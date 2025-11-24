Они не такие: развенчаны 4 мифа о врачах

Пациентам бывает сложно понять врачей: почему они себя так ведут и чем руководствуются при выборе лечения. Часто это случается из-за стереотипов и мифов. Развенчали их.

© Freepik

Работают на биг фарму

Биг фарма — это неофициальное название крупнейших фармацевтических производителей. Мнение, что врачи назначают препараты якобы под их диктовку, довольно распространено. Масла в огонь подливают, например, брендированные ручки или блокноты, где доктор делает записи. На самом деле это ни о чём не говорит (хотя врачу действительно лучше этого избегать).

На приёме врач ориентируется на клинические рекомендации. Это чётко структурированный материал, где прописано, как должен действовать специалист в тех или иных ситуациях. В России с недавнего времени можно отходить от клинических рекомендаций — это сделано, чтобы учитывать индивидуальные особенности.

Обычно врач приводит международное непатентованное название препарата (МНН), а затем предлагает несколько вариантов, среди которых могут быть как оригинальные препараты, так и дженерики (препараты с тем же действующим веществом, но от другой компании).

Важно понимать, что дженерики эквивалентны оригиналу по действующему веществу, но не всегда полностью совпадают по эффективности и переносимости. Об этом, в частности, говорится в обзорном исследовании в журнале Clinical Therapeutics. Именно поэтому специалист учитывает индивидуальные особенности пациента и опыт предыдущего лечения (а не чьи-то коммерческие интересы).

Равнодушны

Когда человек узнаёт о тяжёлом диагнозе, он ждёт эмоциональной вовлечённости. Если врач не сопереживает пациенту, он часто воспринимает это как равнодушие.

На самом деле задача специалиста другая. Врач ежедневно сталкивается с болью, утратами и тяжёлыми диагнозами. Если он будет пропускать через себя каждую историю, это быстро приведёт к эмоциональному выгоранию и даже депрессии. Так врач быстро утратит возможность выполнять свою работу качественно.

Хорошие врачи должны оставаться спокойными, чтобы трезво мыслить, выбирать правильную тактику лечения и поддерживать пациента так, как это действительно важно, — качественной медицинской помощью.

© Freepik

Пациентам важно помнить: врач лечит, уменьшает боль и продлевает жизнь. Он не обязан (и не должен) разделять эмоции.

Врачи рассказали о семи странных приметах

Не интересуются мнением пациента

Кажется, что врач и так всё знает и не собирается слушать пациента. На самом деле современная медицина устроена иначе. Международные клинические рекомендации ориентируются на принцип совместного принятия решений (там, где это уместно).

Пациент также участвует в выборе тактики лечения. В частности, врача нужно проинформировать об образе жизни и предпочтениях. В некоторых случаях это влияет на принятие решений. Например, пациенту с сахарным диабетом, который работает на ночных сменах, подберут нестандартную схему питания и инсулиновых инъекций.

Да, специалист может настоять на определённом обследовании или терапии. Но это, как правило, не из-за пренебрежения, а потому, что других вариантов в сложившейся ситуации просто нет. Не стесняйтесь задавать вопросы и высказывать своё мнение. Грамотный врач примет это к сведению и если не согласится, то аргументированно объяснит почему.

Хирургам лишь бы резать

Раз врач — хирург, значит, первым делом предложит операцию. Такие опасения есть у многих пациентов, которым назначили консультацию хирурга. Однако операции назначают только тогда, когда другие варианты не помогают или есть риск серьёзных осложнений.

© Freepik

Операция — это нагрузка на организм и потенциальные риски, поэтому решение о таком вмешательстве не принимают просто так. А если оно всё-таки принято, значит, это оптимальный вариант для сохранения здоровья или жизни.

Главное

Большинство стереотипов о врачах возникает от непонимания того, как на самом деле устроена медицина. Врачи не руководствуются интересами биг фармы и не обязаны разделять эмоции пациента. Их главная задача — безопасно и эффективно лечить, опираясь на доказательства, стандарты и клинические рекомендации. Лучшее, что может сделать пациент, — не бояться задавать вопросы, сообщать врачу важные детали о себе и следовать его рекомендациям.

Важные исследования