Периодически в новостях появляются сообщения о «таблетке от старости» и новых способах продлить жизнь. Одни учёные уверены, что человек может прожить до 150 лет, другие сосредоточены на продлении молодости и здоровья. Разобрались, какие подходы к долголетию сегодня действительно работают, а что пока остаётся научной фантазией.

За XX век благодаря достижениям медицины средняя продолжительность жизни увеличилась на 30 лет. С тех пор рост значительно замедлился.

Старение — это одна из самых сложных проблем для современной медицины. Численность стареющего населения в мире быстро увеличивается. По данным ООН, к 2050 году старше 65 лет будет каждый шестой человек.

Из-за этого растёт число заболеваний, связанных с возрастом: инфаркты, инсульты, рак, диабет, болезни нервной системы. Они вызывают более 70% смертей в мире. Поэтому не удивительно, что учёные пытаются понять, замедлить или даже обратить вспять сам процесс.

Основные биологические механизмы старения

Старение организма во многом начинается со старения клеток. Оно сильно влияет на то, как органы и ткани работают и поддерживают нормальный баланс.

Со временем клетки постепенно теряют способность делиться, превращаться в другие типы клеток и выполнять свои обычные функции. В 1961 учёные году впервые выяснили, что, например, клетки соединительной ткани (фибробласты) не могут делиться бесконечно, их жизнь ограничена. Было обнаружено, что старением управляет несколько сложных механизмов.

В 2013 году группа учёных описала старение у млекопитающих (и других организмов) как процесс, который состоит из девяти основных признаков:

Нестабильность ДНК (повреждение генетического материала).

Укорочение теломер (защитных концов хромосом).

Накопленное влияние внешних факторов на ДНК.

Сбои в правильной сборке и утилизации белков.

Нарушение усвоения питательных веществ.

Плохая работа митохондрий (энергетических станций клеток).

Старение самих клеток.

Истощение запаса стволовых клеток (клеток для восстановления).

Нарушение связи между клетками.

Понимание, что старение — это не один процесс, а набор нарушений, даёт конкретные цели для создания новых лекарств и методов лечения.

Мифы и реалии долголетия

Китайские «таблетки долголетия»

В СМИ сообщения о древних китайских рецептах, особых травах, или современных, но малоизвестных добавках (например, с молекулой NMN или ресвератролом), которые теоретически могут продлить жизнь.

NMN (никотинамид мононуклеотид) и ресвератрол (из красного вина) показали обнадёживающие результаты в исследованиях старения на дрожжах и мышах, улучшив некоторые функции клеток. Однако крупномасштабных, долгосрочных клинических испытаний на людях, которые бы доказали способность каких-либо веществ увеличить человеческую жизнь на годы, ещё нет.

Дозировки и длительность приёма для человека остаются неясными, а их эффективность часто преувеличена. Будущие исследования могут привести к значительным прорывам в области борьбы со старением и возрастными заболеваниями. Учёные рассматривают разные вещества и препараты и полны оптимизма, но достоверно работающих решений пока нет.

Дефицит калорий (ограничение в питании)

Исследование, опубликованное в Nature Aging, показало, что длительное ограничение калорий может замедлить биологическое старение у здоровых взрослых. Люди, которые сократили потребление калорий на 12% в течение двух лет, замедлили процесс старения на 2–3%. ё

Хотя этот эффект незначительный, считается, что со временем он может накапливаться. Предыдущие данные говорят, что такое замедление может снизить риск смерти на 10–15% в течение 10–15 лет.

Однако сами авторы отмечают, что у полученных данных есть ограничения:

Замедление зафиксировано только по одной модификации ДНК (одному маркеру старения). Чтобы понять полное влияние на болезни и биологический возраст, необходимо оценить и другие молекулярные процессы старения.

Исследование длилось всего два года. Нужны более масштабные и долгосрочные наблюдения, чтобы окончательно подтвердить, что снижение калорийности действительно приводит к пользе для здоровья и увеличению продолжительности жизни.

Что реально помогает увеличить продолжительность жизни

Геронтологи и медики выделяют несколько главных факторов, которые доказано влияют на продолжительность жизни и снижение риска ранней смерти:

Отказ от курения. Это самый важный шаг. Он может продлить жизнь на 6–8 лет, особенно если бросить в молодом возрасте. Риски, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями и раком лёгких, значительно снижаются через 10–15 лет после отказа откурения.

Регулярные физические нагрузки. Активные люди живут в среднем на 7 лет дольше. Анализ физической активности и медицинских данных более чем 100 000 человек за 30 лет показал, что у людей, которые занимались умеренными физическими нагрузками (150–300 минут в неделю) или интенсивными физическими нагрузками (75–150 минут в неделю), риск смерти от всех причин был на 20–21 % и 19 % ниже.

Соблюдение здоровых моделей питания может добавить до 8–10 лет жизни. Важно также контролировать вес, поскольку ожирение влияет на продолжительность жизни.

Сон и социальная жизнь. 7–8 часов качественного сна в сутки помогают снизить риски развития сердечных заболеваний и диабета. Анализ данных более 300 000 человек показал, что отсутствие социальных связей увеличивает риск преждевременной смерти на 50 %, что сопоставимо с курением 15 сигарет в день и превышает влияние ожирения или низкой физической активности.

Почему бессмертие и жизнь до 150 лет пока остаются на уровне гипотез

Бессмертие и жизнь, значительно превышающая нынешний максимальный зарегистрированный порог (около 122 лет), пока остаются в сфере научных гипотез, прогнозов и фундаментальных исследований, а не практических рекомендаций.

Как мы уже сказали, cтарение — это комплекс из десятков взаимосвязанных процессов. Универсальное лекарство от старости должно воздействовать на все эти процессы одновременно, что пока технически и биологически невозможно.

Есть эволюционный предел продолжительности жизни, присущий каждому виду. Хотя медицина может бороться с болезнями, приводящими к ранней смерти, фундаментальный механизм старения и износа клетки остаётся.

Учёные ещё не до конца понимают, как работают все молекулярные механизмы старения и какие именно гены должны быть включены или выключены для достижения бессмертия. Поэтому сегодня самые эффективные и проверенные методы связаны с образом жизни, а не с медицинскими вмешательствами.

Главное

Учёные пока не знают, как повлиять на процесс старения. Реально продлить жизнь и сохранить здоровье помогают отказ от курения, регулярная физическая активность, здоровое питание, качественный сон и крепкие социальные связи. Популярные «таблетки от старости» и ограничение калорий пока доказаны в основном на животных или небольших исследованиях.

