочных исследований, доказывающих, что именно смех продлевает жизнь, нет. Однако доказано, что он улучшает качество жизни и опосредованно влияет на долголетие через снижение хронического стресса — ключевого фактора многих заболеваний, — улучшение психологического состояния и социальных связей и укрепление сердечно-сосудистой и иммунной систем». Выборный Михаил Игоревич врач-хирург, эндоскопист, заведующий отделением Ильинской больницы

Как юмор лечит пациентов и врачей

Идея лечить болезни смехом не нова. Даже в библейской Книге Притчей есть цитата, что весёлое сердце подобно лекарству. В 1970-х годах американский журналист Норман Казинс, у которого была болезнь Бехтерева (воспалительное заболевание позвоночника), заметил, что после юмористических шоу его спина болит меньше. Он выпустил книгу «Анатомия боли», в которой рассказывал о пользе смеха для здоровья, и она стала культовой.

Вскоре смех стали использовать в онкологических клиниках и домах престарелых для поддержки морального духа тяжелобольных пациентов. Появилось движение больничных клоунов, которое существует до сих пор.

«Смехом можно лечить, но с важными оговорками. Юмор — это мощный вспомогательный (комплементарный) метод, но не замена терапии. В основном им лечат последствия стресса, тревожность, психосоматические симптомы и используют для повышения качества жизни при хронических заболеваниях и в паллиативной помощи. Это направление в медицине так и называется — смехотерапия», — говорит врач Михаил Выборный.

Юмор помогает не только пациентам, но и врачам. Из-за высокой нагрузки, большой ответственности и бюрократии доктора и медсёстры больше других склонны к профессиональному выгоранию. Шутки и каламбуры позволяют им справляться с эмоциональным истощением.

«Смех становится инструментом борьбы с выгоранием, способом снять напряжение и создать поддерживающее сообщество. А ещё смех используют для снятия мышечных блоков, высвобождения подавленных эмоций и "перезагрузки" нервной системы», — комментирует врач.

Для медиков даже есть отдельный стендап-проект «Смехосоматика». Врачам, медсёстрам, санитарам и организаторам здравоохранения (а иногда и «профессиональным» пациентам) дают возможность пошутить на медицинскую тему на большую аудиторию. Перед этим они проходят школу стендапа и много репетируют.

© Hiraman/iStock.com

Чувство юмора у врачей, конечно, специфическое, они больше других любят чёрный юмор и шутки на грани. Этому есть научное объяснение.

«Юмор — это механизм психологической защиты в условиях постоянного столкновения со страданием, смертью, высоким стрессом и абсурдом бюрократии. Он помогает дистанцироваться от травматичных ситуаций, чтобы сохранить работоспособность», — объясняет хирург Михаил Выборный.

Это не значит, что медицинский стендап — только для врачей. Пациенты и люди без медобразования тоже любят чёрный юмор.

«Сам факт появления успешного фестиваля медицинского стендапа, где врачи шутят на профессиональные темы, — лучшее подтверждение реальности и востребованности этого явления. Проект легализует этот юмор, превращая его из кухонных разговоров в публичную терапию», — говорит врач Михаил Выборный.

Главное: шутить и смеяться полезно для здоровья

Смех укрепляет сердце, лёгкие и мышцы, усиливает выработку эндорфинов, поддерживает иммунитет и снижает стресс. Придумывать шутки так же полезно, как смеяться над ними — это тренирует мозг. Врачам тоже полезно шутить, смех помогает справляться с профессиональным выгоранием.

