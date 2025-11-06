Названы 7 причин сдать анализы на витамины

Если вбить в поисковик «анализы на витамины», то в результате получите десятки лабораторий, предлагающих эти исследования. Апологеты таких тестов уверяют, что так можно вовремя выявить и устранить дефицит витаминов и минералов (тем самым предупредить развитие многих болезней). Разобрались, так ли это на самом деле.

Для большинства витаминов ещё не установлено норм

Одна из ключевых проблем при интерпретации анализов на витамины — отсутствие единых референсных значений. Для большинства витаминов и микроэлементов не существует чётко определённой границы между нормой и дефицитом.

Таким образом, в разных лабораториях применяют разные диапазоны нормальных значений, а международные рекомендации часто противоречат друг другу. В результате один и тот же результат можно интерпретировать как норму в одной лаборатории и как дефицит — в другой.

Симптомы дефицита витаминов неспецифичны

Анализы на витамины часто не имеют клинической значимости, и основная причина — в неспецифичности симптомов. Например, усталость, сухость кожи и выпадение волос далеко не всегда указывают на дефицит витаминов. Эти проявления могут быть при стрессах, инфекциях, переутомлении, гормональных нарушениях и других состояниях.

Чем это опасно

Вместо того чтобы обратиться к врачу, многие сами назначают себе витаминно-минеральные комплексы. Такой подход опасен сразу по нескольким причинам:

Передозировка витаминов. Особенно это касается жирорастворимых витаминов (A, D, E, K). Их избыток может вызывать нарушения обмена веществ, проблемы с печенью, почками и нервной системой.

Особенно это касается (A, D, E, K). Их избыток может вызывать нарушения обмена веществ, проблемы с печенью, почками и нервной системой. Прогрессирование реальной болезни. Человек месяцами принимает витамины, чувствует себя «чуть лучше», но при этом теряет время, за которое заболевание может перейти в хроническую форму.

Поэтому при хронической усталости, изменениях кожи, волос или других подобных симптомах важно не «проверять витамины», а обращаться к врачу.

Можно ли отравиться витаминами: разбор

Самые распространённые — анализы на витамин D и B12

© SyhinStas/iStock.com

Чаще всего пациенту предлагают проверить уровень витамина D и B12. Однако крупное аналитическое исследование специалистов из Нидерландов показало, что в большинстве случаев делать эти анализы не нужно. Эксперты установили, что прямой связи между неблагоприятными симптомами и дефицитом этих витаминов нет. Более того, даже выявляемый у многих дефицит (как его интерпретирует конкретная лаборатория) чаще всего не требует лечения.

Авторы также пишут об опасности гипердиагностики и ненужного приёма витаминно-минеральных комплексов. У пациентов это усиливает тревогу за здоровье и создаёт иллюзию болезненности.

Врач может назначить анализ на витамин В12, если на это есть реальные медицинские причины, например анемия, вегетарианство, проблемы с органами ЖКТ и другие. Что касается витамина D, то специалисты советуют принимать его при риске дефицита без предварительного анализа (например, коротким курсом зимой).

Витамин D по полочкам: кому, когда и сколько принимать

Сбалансированное питание и витамины

Научные данные подтверждают, что у людей без хронических заболеваний и с полноценным питанием дефициты витаминов встречаются крайне редко. Исключение составляют отдельные группы риска:

пожилые,

беременные,

веганы,

женщины в менопаузе,

пациенты с заболеваниями ЖКТ, при которых нарушается всасывание питательных веществ.

Если же питание сбалансировано, организм получает всё необходимое естественным образом:

витамин С и фолаты ( фрукты, ягоды, зелень, цитрусовые, капуста, болгарский перец, шпинат, брокколи);

фрукты, ягоды, зелень, цитрусовые, капуста, болгарский перец, шпинат, брокколи); витамины группы B (мясо, рыба, яйца, молочные продукты, орехи, бобовые, цельнозерновой хлеб);

(мясо, рыба, яйца, молочные продукты, орехи, бобовые, цельнозерновой хлеб); витамин А (морковь, тыква, сладкий перец, абрикосы, печень, сливочное масло);

(морковь, тыква, сладкий перец, абрикосы, печень, сливочное масло); витамин D (жирная рыба, яйца, сливочное масло, а также вырабатывается при воздействии солнечного света);

(жирная рыба, яйца, сливочное масло, а также вырабатывается при воздействии солнечного света); витамин Е (растительные масла, орехи, семена, авокадо);

(растительные масла, орехи, семена, авокадо); витамин К (шпинат, брокколи, цветная капуста, зелёные листовые овощи).

Анализы на витамины — деньги на ветер?

«Витаминные чекапы» — услуги не из дешёвых, особенно это касается панелей из нескольких витаминов. Разумнее эти деньги потратить на визит к врачу, постановку реального диагноза и лечение.

Когда анализы на витамины реально необходимы

© dikushin/iStock.com

Бывают случаи (их немного), когда врач действительно может назначить тест на обеспеченность организма теми или иными витаминами. Чаще всего такая необходимость возникает при подозрении на некоторые заболевания и состояния, например:

болезни костей (рахит, остеомаляция);

(рахит, остеомаляция); заболевания щитовидной железы;

воспалительные заболевания кишечника (при которых нарушается всасывание ряда витаминов);

(при которых нарушается всасывание ряда витаминов); послеоперационные состояния (как правило, на органах ЖКТ);

состояния (как правило, на органах ЖКТ); тяжёлые болезни печени и почек;

алкоголизм;

истощение организма.

Что не так с анализами на витамины и кому они действительно нужны

Главное

В большинстве случаев анализы на витамины не несут диагностической ценности. Для здорового человека с разнообразным питанием уровень витаминов, как правило, в норме. Симптомы, которые часто приписывают нехватке витаминов, могут быть признаками совершенно других проблем, и выяснить их может только врач.

Важные исследования