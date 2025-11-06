Названы 7 причин сдать анализы на витамины

Анализы на витамины: 7 причин сдать
Если вбить в поисковик «анализы на витамины», то в результате получите десятки лабораторий, предлагающих эти исследования. Апологеты таких тестов уверяют, что так можно вовремя выявить и устранить дефицит витаминов и минералов (тем самым предупредить развитие многих болезней). Разобрались, так ли это на самом деле.
Для большинства витаминов ещё не установлено норм
Одна из ключевых проблем при интерпретации анализов на витамины — отсутствие единых референсных значений. Для большинства витаминов и микроэлементов не существует чётко определённой границы между нормой и дефицитом.
Таким образом, в разных лабораториях применяют разные диапазоны нормальных значений, а международные рекомендации часто противоречат друг другу. В результате один и тот же результат можно интерпретировать как норму в одной лаборатории и как дефицит — в другой.
Симптомы дефицита витаминов неспецифичны
Анализы на витамины часто не имеют клинической значимости, и основная причина — в неспецифичности симптомов. Например, усталость, сухость кожи и выпадение волос далеко не всегда указывают на дефицит витаминов. Эти проявления могут быть при стрессах, инфекциях, переутомлении, гормональных нарушениях и других состояниях.
Чем это опасно
Вместо того чтобы обратиться к врачу, многие сами назначают себе витаминно-минеральные комплексы. Такой подход опасен сразу по нескольким причинам:
- Передозировка витаминов. Особенно это касается жирорастворимых витаминов (A, D, E, K). Их избыток может вызывать нарушения обмена веществ, проблемы с печенью, почками и нервной системой.
- Прогрессирование реальной болезни. Человек месяцами принимает витамины, чувствует себя «чуть лучше», но при этом теряет время, за которое заболевание может перейти в хроническую форму.
Поэтому при хронической усталости, изменениях кожи, волос или других подобных симптомах важно не «проверять витамины», а обращаться к врачу.
Можно ли отравиться витаминами: разбор
Самые распространённые — анализы на витамин D и B12
Чаще всего пациенту предлагают проверить уровень витамина D и B12. Однако крупное аналитическое исследование специалистов из Нидерландов показало, что в большинстве случаев делать эти анализы не нужно. Эксперты установили, что прямой связи между неблагоприятными симптомами и дефицитом этих витаминов нет. Более того, даже выявляемый у многих дефицит (как его интерпретирует конкретная лаборатория) чаще всего не требует лечения.
Авторы также пишут об опасности гипердиагностики и ненужного приёма витаминно-минеральных комплексов. У пациентов это усиливает тревогу за здоровье и создаёт иллюзию болезненности.
Врач может назначить анализ на витамин В12, если на это есть реальные медицинские причины, например анемия, вегетарианство, проблемы с органами ЖКТ и другие. Что касается витамина D, то специалисты советуют принимать его при риске дефицита без предварительного анализа (например, коротким курсом зимой).
Витамин D по полочкам: кому, когда и сколько принимать
Сбалансированное питание и витамины
Научные данные подтверждают, что у людей без хронических заболеваний и с полноценным питанием дефициты витаминов встречаются крайне редко. Исключение составляют отдельные группы риска:
- пожилые,
- беременные,
- веганы,
- женщины в менопаузе,
- пациенты с заболеваниями ЖКТ, при которых нарушается всасывание питательных веществ.
Если же питание сбалансировано, организм получает всё необходимое естественным образом:
- витамин С и фолаты (фрукты, ягоды, зелень, цитрусовые, капуста, болгарский перец, шпинат, брокколи);
- витамины группы B (мясо, рыба, яйца, молочные продукты, орехи, бобовые, цельнозерновой хлеб);
- витамин А (морковь, тыква, сладкий перец, абрикосы, печень, сливочное масло);
- витамин D (жирная рыба, яйца, сливочное масло, а также вырабатывается при воздействии солнечного света);
- витамин Е (растительные масла, орехи, семена, авокадо);
- витамин К (шпинат, брокколи, цветная капуста, зелёные листовые овощи).
Анализы на витамины — деньги на ветер?
«Витаминные чекапы» — услуги не из дешёвых, особенно это касается панелей из нескольких витаминов. Разумнее эти деньги потратить на визит к врачу, постановку реального диагноза и лечение.
Когда анализы на витамины реально необходимы
Бывают случаи (их немного), когда врач действительно может назначить тест на обеспеченность организма теми или иными витаминами. Чаще всего такая необходимость возникает при подозрении на некоторые заболевания и состояния, например:
- болезни костей (рахит, остеомаляция);
- заболевания щитовидной железы;
- воспалительные заболевания кишечника (при которых нарушается всасывание ряда витаминов);
- послеоперационные состояния (как правило, на органах ЖКТ);
- тяжёлые болезни печени и почек;
- алкоголизм;
- истощение организма.
Что не так с анализами на витамины и кому они действительно нужны
Главное
В большинстве случаев анализы на витамины не несут диагностической ценности. Для здорового человека с разнообразным питанием уровень витаминов, как правило, в норме. Симптомы, которые часто приписывают нехватке витаминов, могут быть признаками совершенно других проблем, и выяснить их может только врач.
