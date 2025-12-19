Яркий свет помогает лучше думать

Если вам нужно решить сложную задачу, просто вкрутите лампочку с большим количеством ватт.

В исследовании, опубликованном в журнале Communications Psychology, изучили влияние освещённости на сонливость и мыслительные способности.

Учёные обнаружили, что люди, которые находились в среде с более высокой освещённостью, демонстрировали более быструю реакцию и сниженную сонливость.

В исследовании приняли участие 58 взрослых из Великобритании, оно длилось семь дней. Все участники — работающие взрослые без нарушений сна и не совершавшие межконтинентальных перелётов.

Персональную экспозицию светом непрерывно регистрировали с помощью датчика на запястье, измерявшего биологически значимые уровни освещённости каждые 30 секунд. Участники вели обычный образ жизни. Время и продолжительность сна фиксировали ежедневно.

Эффективность мыслительных способностей и сонливость оценивали через приложение на смартфоне несколько раз в день по усмотрению участников. Задачи включали тест на психомоторную бдительность (способность реагировать на простые, но редкие стимулы), задание на рабочую память и на визуальный поиск, а также оценку субъективной сонливости. Участников также проверили на светочувствительность.

Испытуемые прошли больше 1400 оценок субъективной сонливости и больше 1300 сессий когнитивных задач. Учёные зафиксировали широкий разброс показателей бдительности и производительности.

Субъективная сонливость была связана с суточными ритмами (что вполне ожидаемо), достигая пика вскоре после пробуждения и возрастая позднее в течение дня. Продолжительность сна умеренно снижала дневную сонливость, а время бодрствования и время суток оказывали меньшее влияние на когнитивную производительность.

Недавнее воздействие света было связано со снижением субъективной сонливости и более быстрой реакцией. Более продолжительное воздействие света в предыдущие 30–120 минут ассоциировалось с более низкими баллами сонливости, более быстрой реакцией в задачах на бдительность и лучшим временем реакции в заданиях на рабочую память. Хотя выраженность эффектов была умеренной, после учёта времени сна и циркадных ритмов ассоциация оставалась устойчивой.

Участники, которые подвергались более яркому и более стабильному воздействию света, показывали лучшие результаты в конкретных задачах, особенно в визуальном поиске и бдительности.

Похожие работы проводили и ранее, но большая часть доказательств получена в лабораторных исследованиях, и неясно, можно ли применять их к реальным условиям. Настоящее исследование предоставляет доказательства из реальной жизни. Сегодня люди проводят значительную часть времени при искусственном освещении, часто с недостаточной яркостью днём и избыточной — вечером. Поэтому понимание того, как повседневное воздействие света влияет на мыслительные функции, актуально для производительности труда, безопасности, образования и здоровья мозга.

Авторы обращают внимание, что это исследование не показывает прямую причинно-следственную связь, а из-за маленькой выборки результаты нельзя применить ко всей популяции.

