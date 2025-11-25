Найден новый способ похудеть

Исследование Cell Metabolism раскрыло новую роль фермента HSL (гормоночувствительной липазы). Это даёт шанс на принципиально новые подходы к лечению ожирения.

© Liudmila Chernetska/iStock.com

Что изучали

Фермент HSL запускает расщепление жира, когда организму нужна энергия, например во время голодания или стресса. Обычно HSL находится в цитоплазме (жидкой части клетки) и активизируется под действием адреналина и других гормонов.

У людей с ожирением уровень HSL часто снижается. Это кажется логичным: если фермент работает слабее, жир копится быстрее. Однако у людей с полным отсутствием HSL развивается противоположная проблема — липодистрофия. Это состояние, при котором организм почти не может запасать жир. Этот парадокс подсказал, что у фермента есть функции, которые до сих пор оставались незамеченными.

Главное открытие

Исследователи обнаружили, что часть HSL находится не в цитоплазме, а в ядре жировых клеток. Ядро — это центр управления клеткой, где расположены гены. Попав в ядро, HSL влияет на работу генов, которые помогают жировой клетке правильно накапливать энергию и поддерживать нормальную структуру ткани.

Без этого ядерного HSL клетка перестаёт понимать, сколько жира ей нужно удерживать. Поэтому у людей с полным дефицитом HSL почти нет жировой ткани. А при ожирении, наоборот, клетки могут терять контроль над этим процессом.

Открытие показывает, что HSL выполняет не одну, а две важные роли: помогает расщеплять жир и одновременно регулирует работу генов в ядре.

Что показали эксперименты на животных

Мыши без HSL почти не имели жировых запасов. Их жировые клетки не могли накапливать энергию, поэтому ткань просто не формировалась.

У мышей с ожирением наблюдали обратную ситуацию: в ядрах жировых клеток накапливалось слишком много HSL. Избыток приводил к нарушениям в работе митохондрий (энергетических станций клетки) и сбоям в контроле уровня глюкозы.

Эти данные подчёркивают: жировая клетка нуждается в точном количестве HSL. Недостаток или избыток приводит к сбоям, которые меняют способность ткани накапливать и расходовать энергию.

Как это может помочь в лечении ожирения

Следующий шаг — изучить эту связь на разных стадиях ожирения и проверить, как меняется уровень ядерного HSL у животных с разной степенью метаболических нарушений. Учёные также хотят найти способ контролировать количество HSL в ядре.

Авторы считают, что точное управление HSL может стать основой для будущих терапевтических подходов. Речь идёт не о попытке сжечь лишний жир, а о восстановлении правильной работы самих жировых клеток. Этот подход может помочь предотвратить осложнения, которые сопровождают ожирение.