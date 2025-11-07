Учёные выяснили, что колбаса меняет мозг

Исследования связывают высокое потребление ультрапереработанных продуктов с множеством заболеваний, включая диабет, сердечно-сосудистые и цереброваскулярные болезни, а также деменцию. Новое международное исследование изучило связь между потреблением таких продуктов и структурой мозга.

В работе использовали данные около 30 000 человек среднего возраста из UK Biobank. Её выполнила лаборатория O'BRAIN Lab Хельсинкского университета, изучающая связь между мозгом и ожирением, в сотрудничестве с Монреальским неврологическим институтом.

Результаты показали, что высокое потребление ультрапереработанных продуктов (колбаса, сосиски, чипсы,газировка) связано со структурными изменениями в областях мозга, регулирующих пищевое поведение, — гипоталамусе, миндалевидном теле и правом прилежащем ядре. Эти продукты запускают цикл переедания, из-за чего получается порочный круг: чем больше человек ест колбасы, тем больше он этого хочет. В первую очередь влияют на мозг, по мнению исследователей, эмульгаторы — вещества, которые позволяют смешиваться несмешиваемым веществам, напимер, воде и маслу

При этом учёные отмечают, что не всех переработанных продуктов нужно избегать. В частности вреда не несут продукты растительного происхождения, например, замороженные овощи. Ещё один пример — пастеризованное молоко.

Исследователи подчёркивают, что для установления более тесных причинно-следственных связей нужны дополнительные исследования. Однако они настоятельно рекомендуют уже сейчас исключить из рациона колбасы и сосиски.

