Эксперты назвали реальную цену ЗОЖ

Кажется, что здоровый образ жизни требует много времени, усилий и, главное, больших затрат. Но если подойти к делу разумно, ЗОЖ может быть не только доступным, но и вполне бюджетным. Особенно если использовать сервисы, которые помогают экономить на регулярных расходах.

Один из таких инструментов — подписка СберПрайм. Она упрощает многие ежедневные привычки: даёт кешбэк на продукты, снижает стоимость консультаций врачей, помогает экономить на поездках и предлагает фильмы и музыку без рекламы для качественного отдыха. По сути, СберПрайм работает как поддержка ЗОЖ-образа жизни: часть забот по финансам, медицине и восстановлению берёт на себя, а вы сосредотачиваетесь на привычках.

Разбираемся, из чего складывается стоимость ЗОЖ и как сделать его максимально комфортным.

Правильное питание доступно каждому

По международным рекомендациям, основу рациона должны составлять овощи и фрукты — не менее 400 г в день. В качестве источников белка специалисты советуют нежирное мясо и жирную рыбу. Также рекомендуют отказаться от еды с добавленным сахаром, ограничить соль и ультрапереработанные продукты.

Мы собрали пример продуктовой корзины на одного человека. По подписке СберПрайм можно заказать доставку и получить кешбэк бонусами Спасибо.

Средняя «корзина здорового рациона» может выглядеть так:

Мандарины 500 г — от 200 р.

Бананы 600–1000 г — от 150 р.

Помидоры черри 200–250 г — 150–200 р.

Перец 300–500 г — от 200 р.

Огурцы 250–600 г — 100–200 р.

Картофель 1–2 кг — 100–150 р.

Яйца 10 шт. — 100–120 р.

Творог 120–350 г — 70–200 р.

Молоко 200–1000 мл — 50–200 р.

Гречка 500–900 г — 100–130 р.

Курица 500–800 г — 350–500 р.

Рыба 400 г — от 370 р.

Итого 2000–2500 рублей с учётом того, что продуктов хватит на несколько дней. На один день это примерно от 700 рублей, на неделю — от 5000 рублей.

Экономия возможна, если планировать меню, покупать сезонные продукты и часть корзины заменять более доступными по цене аналогами. А если использовать кешбэк или скидки партнёров, например в рамках СберПрайм, расходы на продукты снижаются сильнее.

Активная жизнь каждый день

ВОЗ рекомендует минимум два с половиной часа физической активности умеренной интенсивности в неделю. Это могут быть:

прогулка по 30 минут 5 дней в неделю;

по 30 минут 5 дней в неделю; упражнения на площадке у дома 2–3 раза в неделю по часу;

у дома 2–3 раза в неделю по часу; занятия в бассейне по часу 2–3 раза в неделю;

по часу 2–3 раза в неделю; лёгкие упражнения дома по 40–45 минут 3–4 раза в неделю;

по 40–45 минут 3–4 раза в неделю; йога или пилатес 2–3 раза в неделю по часу.

Вам понадобятся удобная одежда, обувь и спортивный инвентарь, в зависимости от вида активности. С подпиской СберПрайм купить всё это можно с кешбэком и наслаждаться активным движением без лишних трат.

Бережное отношение к здоровью

По ОМС доступны диспансеризация и базовые обследования, но иногда требуется дополнительная помощь: консультация узкого специалиста, расшифровка анализов, второе мнение.

Для таких случаев удобнее всего телемедицина. На СберЗдоровье работают более 2000 врачей по десяткам направлений: терапевты, педиатры, эндокринологи, гастроэнтерологи, неврологи. Всё это — без поездок в клинику, в формате удобного онлайн-приёма.

При этом стоимость консультации онлайн обычно ниже очной, а с подпиской СберПрайм доступна дополнительная экономия — скидки на онлайн-приёмы и лабораторные исследования.

Приятные развлечения

Восстановление и эмоциональный комфорт также важны. Фильмы, музыка, подкасты помогают снизить стресс и переключиться.

С подпиской СберПрайм доступны:

онлайн-кинотеатр Okko: фильмы и сериалы без рекламы;

фильмы и сериалы без рекламы; стриминг «Звук»: музыка и подкасты в высоком качестве;

музыка и подкасты в высоком качестве; выгодные предложения на мероприятия и развлечения на «Афише».

Это возможность отдыхать качественно и без лишних затрат.

Увлекательные путешествия

Поездки дарят незабываемые впечатления и помогают мозгу оставаться в тонусе, и неважно, это короткие путешествия в соседний город или полноценные отпуска.

С подпиской СберПрайм можно экономить на поездках — например, получать дополнительный кешбэк бонусами Спасибо в сервисе «Отелло» и каршеринге «Ситидрайв». Это мотивирует путешествовать чаще без серьёзных дополнительных расходов.

Главное

Придерживаться здорового образа жизни проще, чем кажется, особенно если для этого есть помощники. С подпиской СберПрайм доступны полезные продукты, скидки на необходимые обследования, яркие развлечения и путешествия. Одна подписка рассчитана на четырёх человек — пользоваться можно всей семьёй. До конца года попробовать подписку можно всего за 1 рубль.

